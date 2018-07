Politique : paradoxe, incohérence ou inintelligence ?

Comment réfléchissons-nous la politique en tant qu'elle est une action visant à améliorer la société et le bien-être ?

La politique est trop peu questionnée quant à la cohérence des propositions qu’elle fait. Par exemple qu’elle cohérence y a-t-il dans la politique de lutte contre l’échec scolaire qui, en outre, s’affiche comme une lutte contre les inégalités sociales, quand on dédouble les classes de CP dans les écoles des quartiers difficiles et que l’on ferme des centaines de classes en milieu rural ? Les enfants auraient-ils moins de besoins dans les campagnes ? Le dédoublement des classes de CP n’est pas en cause, ce qui l’est c’est qu’ailleurs on puisse maintenir des classes à double voir triple niveau avec 27 ou 30 élèves. Curieusement, paradoxe ou inintelligence, les journalistes s’extasient sur le fait que les enseignants des classes dédoublées soient enchantés par cette situation ; si ces journalistes avaient un peu de curiosité ils seraient allés voir les demandes de mutations : cette année, contrairement à l’habitude, on a enregistré une forte demande de mutation en direction des zones difficiles. Que pensez-vous qu’un enseignant sensé fasse comme choix entre une classe de CP-CE1-CE2 avec 25 élèves, parfois jusqu’à 30, dans une campagne à 1 heure de chez lui et une classe de CP à 12 élèves peut-être aussi éloignée mais avec une prime annuelle de 3000€ ?

Chacun mesurera l’incohérence de cette politique si nous considérons la cohérence comme étant l’absence de contradiction entre les parties d'un argument, d'une doctrine ou d'un ouvrage. Si à première vue il n’y a pas d’incohérence ce n’est que parce qu’on nie l’existence de toute difficulté dans le monde rural envisagé comme un lieu paradisiaque au regard des « banlieues » gangrenées par la délinquance, le communautarisme, la pauvreté et l’immigration.

La politique n’est pas plus ni mieux questionnée au regard des paradoxes qu'elle cultive pour le plus grand bonheur de la bien-pensance du microcosme intello-bobo parisien pour lequel une action ne vaut que pour elle-même détachée de toute relation avec d’autres. L’éthique, notamment au sens que lui donnait Emmanuel Levinas, est totalement absente de la sphère de pensée (si on peut appeler ça de la pensée) du microcosme. L’action n’a de valeur que pour elle-même sans que son incidence sur d’autres, donc sur l’Autre, ne soit un tant soi peu envisagée. Pour le microcosme l’éthique est de l’ordre d’un impensable.

Prenons l’exemple du discours du président Macron à propos des personnes en situation de handicap pour montrer ce que peut être le paradoxe en politique, en considérant que le paradoxe est une opinion, argument ou proposition qui va à l'encontre de l'opinion communément admise (doxa), de la vraisemblance. Chacun pourvu d’un peu de bon sens comprend qu’une personne « handicapée » ne peut vivre en société et participer pleinement à la vie sociale et citoyenne que si elle peut disposer de moyens de subsistance suffisant et d’un logement. Ainsi, E. Macron décide-t-il d’augmenter l’allocation pour adulte handicapé de 90€ par mois et d’améliorer l’emploi des « handicapés » mais en même temps (il aime ça le « en même temps ») il réduit la possibilité de se loger en supprimant le 100% d’accessibilité pour les nouvelles constructions et il n’oblige pas à mettre en œuvre l’accessibilité dans les entreprises et les lieux publics. Récemment j’étais dans une entreprise dont les bureaux sont au 1er étage et je voyais un employé qui avait des difficultés à se déplacer gravir avec beaucoup de difficulté, de peine, les escaliers particulièrement raides. Ce cas illustre, en outre du paradoxe de la politique de E. Macron en faveur (?) des personnes « handicapées », l’inintelligence de ces politiques.

L’intelligence ne se résume ni à une efficacité minimaliste ni à des déclarations grandiloquentes pas plus qu’à une accumulation de diplômes et de titres. L’intelligence, mais cette opinion n’est que peu partagée, c’est la capacité à reconnaître l’Autre à l’image de soi‑même. L’intelligence commande de ne pas nuire à l’Autre ainsi que de lui apporter, dans un mouvement de don, tout se dont il a besoin pour être comme un autre Moi-même. Alors, suivant se principe d’une intelligence comme reconnaissance de l’Autre comme un autre Moi-même, on ne limitera pas les « handicapés » aux personnes en fauteuil roulant, on pensera aussi à toutes celles à mobilité réduite (PMR), à toutes celles qui aujourd’hui valides seront PMR ou en fauteuil un jour du fait d’un accident mais plus sûrement du fait du vieillissement. Au-delà, l’intelligence permet de voir et de comprendre que l’accessibilité, dite « universelle » dans la Convention de l’ONU ratifiée par la France, est tellement utile à une foultitude de valides. Aujourd’hui un couple s’installe dans un appartement au quatrième et dernier étage d’un immeuble neuf, demain Madame accouche de triplés ou plus modestement de jumeaux : montera-t-elle la poussette par les escaliers jusqu’au quatrième étage ? Pour peut-être mieux illustrer ce type de situation racontons l’histoire de cette comédienne décédée à plus de cent ans dont les journalistes vantaient la vigueur et le courage ; à 95 ans elle montait les cinq étages de l’immeuble pour se rendre chez elle, mais il n’y avait pas d’ascenseur. Lorsqu’il y en eut un la Dame abandonna l’escaliers et utilisa l’ascenseur. Avait-elle perdu sa « vigueur » ou saisissait-elle l’opportunité offerte par ascenseur qu’elle espérait depuis de longues années ?

Nous pourrions multiplier à foison les exemples d’inintelligence dans les politiques publiques « en faveur des personnes en situation de handicap », à quoi bon ! Parlons des politiques publiques de lutte contre la pauvreté qui semblent tellement énerver le président Macron : un pognon de dingue versé en faveur de l’inefficacité. Il n’a pas totalement tort, l'aumône n’a jamais sorti qui que ce soit de la pauvreté, sauf que beaucoup sans cette aide se seraient enfoncés encore plus dans la misère. Ce n’est donc pas le moindre des paradoxes que de parler de « pognon de dingue » tant en matière de finances publiques qu’au regard du message humiliant que ces paroles ont envoyé aux bénéficiaires des aides publiques ; le président a moins de scrupule vis-à-vis des aides publiques aux entreprises dans les effets se mesures plus dans le porte-monnaie des actionnaires que sur le développement et le bien-être de la société. Justement, l’intelligence voudrait qu’on s’intéresse aux gens. Alors, on verrait que ce n’est pas d’allocation qu’ils veulent mais un travail correctement rémunéré. Ainsi, si on augmentait le SMIC il ne serait pas utile de verser de prime d’activité ; cela éviterait de faire payer au contribuable le salaire que les entreprises ne veulent pas débourser. Pareillement on peut bien augmenter le nombre d’apprentis, améliorer la gestion de la formation professionnelle, s’il n’y a pas d’offre d’emplois la situation n’évoluera guère ; on en a la preuve aujourd’hui où le nombre de chômeurs a baissé parallèlement à une augmentation du nombre de créations d’emplois sans que ni l’apprentissage ni la formation professionnelle n’aient été encore réformés.

Quelques exemples pours montrer que les politiques publiques, aujourd’hui, ne sont ni cohérentes, ni intelligence et sont monstrueusement paradoxales. Comment pourrait-il en être autrement alors que l’homme (l’être, l’individu) n’est ni l'objet ni la finalité des politiques, tout au plus est-il une variable d’ajustement économique ? La politique qui est un projet d’amélioration des conditions de vie des individus, s'accompagne d’un politique qui est la mise en actions de ce projet. Nous pouvons douter qu’il y ait aujourd’hui un projet d’amélioration de la société, tout au plus y a-t-il un projet performatif d’une économie au service d’un double microcosme : celui des « riches » et celui d’une classe moyenne qui ne vit que dans l’espoir de ressembler le plus possible aux riches, une classe moyenne qui vit dans une société de l’achat (la société de consommation est dépassée), de la superficialité et de l’immédiateté pour faire comme, pour ressembler à… En somme les politiques publiques, celles voulues par E. Macron en particulier, ne sont que de la poudre aux yeux, des miroirs aux alouettes pour endormir un peuple de plus en plus soumis… ou fataliste.