Pour Jean-Louis Bourlanges, c’est la capitulation et la bérézina !

La démocratie est un concept politique qui a une très longue histoire qui raconte comment les libertés de l’individu se conjuguent avec celles des autres. Si on veut expliquer et illustrer pour les jeunes générations ce que n’est pas la démocratie au XXI° siècle et quels sont tous les chemins et errances qui existent afin d’entraver son émergence, votre champion du jour et la relation que vous faites de son itinéraire sont de bons documents de travail.