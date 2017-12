Pour le logement social gratuit

" En 2017 au moins 354 personnes "SDF" sont mortes dans la rue en France " Source : Collectif Les Morts de la Rue.



Comment cela est-il encore possible au vingt unième siècle dans un pays occidental, la France ?



Durant l'hiver vigoureux de 1954, la France était en état d'urgence vis-à-vis des plus démunis face au logement. Dix années après la deuxième guerre mondiale, cela se comprenait. L'époque était à la reconstruction, les dégâts des bombardements étaient immenses.

L'Abbé Pierre prenait des mesures d'urgence, lançait son appel à la nation !

Jean Prouvé célèbre bâtisseur rapide et brillant proposait des maisons économiques, standards, montées en une nuit. Le projet devait malheureusement rapidement tombé dans l'oubli. Pourquoi ? Par souci d'économie ? Sûrement pas, pas... assez rentable.

Depuis, nous avons eu le temps de reconstruire, de bâtir, de reloger ! Les années sont passées, l'eau a coulé sous les ponts, ainsi que de nombreuses personnes sans-domicile-fixe, hélas... encore et toujours.

Mais pourquoi diable en 2017 ? Au 21ème siècle, à l'aire du numérique et du progrès l'accès au logement est-il encore si problématique ? Vous me direz, j'enfonce des portes ouvertes, la fatalité, les riches, les pauvres... la sacro-sainte croissance, la propriété privée et bla bla.

En vérité toute bien pesée (et relative) le souci n'est sûrement pas le logement, l'habitat ou sa construction. Le problème est tout autre, il est dans son accès, son statut juridique, l'accès au logement à titre gratuit (sans urgence) n'est tout simplement pas inscrit dans le droit constitutionnel. Le droit au logement existe mais à titre payant. Donc sans paiement, le droit n'est plus valable, la personne est expulsée du logement. Idem pour les personnes qui bénéficient du Droit au logement (DALO) ou de l'hébergement opposable (DAHO).

Une des solutions envisageables serait de garantir une " sécurité sociale du logement ". Nous citerons au passage un ouvrage du philosophe Jean-Louis Sagot-Duvauroux, "De la gratuité." Notamment pour le logement social et les transports en commun.

Il est temps d'arrêter de spéculer sur les besoins essentiels des êtres humains. (logement, nourriture, santé.). Profitons de la vie, stoppons le profit sur le logement !

Régulièrement à cette période des fêtes de fin d'années les Français sont sollicités pour donner aux bonnes œuvres.

En 1985 Coluche fondait Les Restos du Cœur. Il rendait hommage à l'Abbé Pierre le fondateur du mouvement Emmaüs (1954),

au passage sa célèbre salopette bleue et blanche venait d'un Emmaüs... Qu'en est-il depuis ?

Les chiffres de la fréquentation des Restos sont alarmants, la demande est en constante augmentation. Nous sommes tous responsables de nos vies, il est temps de faire tomber les masques de l'hypocrisie. Les discours sont démagogiques, mensongers. Les promesses politiques ne sont jamais tenues ! La pauvreté non voulue est en croissance, ainsi que les inégalités. Il est temps de réguler cette machine qui nous broie. Les solutions sont simples, jamais simplistes.

En matière de logement, il est temps de proposer un droit au logement social gratuit pour tout à chacun, droit que l'on inscrira dans la constitution.

Pour l'alimentation inscrire le droit à l'autosuffisance des peuples à se nourrir eux-mêmes, il est plus que temps d'arrêter de spéculer sur les matières premières alimentaires. Dans le domaine nous citerons les ouvrages de Jean Ziegler, homme politique, alter mondialiste et sociologue suisse. Source Wikipédia.

L'argumentaire du " c'est plus compliqué que cela... tu sais qu'il y a des groupes d'influence... " Ce n'est pas sérieux ! Pure lâcheté intellectuelle, pauvreté de l'argumentation.

Si les hommes meurent de faim, de froid encore maintenant, en fait c'est simplement par volonté de non-agir ! Ou plutôt d'agir, mais de manière nuisible, criminelle... même si cela n'est pas toujours conscients. Pour que l'humanité retrouve une vraie dignité, il n'est plus temps de s'indigner comme le préconisait très bien Stéphane Hessel. L'heure est à la résolution des problèmes, à appliquer les solutions. En 2050, quand nous serons 10 milliards d'êtres humains sur notre petite planète, il sera trop tard. L'utopie d'hier est bien la réalité d'aujourd'hui.

Le droit à un logement gratuit pour tous est une solution majeure, ce droit est une réponse cruciale à l'accès au logement. S'il n'est pas évoqué, c'est que tout en haut de l'affiche il n'y a pas de réelle volonté de changement. Sur le sol national, la question du logement reste sans solution. (Hébergement d'urgence, "manque" de logements "sociaux", augmentation des loyers, précarité du logement, vétusté, mauvaises isolations, etc.)

Chaque décennie des associations courageuses se créer, le DAL (Droit au logement,1990) "dont le but est de permettre aux populations les plus fragilisées (mal logés et sans-logis) d'avoir accès à un logement décent, en exerçant leur droit au logement." Source Wikipédia.

Les Enfants de Don Quichotte (hiver 2006-2007). "L’association a pour objectif de porter à la connaissance générale les conditions de vie (précarité du logement, de travail, de soins, instabilités psychiques et physiologiques,…) des sans-domicile." Source Wikipédia. Mais en vain. Rien ne change. Pourquoi ? Par mauvaise volonté !

La question est posée à toutes les lectrices, lecteurs d'Agoravox : " Pourquoi ne pas inscrire le droit au logement social gratuit pour tous dans la constitution française ?"

La question se pose et est proposée... En attendant vos remarques, commentaires, suggestions je vous souhaite à tous plein de bonnes choses pour l'année à venir, avec ou sans toit. En 2018, j'espère de tout coeur que toutes les personnes sans domicile fixe volontaires ou involontaires resteront vivantes et en bonne santé, avec amour et bienveillance.



Bien à vous.

Cordialement.



Arnaud Poiré.