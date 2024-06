Pour qui tu votes ?

- Tu votes RN, tu votes pour l’UE, l’Euro, l’Otan. Tu soutiens donc le régime sionisme du gouvernement fasciste de Benjamin Netanyahou, et les néo nazi de Kiev. Tu te permets également de juger les formes de résistance des peuples opprimés (conformément à notre héritage colonialiste) en condamnant le Hamas et les mouvements qui ont participé au 7 octobre.

- Tu votes Front Populaire, tu votes pour l’UE, l’Euro et l’Otan. Tu soutiens donc le régime sionisme du gouvernement fasciste de Benjamin Netanyahou, et les néo nazi de Kiev. Tu te permets également de juger les formes de résistance des peuples opprimés (conformément à notre héritage colonialiste) en condamnant le Hamas et les mouvements qui ont participé au 7 octobre.

- Tu votes pour le bloc macroniste, tu votes pour l’UE, L’Euro et l’Otan. Tu soutiens donc le régime sionisme du gouvernement fasciste de Benjamin Netanyahou, et les néo nazi de Kiev. Tu te permets également de juger les formes de résistance des peuples opprimés (conformément à notre héritage colonialiste) en condamnant le Hamas et les mouvements qui ont participé au 7 octobre.

A noter, que Macron qui ne se prétendait ni de droite ni de gauche, a décider qu’en l’absence de candidat, le camp présidentiel se tournerait vers la droite… les choses sont claires.

L’ironie de la situation c’est que la bien-pensance appelle à faire barrage ici à ce que l’on soutient officiellement à Kiev et à Tel-Aviv. Hypocrisie ! Peut-être que lorsque l’on incorporera tes enfants ou tes petits enfants pour se battre dans les tranchées en Ukraine tu te poseras des questions !

Donc, de ce point de vue ton bulletin de vote ne sert pas à grand-chose. Lors du vote de Maastricht en septembre 1992, on nous a vendu une Europe fédéralisée sans nous le dire. D’où l’échec du référendum de 2005, ce qui a donné la traitrise sarkozienne de 2008. Nos élites politiques entretiennent toujours le mensonge sur les réels objectifs qu’ils sont chargés d’atteindre par ceux qui financent leur campagne électorale. Que tu votes ou pas, cela n’a aucune incidence dans ton pays, qui deviendra à force de coups de Jarnac une entité administrative européenne, assimilé dans d’un éphémère empire. Empire administratif dirigé par des eurocrates pantins qui resteront dirigés par la finance européenne, elle-même très fortement dépendante de celle des anglosaxons, le bloc globaliste atlantiste restant à la manœuvre en Occident. Tout implosera quand les peuples européens auront compris la supercherie, c’est en cours, mais cela va être encore très long et très douloureux. En attendant ce sera gaz lacrymogène pour tout le monde.

Dans quel secteur ton vote peut faire la différence ? Pour les marconistes et les lepénistes, c’est clair, le capitalisme et la préservation des privilèges de l’oligarchie est dans leurs gênes. Macron est grillé, place à Le Pen. Le grand patronat ne s’y est pas trompé : depuis un an, il multiplie les rencontres avec les dirigeants RN et se félicite d’avoir trouvé des interlocuteurs fiables, qui n’ont plus un mot de trop contre l’euro, l’Union Européenne et les trop nombreuses protections sociales. Bardella a vite rétropédalé sur les retraites et le « coup de pouce » au smic. Il donne tous les gages nécessaires au patronat. Enfin, en agitant en permanence la question de l’immigration, le RN protège la bourgeoisie en détournant la colère des masses. Le RN attise la haine de l’autre, suscite la peur de l’immigration et cultive une attitude qui consiste à surveiller davantage ton voisin immigré que les combines des notables de ta ville ou les magouilles de ton patron. L’extrême droite est aussi championne pour défendre des soi-disant traditions qui loin de remettre en cause le système capitaliste, le conforte. Il est toujours plus agréable de voir le peuple défendre les traditions que la Sécurité Sociale.

Le programme du RN pour la Sécu est encore pire que ce qu’a fait Macron depuis son accession au pouvoir. Sa principale proposition pour augmenter les salaires est de supprimer une partie des cotisations sociales afin que les augmentations de rémunération ne coûtent quasiment rien aux employeurs. Il est donc facile de comprendre pourquoi aujourd’hui les organisations patronales voit plutôt d’un bon œil son accession au pouvoir. Il s’agit donc d’une mesure ultralibérale qui conduit à une casse de notre système de protection sociale qui obligera chacun à payer directement son assurance santé auprès d’un assureur privé et d’un fonds de pension pour sa retraite. Le manque de recettes pour la Sécurité sociale, sera de 10 milliards, soit autant que son déficit total en 2023.

Concernant le Front Populaire, l’alliance est bancale, les écolos et les socialos sont plus de droite que de gauche. Le PC n’est plus que l’ombre de lui-même et a oublié les principes du Marxisme-Léninisme et de la lutte des classes. La FI est gangréné par des arrivistes. On se demande ce que le NPA est allé faire dans cette galère. Le Front populaire est une énième Gauche Plurielle, une Nupes+, avec trop de rose et de vert. La FI et le PC sont les plus portés à des réformes sociales, mais ils sont coincés par le système capitaliste dans lequel ils évoluent, alors par dépit, ils se rabattront encore une fois, sur le soutien aux minorités, sur des combats sociétaux, sur l’écologie, le racisme, le féminisme ou en soutenant des zadistes… mais cela ne fera qu’exaspérer ceux qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts et pour lesquels les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Alors ces gens-là se diront « pourquoi pas Le Pen ? », et ils voteront pour ceux qui les exploitent. Le cercle infernal. L’oligarchie est gagnante à tous les coups !

Les ouvriers et les employés seront une nouvelle fois absents de la future assemblée nationale. A chaque élection, c’est le NPA et LO qui présentent une grande majorité de candidats issus du peuple, mais le peuple préfère les notables et leurs mensonges… alors qu’ils en payent le prix !

