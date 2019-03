Pour qui voter aux élections européennes ?

Bonjour Laurent Herblay.

Merci pour cet article.

L’article 50 pour sortir de l’UE, ce n’est pas un pis aller auquel il faudrait se résigner faute de mieux.

Militer pour la sortie effective de l’Union Européenne, de l’euro et de l’Otan, c’est militer avec un plan de bataille qui mène au succès. Ce plan de bataille ne doit pas seulement être opérationnel ; il doit être aussi crédible et réalisable dans les conditions les plus favorables à l’avènement des changements effectifs, de la politique nouvelle que les Français attendent, et dont ils ne peuvent guère que rêver, pour l’instant.

Ces modalités, ce sont celles qui vont permettre de rassembler une grande majorité des Français autour de ce pivot central, nécessaire et incontournable de la sortie de l’UE, de l’euro et de l’Otan (ça va avec), pour donner au pays les moyens d’ engager réellement le redressement de la situation du pays et de répondre aux revendications légitimes des classes populaires, des Gilets Jaunes, des salariés .

Recourir à l’article 50, le placer au centre de la bataille politique, c’est se donner les moyens d’organiser concrètement, patiemment, le rassemblement de l’immense majorité des Français pour sortir vraiment la France de ce broyeur des nations qu’est l’Union Européenne.

Passer par l’article 50, ce n’est pas perdre un temps précieux contrairement à ce que d’aucuns (tels le PRCF) prétendent. C’est en gagner, c’est aller de l’avant. Les chimères européistes d’une renégociation des traités européens et les postures de désobéissance à ces traités ont amplement démontré leur inanité, qu’elles aient été portées par l’une ou l’autre des factions qui se succèdent à la tête de l’état et dans l’opposition.

Recourir à l’article 50, ce n’est pas une chimère ni une lubie de l’UPR. C’est une solution pragmatique à la dérive mortifère dans laquelle la France a été fourvoyée.

Recourir à l’article 50, ce n’est pas provoquer le chaos [que la Macronie installe méthodiquement dans notre pays], c’est rétablir l’ordre républicain et la justice.

Recourir à l’article 50 pour sortir de l’Union Européenne et sortir de l’euro, ce n’est pas isoler la France sur la scène mondiale ni la priver des coopérations économiques indispensables au bon fonctionnement de notre industrie, de notre agriculture, du développement harmonieux de notre société, c’est tout le contraire.

C’est la sortie de l’Union Européenne par l’article 50 qui va permettre le rétablissement par la France de relations commerciales, scientifiques, culturelles, diplomatiques mutuellement avantageuses avec TOUS les pays du monde, notamment ceux du Maghreb, de l’Afrique sub-saharienne, du sud-est asiatique, de la Russie et de la Chine, et tous ceux qui choisiront de rester dans l’Union Européenne.

Sortir de l’Union Européenne par l’article 50, c’est un projet et un engagement révolutionnaire autrement prometteur, rassembleur et mobilisateur que la sortie par la « porte de gauche » préconisée par le PRCF qui n’accouchera même pas d’une souris.

S’ils sont vraiment partisans de la sortie de la France de l’UE, de l’euro et de l’Otan, les responsables et les militants du PRCF choisiront tôt ou tard de travailler aux côtés de l’UPR à l’inscription effective des ces changements radicaux dans le paysage économique, politique et social de notre pays.



Sortir de l’Union Européenne par l’article 50, c’est à mon avis le choix le plus raisonnable parce que c’est le seul qui puisse ouvrir prochainement, réellement, la voie à la sortie effective de l’UE, à la sortie de l’euro et à la sortie de l’Otan sans lesquelles tous les beaux discours et les engagements électoraux, toutes les promesses de renouveau, tous les programmes de la clique politicienne qui fait semblant de conduire elle-même la politique de ce pays (en réalité dictée par l’oligarchie euro-atlantique via la machine infernale de l’UE qu’ils ont savamment élaborée et mise en place pour soumettre les peuples) ne sont que des paroles en l’air, des chiffons de papier, des promesses d’escrocs.

Cordiales salutations.