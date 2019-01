Pour un débat public parlementaire ET référendaire sur le pacte de Marrakech

Contre l’avis têtu du Premier Ministre « droit dans ses bottes », les gilets jaunes ont obtenu satisfaction pour leurs revendications initiales (la suppression des taxes énergétiques). Mais ces premières revendications satisfaites se sont avérées n’être que des gouttes ayant débordé d’un ras-le-bol plein d’autres insatisfactions. Les médias ont donc continué à se concentrer sur les Gilets Jaunes et leurs feus dispersés de revendications évolutives et variées. Dans l'espoir de sortir d'une crise nationale qu'il a aveuglement créée et ensuite incroyablement mal gérée, le Gouvernement a organisé le fameux « grand débat général ». Cette décision participe aussi à cette focalisation médiatique. Mais nombre de grands dossiers "orphelins" depuis des années sont encore une fois écartés de cette discussion nationale. Hors sujet nous répond le porte parole du gouvernement. Malgré leur grande utilité évidente pour analyser certaines racines de la crise et rechercher des solutions. Certains dossiers importants récents deviennent même, à leur tour, orphelins. Exemple : silence politique et médiatique totale sur le Pacte de Marrakech, puisque concernant l’immigration. Face à cette présélection thématique gouvernementale, quelques "Bouledogues de la République" de divers partis ont décidé de lancer une action pétition "En Marge". De multiples pétitions pour un futur référendum « multiple ». L'objectif est d'obtenir la fin de l’omerta médiatique, un débat parlementaire puis un référendum « multiple » rajoutant au moins quatre thèmes refusés par le gouvernement (certains militants proposent 6 voire 8 sujets). Aujourd'hui, nous commençons par le dossier chronologiquement le plus récent : Le Pacte de Marrakech.

UNE ALERTE CITOYENNE

Cette première pétition est intrinsèquement trans-partis, comme le seront les suivantes.

Elle a pour objet d'attirer l'attention des citoyens et des parlementaires sur le caractère lourdement anticonstitutionnel de la signature du Pacte de Marrakech effectuée par la délégation française à l'ONU :

Pacte anticonstitutionnel pour de graves raisons de forme :

Ce texte international, d'importance capitale au vu des nombreux engagements énumérés, n'a pas été voté par le Parlement. Ni l'Assemblée Nationale, ni le Sénat, ni le Conseil Constitutionnel n'ont pu obtenir le moindre débat public sur la portée juridique concrète d'innom-brables engagements soit-disant "non engageant".

Pacte anticonstitutionnel quant au fond lui-même :

puisqu'il y a un clair transfert juridique (tout à la fois subtile, dense et répétitif) de souveraineté en matière d'immigration, au profit d'une instance internationale technocratique non élue, et au dépend d'un peuple non interrogé à ce sujet.

Des Etats ont rejeté ce texte et des dizaines de pays sont maintenant revenus sur leurs signatures !!!

Du jamais vu jusqu’ici dans l’histoire de l’ONU. Cette liste (au 19 décembre 2018) s’allonge de jour en jour. Des plus grands pays jusqu’aux plus petits :

USA, Russie, Brésil, Australie, Chili, Italie, Belgique, Pologne, Hongrie, Autriche, Suisse, Danemark, Pays-Bas, République Tchèque, Slovaquie, Bulgarie, Croatie, Estonie, Serbie, Slovénie, Israël, Algérie, etc..

DES SOLUTIONS CONSTRUCTIVES :

Le mépris ou l’insulte ne sont pas des réponses dignes. Par delà la légitime polémique qui se développe en France, il appartiendra aux législateurs et au Conseil Constitutionnel de rendre un avis public sur ce Pacte international le jour où ils seront enfin consultés, comme l'exige la Constitution.

Afin d'apaiser les incertitudes anxiogènes, réelles sources de tensions populaires, de colères et de violences publiques potentielles, la question sur le Pacte de Marrakech pourrait être simplement rajoutée par le Parlement au référendum à questions multiples.

Par soucis de calmer le jeu politique, l'annonce de ce rajout aux questions référendaires aurait intérêt à être publiée au Journal Officiel avant le dépôt des candidatures pour les prochaines élections.

En sus de mon précédent article (19 décembre 2018) ne surlignant et commentant que le premier tiers du Pacte, j'attire l'attention sur l'excellent patient travail d'analyse de Monsieur Asselineau sur la totalité du texte. D'autres auteurs ont diffusé des articles et des vidéos que j'ai trouvé fort utiles et surtout très complémentaires. Je vous invite, chers internautes, à déposer tous les liens que vous jugez intéressant pour animer ce débat national. Au cours du débat, vos contributions et liens se rajouteront aux tracts pétition trans-partis en cours de distribution en Ile-de-France. J'espère que nous arriverons ensemble à fendre la chappe de plomb du gouvernement sur ce dossier sensible.

Soyez nombreux à signer et à diffuser autour de vous cette pétition :

https://www.mesopinions.com/petition/politique/debat-public-parlementaire-referendaire-pacte-marrakech/57176