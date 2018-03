Pour un héros combien de salauds ?

@Elliot : "Pourquoi exigez-vous des Musulmans un comportement que vous n’exigez pas des autres religions ? Les condamnations silencieuses ne vous suffisent pas, il faudrait qu’elles soient bruyantes jusqu’à friser l’indécence menant au procès d’intention.«

Vous occultez que ces meurtres sont commis au cri de »allahou akbar« ce qui permet de s’interroger sur le silence des responsables musulmans et plus particulièrement des imams dans leurs prêches tandis qu’on sait clairement que quelques uns de ces mêmes imams non seulement se félicitent des meurtres commis mais vont plus loin en les justifiant et les encourageant .

Tant que les musulmans ne feront pas le ménage dans leurs rangs en donnant une interprétation claire du coran, précisant que nul ne peut tuer au nom de Dieu, que celui qui le fait ira griller en enfer au lieu de se décontracter du gland avec les 72 vierges aux yeux noirs promises, ils resteront suspects de tolérer voire d’encourager les meurtres rituels de »kouffars« , c’est à dire de n’importe lequel d’entre nous.

Constater cela ne permet pas comme vous le faites sans aucune pudeur de constater »l’échec de l’école républicaine et l’incapacité des enseignants à essarter les terres vierges pour y faire pousser – à défaut du savoir que tout le monde n’est pas apte à recevoir - le simple civisme et l’amour d’une patrie respectant la devise de la république : Liberté, Égalité et Fraternité." Votre pensée est viciée.