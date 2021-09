Pour Zemmour : l’immigration est la mère de toutes les batailles. Il impose ce thème à tous les candidats

Au crédit de Zemmour, le fait que le problème migratoire soit devenu le thème principal de tous les candidats, même Macron y vient. Quand je dis tous les candidats, je parle bien sûr des candidats qui ont une chance d'être au second tour. Je ne parle pas de la France insoumise qui ne parle plus d'immigration mais de créolisation, ni des verts, ni du PS, pour lesquels bien sur ce thème est secondaire ou mieux, n'a aucune importance. Pire il serait malséant de l'évoquer.

Pour cette gauche minoritaire le discours est en général, ''il faut accueillir toujours plus de migrants'' car l'immigration serait une chance pour la France. Le contraire de ce que veut la grande majorité des Français.

Bien sûr ces partis sont dans l'erreur, les sondages successifs l'attestent, c'est une des préoccupations premières des français, car ils sont conscients que si ce problème d'immigration massive n'est pas réglé, les problèmes de sécurité, économiques, et de vie en commun ne seront pas résolus.

Marine Le Pen

Depuis des décennies, ce thème a été celui du FN puis du RN. Thème qui pendant longtemps lui a valu d'être ostracisé par les appellations de parti raciste, xénophobe et même diabolique. Les temps ont changé, la parole s'est libéré et ces insultes se sont fracassées contre le mur des réalités. Mais il y a toujours une coalition 'républicaine'. Il suffit d’entendre Bertrand ou Pécresse, leur premier ennemi n'est pas Macron mais Marine Le Pen.

L'arrivée de Zemmour qui récupère une partie de son électorat la met dans une position difficile et rend sa présence au deuxième tour incertaine. Ce qui inquiète aussi Macron qui se voyait réélu dans un fauteuil à l'occasion de ce duel tant espéré.

Valérie Pécresse

Valérie Pécresse dénonce « l'aveuglement d'Emmanuel Macron sur l'islamisme et l'immigration incontrôlée ».

Elle déplore que le nombre d'étrangers en situation irrégulière « ne cesse d'augmenter dans notre pays », alimentant « la misère publique, l'économie souterraine et les trafics en tous genres ». Valérie Pécresse, propose donc de renégocier les textes européens pour accélérer les reconduites, et promet de reprendre « résolument l'affrètement des avions charters d'éloignement ». Enfin elle veut donner « six mois » maximum aux pays d'origine pour qu'ils délivrent les documents nécessaires à expulser leurs ressortissants, sans quoi la délivrance de visas et la politique de coopération seront suspendus « sine die ». Elle oublie simplement qu'à l'intérieur il faut modifier les lois qui permettent des recours sans fin à ces décisions d'explulsions.

Xavier Bertrand

Xavier Bertrand se déclare comme Marine Le Pen en faveur d'un référendum sur la laïcité et l'immigration.

Le président du conseil régional des Hauts-de-France, met en garde contre la « poussée de l'islamisme ».

Il promet 20.000 places de prison supplémentaires et d'expulser « systématiquement » les délinquants étrangers en fin de peine.

Xavier Bertrand déplore l’état de la société. Il partage les craintes de Zemmour,

Il affirme : “Il y a aujourd’hui un vrai risque de guerre civile”.

Michel Barnier

Un des piliers de l'union Européenne qui veut se libérer de certaines contraintes européennes.

Il a promis, s’il était élu, un référendum pour permettre à la France de retrouver sa « liberté de manœuvre » en matière migratoire.

Il réitère sa proposition d’un « moratoire » sur l’immigration extra européenne pour une durée de « trois à cinq ans ».

Eric ZEMMOUR ?

Je mets un point d'interrogation car il n'est pas déclaré à ce jour, mais arrivé à 13% en quelques semaines, il sera certainement dans la course.

Son programme, en gros celui du RPR UDF de 1990. Il sera de toutes les façons un aiguillon qui poussera les candidats à préciser leur programme et leur délai d'application. On en voit déjà les résultats sur les positionnements. Il a imposé à tous les thèmes de l'immigration et sécuritaires comme sujets majeurs.

Pour lui l'immigration est la mère des batailles, car il est persuadé que du gain de cette bataille dépend la résolution des autres problèmes, identité, insécurité, violence, communautarisme, islamisme, réformes de la justice et une part aussi des problèmes économiques.

Mais il n'oublie pas les autres batailles contrairement à ce que certains affirment.

Zemmour ne s'en tient pas uniquement à l'immigration,

A la Journée du conservatisme, à Asnières le 26 septembre il a commencé à lister une partie de son programme. Rapidement, nous aurons je pense son programme détaillé.

« Que voulons-nous conserver ?

J’ai essayé de faire une petite liste », annonce Zemmour, qui commence par l’école.

---« L’école de l’effort et de l’autorité, celle qui fabriquait des Français qui savaient lire, écrire, compter, loin de la propagande politiquement correcte. »

--- La langue. « Nous voulons aussi conserver ---notre langue, notre chère langue, la plus belle du monde, d’une clarté et d’une limpidité exemplaires. »

--- Identité : Zemmour entend aussi « conserver » un peuple « en danger ». « Il ne doit être dissous ni dans l’Europe ni dans l’Afrique ».

---Écologie :« une écologie enracinée de droite qui replace l’homme au cœur, car pour lui l’écologie est fondamentalement conservatrice ».

–-Industrie : « Trop de charges, trop d’impôts, trop de normes : nos industriels s’en sont allés pour ne pas mourir et nos travailleurs ont perdu leur emploi et continuent pourtant de payer pour une immigration sans travail. »

---Justice : « rétablir notre conception de la justice, justice sociale d’abord pour que la solidarité nationale redevienne nationale ». Il veut « que la justice soit la bouche de la loi et non pas l’instrument des minorités », qu’elle « condamne les délinquants et non pas la pensée ».

Lundi dernier sur LCI, avec comme maîtresse de cérémonie Ruth Elkrief fidèle à elle même, la perfidie souriante, ayant fait éplucher par ses collaborateurs 15 ans d'écriture de Zemmour pour trouver la phrase qui pourrait le mettre en difficulté, il a du ferrailler ferme. Se sont succédés face à lui, le spécialiste des questions économiques François Lenglet, qui n'a pas pesé lourd, et Alain Minc dont l'argumentation frisait le ridicule.

Langue de feu contre langues de bois.

Emmanuel Macron notre président candidat, vous savez celui qui déjà en 2017 tenait ces propos laudateurs sur l'immigration.

« Le sujet de l’immigration ne devrait donc pas inquiéter la population française, l’immigration fait partie du monde dans lequel nous vivons. Toutes les démocraties connaissent aujourd’hui cette réalité. L’immigration n’est pas quelque chose dont nous pourrions nous départir. De surcroît, l’immigration se révèle une chance d’un point économique, culturel, social »

Thème repris il y a quelques mois seulement par Schiappa pour qui « l'immigration est une chance et une richesse pour la France »

Le plus démocratique et incontestable pour l'U.E serait ce que proposent nombre de candidats, de consulter les Français par référendum pour limiter l'immigration. Cela fait des années qu'il ne sont consultés sur rien et qu'une oligarchie décide de tout sans leur demander leur avis, ce qui fait que la rue devient leur seul moyen d'expression.

J'ai toujours tenu le pari, que Macron viendrait obligatoirement sur ce thème de l'immigration avec cet air martial qu'il arbore souvent, s'il veut avoir une chance d'être réélu, il ne peut l'ignorer et il le sait.

C'est confirmé, Macron fait du Zemmour comme comme les autres.

Devant le chiffre hallucinant des OQTF non exécutées.

7731 OQTF prononcées depuis le début de l'année à l'encontre d'Algériens, 22 exécutées, ce qui est ridicule et honteux, Macron, élections proches obligent , a pris une décision qu'il aurait du prendre depuis 4 ans , réduire la délivrance de visas.

-50% de visas pour l'Algérie et baisse aussi de leur nombre pour la Tunisie et le Maroc.

Alors il y viendra régulièrement avec du ''en même temps'' bien sûr et avec la fausse solution d'un contrôle des flux migratoires par l'Union Européenne. Ira-t-il plus loin et plus fort en déclarations verbales, c'est certain. Les sondages seront le baromètre qui décidera de déclarations plus radicales qui ne sauraient tarder.

En attendant, selon les déclarations de Gabriel Attal ce mercredi, le gouvernement va proposer de maintenir la possibilité de recourir au passe sanitaire jusqu'à l'été prochain, histoire d'essayer de détourner le sujet de la campagne des thèmes sur les sujets régaliens imposés par Zemmour.

Aussi, un projet de loi visant à maintenir ce recours possible au passe sanitaire sera présenté en conseil des ministres le 13 octobre prochain, et ce, alors que la possibilité légale de mise en place du passe arrive à échéance le 15 novembre.

Ne nous laissons pas encore piéger et détourner des vrais problèmes qui doivent décider de l’élection.