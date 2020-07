Pourquoi la démocratie n'existe pas ? C'est simple, notre société Française est basée sur un abus de langage que nous cautionnons tous ! Comment les politiques ont orchestré tout cela depuis la révolution Française ?

J'entends encore beaucoup trop souvent, notamment dans la classe moyenne,

"le vote est un droit, des gens sont morts pour que tu aies la parole, l'absentation est un crime".

Mais en réalité le vote n'est ni plus ni moins qu'un outil démocratique, une confusion dans l'esprit de beaucoup qui associent cet outil à la démocratie : puisque je vote, je suis en démocratie, un régime immuable, infaillible qui est l'aboutissement de ce que l'homme a fait de mieux.

Alors que dans une meilleures démocratie (proche d'une démocratie directe), il pourrait être cumulé, le droit de vote, à d'autres outils, comme la possibilité de révocation des élus, le référendum d'initiative populaire ou encore la possibilité de proposer une loi.

Passé le droit de vote, vient le second argument :

"il vaut mieux une mauvaise démocratie qu'une bonne dictature."

Il est difficile d'aller contre ce dernier, puisqu'en effet les dictatures n'ont jamais prouvé qu'elles pouvaient augmenter de façon significative le bonheur des citoyens. Par opposition à la démocratie ou ne retrouve donc que les "mauvais régimes". Comment alors oser prendre position contre les institutions actuelles sans passer pour un anarchiste ou un fou ? Comment soumettre des axes d'améliorations quand la seule parole autorisée est quinquénale ? Comprendre notre postulat de départ est essentiel pour se positionner libre de toute influence dans ce monde. Mais comment ?