Pourquoi la politique sanitaire du gouvernement a été et reste criminelle ? Notre solution alternative :

260.000 en été et 40.000 cet automne. Si le nombre de manifestants (vaccinés et non vaccinés) était à chaque fois sous-estimé par la préfecture, il demeure que les mobilisations n’ont cessé de décroitre. Rigoureusement pacifiques, les manifs ont connu la même progressive érosion que celles des Gilets Jaunes de 2018/2019 accusées de violence. Nos critiques de la politique sanitaire gouvernementale et nos propositions concrètes ont-elles été rejetées par les français ? Ou bien ont-elles été simplement parasitées, étouffées et surtout soigneusement censurées par les médias et les partis ? Faisons ensemble le point :

Excepté la très bénéfique absence des « black blocs », l’infiltration, le noyautage, la manipulation, la récupération politicienne étaient présentes avec les extrémistes, la « mouvance FREXITo nationaliste », « l’insoumission variable maduriste » et des sectes de tous poils. Des manifs sans mots d’ordre communs, divisées, souvent pagailleuses, avec plein de beaux drapeaux tricolores, de pancartes LIBERTé, de brouhaha, de discours et de musique, mais aussi avec des contradictions, des incohérences et le slogan « Macron démission ! ». Nombre de médias ont diffusé en boucle la seule et unique poubelle parisienne brulée et une des rares pancartes artisanales polémiques. Mais ce qui suit a été soigneusement censuré :

De notre côté, nous n’avons jamais clamé ni écrit « Macron démission ! » puisqu’il y a des électeurs de Macron parmi nous (même des ex zombies LaREM). Le seul vrai mot d’ordre utile et légitime pour nous était « Véran démission ! », car ce menteur invétéré a induit en erreur tout le gouvernement et organisé une politique sanitaire objectivement criminelle. Comment ? En conseillant d’ordonner aux contaminés de s’isoler avec un pathétique Doliprane, jusqu’à une éventuelle hospitalisation. À première vue de bon sens (et que la France entière a globalement suivi), pourquoi ce conseil s’est avéré criminogène ? Parce que les poumons représentent la première cible du virus. Le cycle de propagation dans le corps du Covid19 dure 5 à 6 jours pour terminer ensuite dans les WC (d’où les précieuses informations épidémiques dans les villes, villages et quartiers, via analyse des égouts par les pompiers). Les 3eme, 4eme jours sont vitaux en matière de surveillance de l’inévitable hypoxie légère ou mortelle, principale source de décès.

L’hypoxie suffocante entraine une rapide et saine réaction du malade en panique vers l’hôpital (hélas, unique lieu autorisé d’accueil), mais deux autres types ont causé des dégâts considérables :

L’hypoxie somnolente, « paresseuse », incitant à se coucher à 17h et à se lever à midi, jour après jour. Pour certaines personnes fragiles, risque de non réveil ou d’un désastreux retard d’hospitalisation (retard entraînant le décès en réanimation ou un Covid long avec de terribles séquelles).

L’hypoxie dite « heureuse » (bien connue des aviateurs et des montagnards) est une monstruosité car il ressemble à l’état d’ébriété après 5 ou 6 apéros. De jeunes diabétiques ou immunodéprimées sont parfois arrivées à l’hôpital dans un état comateux mortel ou invalidant à vie. Avec 22 mois de recul sur cette démentielle mauvaise gestion sanitaire, le constat est clair : les 3eme et 4eme jour doivent être sous extrême surveillance médicale pour éviter tout retard et la catastrophe qui en découle les 5eme et 6eme jour.

Avons-nous proposé une politique sanitaire alternative ? Oui, depuis 16 longs mois ! Nos nombreux articles sur Agoravox et les milliers de tracts sur pare-brises en font foi. Cette politique sanitaire proposée a pour objectif crédible d’éviter la moitié des décès (l’autre moitié résultant essentiellement, hélas, d’une forte comorbidité) :

Service de proximité et d’accueil des contaminés , géré par les hôpitaux publics ET par les cliniques privées, avec l’aide des 105.000 médecins du privé, de famille, de quartier, de campagne, dramatiquement laissés à l’écart, surchargeant ainsi des hôpitaux mal gérés et scandaleusement sous équipés (protection, oxygénateurs, médicaments, etc.). Depuis deux mois, nous proposons que ce service local d’accueil des contaminés soit également aidé par des soignants non vaccinés (mi-octobre 2021, ils sont 15.000 et ont jusqu’à 21 mois d’une précieuse expérience face au Covid19 !).

Conseil, auscultation sérieuse systématique permettant de découvrir une éventuelle comorbidité ignorée. « Et oui, jeune homme, votre grand surpoids vous met en danger face au Covid. Voilà ce que nous vous proposons... ». « Chère mademoiselle, nous vous apprenons à cette occasion que vous êtes diabétique ». « Mais je suis en pleine forme ! ». « Vous êtes néanmoins diabétique et nous vous proposons… ». « Monsieur, voici votre analyse. Votre dernière chimio date de quand ? Je vous propose… ». Bref, au cours des prochaines décennies, notre politique sanitaire mieux pensée et mieux organisée (et sans plus de dépenses) permettrait de transformer un mal (l’épidémie) en bien (l’auscultation généralisée des contaminés par des soignants volontaires, vaccinés ou non).

Ordonnance personnalisée en fonction de l’état général de santé du malade . Les personnes les plus fragiles se voient prescrire automatiquement un oxymétre. Il coûte dix fois moins cher (au prix de gros) qu’un test et il est remboursé à 100% par la sécu. Il peut ensuite servir aussi à d’autres membres de la famille, à des voisins, à des amis. Les contaminés non fragiles peuvent également s’acheter un oxymétre agréé sur le web ou à n’importe quelle pharmacie.

Service de soutien téléphonique des contaminés découverts fragiles . (Environ 30 secondes chaque jour . NB/ à ne pas confondre avec le rétrotracing ou l’unique appel actuel de la sécu effectué parfois, non systématique, toujours trop tardif (le 4eme jour uniquement) et sans relevé oxymétrique)

« Allo, c’est encore moi. Vous avez votre température et oxymétrie ? OK…, les chiffres sont normaux dans votre cas précis. Un membre de votre famille prend régulièrement de vos nouvelles, un ami, un voisin, pour vos courses ? Ah, vous commandez par Internet… Parfait. Donc à demain. Reposez-vous bien ».

« Allo, c’est à nouveau moi. Comment allez-vous depuis hier ? Température ? Ah… Oxymétrie 92% . Oh, oh… Prévenez le service d’accueil à ce numéro de notre part et téléphonez à votre entourage. Brosse à dent, taxi, hôpital, sans délai. Un malade hospitalisé à temps ne meurt jamais sauf très rare exception ! Courage, tenez bon, battez-vous. Et tenez-nous au courant à votre sortie d’hôpital ou de clinique ; voici un deuxième numéro pour le bilan des soins et votre suivi post hospitalier ».

Réponse (caricaturée) :

« Mais pour qui ils se prennent ces militants de « En Marge » ? Ils ne sont ni scientifiques ni médecins ! De quel droit se permettent-ils de nous interpeller, de nous juger, de prétendre proposer une politique sanitaire alternative ? »

Effectivement, nous ne sommes ni scientifiques ni médecins. Mais en sus du devoir civique d’alerter les autorités, nous représentons à partir d’aujourd’hui les usagers en colère. Devant la répétition têtue des erreurs, nous sonnons le tocsin pour briser l’omerta des politiques, de la corporation médicale et des médias. Nous sommes en colère contre l’opacité et l’incompétence qui tuent les plus fragiles d’entre nous.

En colère contre la tutelle occulte d’une société de consulting américaine sur la politique sanitaire du pays. Comme s’il n’y avait pas assez de cadres compétents en France ! Un coûteux contrat très opaque avec la société MacKinsey payé par nos impôts et, de plus, illégal car sans appel d’offre !

Même opacité illégale pour les contrats signés avec les Big Pharma, pour cause de « secret commercial » (qui ont permis d’augmenter jusqu’à 65% le prix de vente de leurs vaccins en deuxième année sans que le Parlement ne puisse savoir pourquoi et ne puisse avoir copie du contrat). Idem pour le contenu des vaccins afin de préserver le « secret industriel » (le fameux « argument Coca Cola »).

En colère pour le pharamineux gaspillage des masques avant l’épidémie puis la gestion pagailleuse des tests gâchés pour rien, que nous devons payer par nos impôts, par la baisse de prestations sociales et par la clochardisation de nombreux services publics.

En colère parce que des malades sont arrivés trop tard à l’hôpital et sont morts (ou sévèrement handicapés) à cause de ce retard bêtement institutionnalisé.

En colère parce que des médicaments vendus sans ordonnance depuis 20 ans (Ivermectine) ou 50 ans (hydroxychloroquine) ont été faussement et frauduleusement déclarés toxiques et interdits d’accès aux citoyens et aux médecins acceptant de soigner les contaminés (oui, des soignants courageux dans le privé, il y en a, et ils sont nombreux). Scandale doublé d’un autre avec le fameux médicament Remdesivir, inefficace bien que terriblement cher, toxique pour les reins et le cœur, mutagène, hystériquement soutenu et utilisé par les blouses blanches pro Big Pharma français jusqu’à ce jour (malgré qu’il ait été radicalement rejeté par des milliers de médecins depuis Mai 2020 et tardivement condamné le 20 novembre 2020 par l’OMS.

En colère parce que seuls quatre vaccins ont été sélectionnés (de manière occulte là aussi) sur treize disponibles à l’époque (il y en a plus d’une vingtaine aujourd’hui), obligeant des transfrontaliers à inutilement et dangereusement se revacciner une nouvelle fois en France (quatre à cinq vaccinations exigées en moins d’une année !!!).

En colère à cause du nombre excessif d’effets secondaires sous-estimés ayant obligé le gouvernement à retirer deux de ces quatre vaccins (Astrazeneka, Janssen) soit disant tous « parfaits », dont les deux qui restent, Pfizer et Moderna, sont également en accusation maintenant médiatisée (pour ses effets secondaires, Moderna est déjà interdit dans plusieurs pays européens. En France, « Circulez, il n’y a rien à voir. Tout va bien Madame la Marquise »).

En colère parce que tous ces vaccins « parfaits » ne protègent plus qu’à moitié au bout de trois mois, et quasiment plus après six mois.

En colère parce que l’ignorance et l’incompétence ont été accompagnées d’au moins 24 nouveaux mensonges lors de la deuxième année de mauvaise gestion de la crise sanitaire (voir tableau ci-joint, à compléter et à décorer de liens et de vidéos par les internautes).

Notamment sur cette fameuse « balance bénéfices risques » médiatiquement ventée pendant des trimestres alors qu’elle est archi fausse. Basée sur 95% de pseudo efficacité, cette balance était censée être neutre pour les moins de 40 ans et défavorable (médicalement nuisible) pour les moins de 18 ans. Mais qu’en est-il maintenant avec une moyenne de 50% d’efficacité ? Doit-on logiquement élever le seuil de « vulnérabilité vaccinale des jeunes » de 18 ans à 20 ou 28 ans ? Et bien non ! Incité par le sondage de fidèles électeurs macroniens âgés manipulés, « à la psyché rendue saturnienne », notre Ministre pro Big Pharma, dénué autant de logique que d’éthique, a décrété qu’il fallait maintenant vacciner les enfants de 3 ans !!!

Nous sommes en colère parce qu’Olivier Véran avait déclaré notre pays en péril sanitaire devant le Conseil Constitutionnel en Août 2021, alors qu’il n’en était rien, le nombre de décès s’étant effondré chez nos voisins depuis fin avril 2021 et en France début juin (site statistique international Our World in data).

En colère parce qu’ils nous ont tous traités comme des cobayes, sans connaître les effets à moyens et longs termes de ces milliards de vaccinations, en découvrant maintenant l’obligation « QRcode » de se revacciner tous les six mois pendant des années « tant qu’un rebond épidémique importé demeure possible » (! !!), en totale violation du rapport du Conseil Constitutionnel lui-même sur la durée du Pass sanitaire arnaque et en complète violation des engagements légaux conditionnés à l’existence de médicaments (maintenant disponibles ; certains sont même sous forme de cachets ou de spray nasal).

En colère non comme anti Pass sanitaire ou antivax, mais contre les vaccins ARNAQUE et le pass sanitaire ARNAQUE. Impossibilité de faire rajouter aux panneaux des manifs cet adjectif fondamental, alors que c’est l’ARNAQUE qui est au centre de la protestation populaire. Une arnaque en violation des traités internationaux et européens sur la non obligation vaccinale directe ou indirecte, car l’objectif (déclaré !) du pass sanitaire était de « pourrir la vie des non vaccinés ».

Remplacer un licenciement abusif, quasi fasciste, des soignants non vaccinés (parfois jusqu’à 40% des effectifs en été 2021) par une Vichyste mise à pied sans salaire, spoliant tous les droits sociaux et les indemnités de licenciement callées sur l’ancienneté, voilà une belle arnaque !

NB/ La « spoliation légale » a été scandaleusement utilisée entre 1940 et 1945 par Philippe Pétain pour écarter brutalement et sans indemnité les juifs de l’armée, de la police, de l’enseignement et de l’administration en général. Aujourd’hui, cette honteuse loi spoliatrice de certains salariés a été démocratiquement votée, ratifiée et validée par toutes nos institutions (Assemblée Nationale, Sénat, Conseil d’Etat, Conseil Constitutionnel, droite et gauche confondues). Cette horreur a été globalement cautionnée avec peu d’opposition par l’ensemble des médias. Et où se trouvaient les houleuses masses syndicales pour défendre ce principe fondamental du droit social ?... Notre République est devenue dangereusement aveugle et déviante, à l’image de celles ayant « démocratiquement » élu Mussolini, Hitler et autres anciens ou actuels tyrans.

Cette barbarie institutionnelle digne d’une « RIPOUXblique bananière » est d’ailleurs conforme à la barbarie qu’ils ont fait subir à nos « anciens » dans les EHPAD. Isolés pendant des mois de façon inhumaine, sans recevoir famille et amis, par un crétin confinement (pire que la prison si vous consentez à y réfléchir sérieusement). En cas de contamination, ils ont parfois été rejetés dans une aile de l’établissement avec le pathétique cachet de Doliprane gouvernemental, sans les soins élémentaires autrefois disponibles. Certains de ces « incarcérés jusqu’à la mort » par une criminelle bêtise médicalo-administrative, ont été « terminés au Rivotril » (surnommée « piqure Menguele », car ils ont été euthanasiés comme nos milliers de chiens abandonnés, sans consentement ni ultime visite familiale).

Le 19 octobre 2021, le conglomérat des blouses blanches Vichystes psychopathes veut imposer une prolongation du pass sanitaire arnaque jusqu’en Juillet 2022, arguant que « l’épidémie pourrait rebondir cet hiver ou les prochaines années ». Citoyens, usagers, souhaitez-vous que cette criminelle incurie médicale se poursuive ? Avez-vous envie de subir vous-mêmes un jour, à votre tour, ce triste sort dans des « EHPAD-Mengele-Véran » ?

Bref, nous sommes en colère de voir tant d’ignorance, d’opacité, d’incompétence, de cécité, d’hypocrisie et de lâcheté au sein de nos élites médicales, politiques et médiatiques. Certes, certains d’entre eux vont réagir ou ont déjà réagi. Nous les avons soutenus. Nous les soutiendrons.

Cependant, à notre tour, maintenant, d’ausculter « ces grands malades du bon sens ». Électoralement s’entend, avant qu’ils ne le soient pénalement un jour. Et avec une vigilante attention, bien plus grande que celle qu’ils ont montrée pour les dizaines de milliers de vies qui auraient pu être sauvées en nous écoutant.

Nous invitons la très disciplinée corporation médicale (craignant l’aveugle dictat de « l’Ordre vichyste des Médecins aux ordres ») à relire le serment d’Hippocrate et à écouter les très nombreuses alertes sur ce qu’il convient maintenant de faire. Ces alarmes ne proviennent pas uniquement des « simples usagers » que nous sommes, mais aussi de brillants médecins et scientifiques français et du Monde entier. Qu’on le dise une fois pour toute : la nuisible politique sanitaire française est minoritaire en Europe et elle est ultra minoritaire dans le Tiers-Monde, pour un résultat épidémique globalement similaire (les courbes des données internationales démontrent le mensonge ministériel).

Après 22 mois de mauvaise politique sanitaire, le temps des élections est venu. La consigne électorale citoyenne commune, trans-partis, est simple :

« Dégageons » systématiquement, sans retenue, sans pitié, sans hésitation, tous ceux qui soutiennent de près ou de loin le menteur psychopathe Olivier Véran avec des dizaines de milliers de morts sur la conscience (comme lors des précédents scandales sanitaires français impunis)

Pour les usagers refusant d’être traités par des dirigeants incompétents et corrompus comme de vulgaires bétails n’ayant rien à penser ni à dire, pour les citoyens refusant l’esprit mollusque fataliste et défaitiste (notamment à cause de notre actuelle absence de moyens matériels et financiers), je vous propose aussi une action électorale symbolique. Un geste de protestation populaire destiné aux partis et aux médias « n’ayant pas très bien fait leur job pendant cette crise sanitaire » : Devenez suppléant d’un candidat d’usagers en colère. Si vous avez 2.000 € à bénévolement sacrifier pour la cause commune, devenez candidat vous-mêmes ou incitez une personne de votre entourage à devenir candidate.

L’idéal serait que ce groupe symbolique de candidats d’usagers en colère comprennent aussi des scientifiques et des médecins. Car ils peuvent eux-mêmes se retrouver dans un hôpital mal conseillé, mal équipé et mal géré ou dans un « EHPAD-Mengele-Véran ». Ils deviendraient nos porte-paroles et nous représenteraient de manière plus crédible et convaincante dans les tables rondes télévisées. C’est une action électorale non politicienne et totalement bénévole. Ni eux ni nous ne se ferons élire, car nous aurons juste de quoi payer les bulletins de vote envoyés à domicile (les professions de foi, les affiches et les bulletins dans les bureaux de vote, seront très rarement imprimés, et par uniquement les plus aisés d’entre nous, avec l’unique espoir d’avoir au moins 5% pour être remboursés).

En théorie, les candidats font ou feront partie de nos 24.000 pétitionnaires « pro soins » et des pétitionnaires pour un « programme sanitaire alternatif ». Nous n’avons ni argent ni moyens, mais nous aurons le nombre pour tenter de couvrir chaque département où notre message n’aurait pas été repris par un candidat des partis. La preuve que notre message n’est pas si loufoque que cela, mérite respect et commence à être entendu politiquement : le vote parlementaire du 21 octobre 2021 contre Olivier Véran & co et leur scandaleuse prolongation du Pass sanitaire jusqu’en juillet 2022 s’est joué à… une seule voix !