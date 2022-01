Pourquoi le choix du seul drapeau de l’UE est antirépublicain

Papier publié sur le FigaroVox

Cela restera probablement comme la première polémique politique de l’année : le drapeau de l’UE, flottant, seul, sous l’Arc de Triomphe à l’occasion du début de la présidence française de l’UE. Ce ne sont pas seulement les candidats de droite, Le Pen, Zemmour ou Pécresse qui ont dénoncé ce choix, mais également une partie de la gauche, Mélenchon et Roussel, démontrant que le choix de Macron pose un vrai problème, qui souligne une nouvelle fois toutes les limites de l’exécutif.

Aussi illégal que symboliquement révoltant

Point trop peu souvent souligné, qu’a bien résumé Paul Sugy dans un papier, le pavoisement, ou le fait d’orner un lieu d’un drapeau, est régi par des règles précises. Et en France, il a été précisé plusieurs fois que le drapeau de l’UE ne saurait orner seul un lieu, et doit toujours accompagner le drapeau français. Comme l’a aussi pointé Mélenchon sur France Inter, le simple fait d’orner un lieu du seul drapeau de l’UE en France n’est donc pas légal. Ce seul point renvoie sans doute à la légereté et à l’amateurisme de l’équipe au pouvoir, si prompte aux annonces souvent mal préparées, comme nous le voyons dans la gestion de la crise sanitaire. Dans la même ligne, le patron du parti présidentiel, Stanislas Guérini, rejettant de soit-disant « polémiques politiciennes », a cru bon de partager la « voix juste » d’un ancien collabo pour tenter d’y répondre, de la manière la plus amateuriste et maladroite possible.

Deuxième problème, légal et symbolique ici, c’est que le drapeau de l’UE faisait partie du Traité Constitutionnel Européen que nous avions refusé à près de 55% en 2005. Et si le Traité de Lisbonne reprenait la quasi-totalité du TCE, rendant sa légitimité plus que discutable, le drapeau faisait partie des trop rares éléments qui avaient été retirés du nouveau traité. La France ne se reconnaît qu’un seul drapeau, notre drapeau tricolore. Déjà, l’adjonction systématique de ce drapeau est assez pénible pour les nombreux Français qui ont refusé le TCE, mais le fait qu’il remplace carrément notre drapeau n’en devient que plus révoltant. Comme le montrent nos voisins britanniques, la participation à l’UE n’est pas forcément éternelle, et le rôle de la présidence nationale, qui ne dure que 6 mois, est très largement honorique.

Et derrière le remplacement, et non l’adjonction, comment ne pas y voir un vrai agenda politique, qui est celui de la dilution complète de la France dans l’UE, qui, s’il est marginal en France, est probablement un idéal que ne renieraient pas Emmanuel Macron et Clément Beaune. Un tel choix ne signifie-t-il pas en creux que pour eux, le temps de la France serait passé, et que le seul horizon à offrir à notre pays serait cette dilution. D’ailleurs, pour démarrer la présidence française, notre pays s’est fendu d’une communication en anglais, et non en français ! Le choix de ce seul drapeau, c’est le choix d’une UE globalisée, dont la France ne serait qu’une région, et où nous parlerions tous globish. Mais ce choix, inscrit en creux dans le TCE, a été refusé par les Français. Il est donc totalement illégitime.

Bien sûr, pour défendre ce pavoisement, nous avons eu droit aux violons de « l’UE, c’est la paix ». Il est déjà très intéressant de constater que, faute de pouvoir mettre en avant la moindre réalisation concrète de l’UE, ses défenseurs se raccrochent à une histoire alternative imaginaire où l’UE n’aurait pas existé. L’UE n’a probablement aucune responsabilité dans la paix entre les pays fondateurs de la CEE. Trois guerres en 100 ans, la guerre froide, l’arme atomique, et les accords de 1945 expliquent sans doute à eux seuls que la guerre n’ait pas repris. La CEE, puis l’UE, sont une conséquence de ce nouveau monde, en aucun cas la cause. D’ailleurs, le Japon n’a pas eu besoin d’une CEE asiatique pour renoncer à ses ambitions guerrières. Ce n’est que l’argument le plus paresseux des adorateurs de l’UE.

Et justement, parce que le drapeau flottait au dessus de la tombe du soldat inconnu, il était particulièrement choquant que le drapeau français soit remplacé. C’est un lieu d’hommage à ceux qui sont morts pour la patrie, et donc pour la France. Il est totalement inconsidéré de remplacer le drapeau français, qui est bien le drapeau pour lequel sont morts tant de soldats. Comment ne pas y voir une immense légèreté de la part de dirigeants probablement trop coupés de la part de sacrifices qui ont eu lieu dans le passé, pour faire que la France soit ce qu’elle est aujourd’hui. C’est un geste qui montre sans doute aussi la part d’influence woke au sein de l’exécutif, influence largement présente au sein de l’UE. Le passé, que serait la France, n’aurait guère d’importance : on pourrait même en efface le drapeau...

Mais ceci est un des points faibles majeurs de Macron pour sa réélection. Il croit pouvoir faire cohabiter des idées contradictoires entre elles, mais il apparaît de plus en plus comme l’avatar ultime du PS Terra Nova, communautariste, qui s’il assume une politique économique plus à droite, n’en reste pas moins le rejeton sociétal d’un courant minoritaire, comme le montrent les sondages de cette gauche, qui y a trop cédé. Et ce choix n’en devient que plus symbolique, par son caractère finalement systémique.