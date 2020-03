Pourquoi Macron a-t-il maintenu les élections municipales ? Une théorie

@Raymond75

Vous avez raison de parler de Baroin et Larcher, car lorsque macron les a consulté pour son intervention du jeudi 12, ces derniers on mis la pression pour interdire l’annulation des élections.

Cependant Macron a manqué de vigilance et de conseillers compétents, car pour envoyer un signal fort il aurait du reporter ces élections et passer outre les avis des politiques.

Lors de son intervention du jeudi, il y avait 2000 cas en France. Lors de l’intervention de E Philippe du samedi (48H plus tard), il y avait 4000 cas. Aujourd’hui 6000. A la décharge de Macron et du gouvernement, ils ne pouvaient pas savoir au moment où ils ont parlé que la situation pouvait empirer à cette vitesse.

De toute façon, ce soir nous seront confinés avec interdiction de sortir de chez nous. Donc le second tour des élections se sera pour dans plus tard