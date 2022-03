«  »« Poutine paiera pour les morts et la destruction de l’Ukraine »«  »"

@pierre



Quand il recevra la facture, il n’a qu’à demander à Madeleine Allbright comment on fait pour être exonéré :

Entretien sur CBS, Mai 1996

Journaliste : « Nous avons entendu dire que 500.000 enfants sont morts (en Irak). Ca fait plus qu’à Hiroshima. Est-ce que cela en valait le prix ? »

Madeleine Allabright : « Je pense que c’est un choix difficile. Mais le prix - nous pensons que cela valait le prix. » (« I think this is a very hard choice, but the price — we think the price is worth it. »).