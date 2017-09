Premier bilan Macron, déjà la casse de la France

par chantal dupille dite eva R-sistons

Edouard Philippe est l'invité de L'Emission Politique. Pour nous rapprocher de la politique de Macron ? Difficile si l'on dresse un premier bilan des décisions du banquier d'affaires qui préside la France : D'ores et déjà, le chômage FLAMBE même si le gouvernement et ses meRdias, le masquent : http://reseauinternational.net/vrais-chiffres-chomage-aout-2017/ : 38800 nouveaux chômeurs, 314.700 radiations (les radiés vont vivre comment ?), 497.000 contrats aidés au 12.16.. bref en réalité, presque 1.000.000 chômeurs en plus, désormais !

Macron a perdu les Sénatoriales, étrangement les meRdias sont muets. Ainsi C dans l'Air n'en parle pas ! Et quand le chômage flambe, silence partout !

Dans le bilan de Macron à peine élu (par défaut), on voit déjà le bradage de fleurons de l'industrie (tant pis d'ailleurs pour les salariés). La France est sacrifiée aux intérêts de l'Union Européenne !

La destruction de la France commence. Car tout sera subordonné à l'UE, même l'armée française qui doit être européenne pour Macron (et non plus spécifiquement française) en encourageant l'embauche du maximum d'Européens ! Lu sur twitter : "Voilà comment on prépare une armée à tirer sur la foule... En recrutant des mercenaires étrangers" ! Ou encore : "Déjà on a une une armée équipée d'un fusil d'assaut... allemand. Il ne reste plus qu'a trouver des allemands pour porter l'uniforme....".

Et déjà aussi un nouveau symbole de l’abandon de la langue française et des symboles nationaux, avec JOON, nouvelle filiale d’Air France https://www.upr.fr/actualite/joon-nouvelle-filiale-dair-france-nouveau-symbole-de-labandon-de-langue-francaise-symboles-nationaux-nos-elites

Macron dit maintenant (il s'en est gardé lors de la campagne présidentielle) que "veiller à l'intérêt de son pays, ce n'est pas le sens du projet UE" https://francais.rt.com/france/43805-elements-cles-projet-pour-europe

Le gouvernement français, seulement maintenant, essaie de nous expliquer qu'il est normal que notre industrie "se fasse démanteler". On a déjà le BRADAGE DE LA FRANCE : Ainsi l'alliance Alstom-Siemens fait dire à Sylvie Goulard "Le terrain de jeu de nos entreprises, c'est l'Union européenne" http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/8h30-aphatie/alliance-alstom-siemens-le-terrain-de-jeu-de-nos-entreprises-c-est-l-union-europeenne-declare-sylvie-goulard_2369655.html.. Bref, Macron ne veut pas de la France Nation ; Il s'agit de la détruire par tous les moyens, même les fleurons de notre industrie doivent disparaître en faveur de l'UE : http://www.brujitafr.fr/2017/09/la-grande-braderie-en-marche-tgv-chantiers-navals-francaise-des-jeux-la-vente-de-la-france-par-macron-s-accelere.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail. La grande braderie en marche : TGV, chantiers navals, Française des jeux, la vente de la France par Macron s’accélère...

Le premier bilan du Président trois mois après, c'est déjà la fin de la protection des travailleurs acquise par nos aïeux au prix de grands sacrifices. L'affairiste Macron avait pourtant promis de "protéger les Français", désormais le RAPPORT DE FORCES remplacera la Loi qui protège.

A peine élu, Macron impose la baisse du budget des constructions qui pénalisera les plus fragiles, et les comptes épargne seront touchés ! Le Gouvernement va taxer les revenus du travail, et il exonère déjà ceux du capital, notamment en supprimant l'ISF : Les pauvres paieront leurs impôts, pas les riches ! Or les nantis n'investiront pas dans le productif, et il n'y aura pas moins de chômage. Le nouveau Président récompense ses soutiens.

Macron impose aussi à la France contre la volonté des Français, le CETA qui anéantira notre souveraineté, mettra en danger notre agriculture, et risquera de ruiner notre santé...

Ce qui a soulevé le plus d'indignation, c'est que le Président a osé instaurer 5€ de moins sur les APL, en voulant même aller encore plus loin ! Tandis qu'il commence à gaver de cadeaux les plus nantis.

Plus généralement, Macron s'est dépêché de réduire le périmètre de l'Etat français, tout en augmentant celui de l'UE des financiers, qui devra décider de tout ; Et il fera tout pour mettre à mort le territoire français, asphyxier ses communes (ainsi avec la fin de la taxe d'habitation), restreindre le nombre des Elus locaux et le pouvoir local. Macron ne l'a pas annoncé avant d'être élu, en fait il est pour la CENTRALISATION du pouvoir, et contre tout ce qui va dans le sens de la proximité, des élus proches des gens et de leurs préoccupations. Les Collectivités sont en colère : http://www.francetvinfo.fr/politique/les-regions-se-retirent-de-la-conference-des-territoires-pour-protester-contre-la-baisse-des-dotations-prevue-en-2018_2393382.html. Et d'ailleurs, de plus en plus de Français sont furieux, salariés précarisés, retraités spoliés, agriculteurs avec le CETA, fonctionnaires, étudiants inquiets (de leur avenir, de la baisse des APL, de la sélection à l'université..), militaires, ou même les policiers : http://www.brujitafr.fr/2017/09/macron-tente-de-desamorcer-la-colere-des-policiers.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail.

A peine au sommet de l'Etat, le Président s'arroge le droit de tout chambarder, il tombe le masque en se révélant ennemi de la démocratie, ainsi en mettant en place tous les éléments d'une vraie dictature avec des ordonnances, des 49.3, et un Etat d'Urgence permanent, gravé dans le marbre, au détriment de l'Etat de Droit. Et terminée la souveraineté française, au profit de "la souveraineté de l'UE", contre la volonté des Français ! Par-dessus tout, Macron s'apprête à mettre en place le Nouvel Ordre Mondial non seulement anti Nations, mais aussi anti travailleurs, anti citoyens et même anti familles, en commençant avec la PMA qu'il imposera certainement, d'une façon ou d'une autre, menant à la procréation en laboratoire. Et le mépris du Président pour les familles commence dès maintenant, en faisant les poches des retraités pour gonfler les coffre-forts des nantis. Pire, Macron songe à passer de la retraite par répartition aux fonds de pension, avec sans doute à la clef, la ruine des retraités : http://www.brujitafr.fr/2017/09/les-retraites-ne-seront-plus-payees-au-cours-des-prochaines-annees.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail.

Macron sait qu'il aura bientôt "10% des Français pour ses réformes", et qu'il "doit aller très vite". C'est un coup d'état par ordonnances, par des 49.3 avec une Loi anti terroriste qui ne sera pas pour assurer la sécurité des Français, mais contre leurs libertés, et contre les Opposants.

Le premier bilan de l'homme d'affaires de Rothschild est donc brutal, ravageur, les Français et la France sont déjà amplement sacrifiés au profit des nantis, du MEDEF, des actionnaires, des financiers, des multinationales, et bien sûr de l'UE.

Encore quelques mois, et les réformes dévastatrices pour les Français et pour la France seront gravées dans le marbre. Alors AGISSONS VITE contre Macron, c'est notre intérêt.

Macron s'est présenté, lors de la campagne présidentielle, comme un Centriste réconciliant Droite et Gauche. On voit que c'est un ultra libéral sans scrupules, qu'il se fout des Français, de la France qu'il préside, en anéantissant la protection des travailleurs, les acquis sociaux auxquels les Français tiennent tant, en imposant les Lois du Marché et plus d'UE contre la volonté des citoyens.

Le grand moment de l'émission LEPolitique, l'invité François-Xavier Bellamy nous l'aura sans doute donné : "La France, dit-il, n'est plus souveraine, Macron commet un abus de pouvoir". Parole d'or !

Comme le dit un commentateur politique sur son compte twitter, "Le sens de l'Histoire devrait être l'amélioration des conditions de vie de l'humanité. Pas l'accroissement sans fin du capital financier !". Ou encore, "Quand il y a 9 millions de pauvres, on ne peut pas entendre qu'on va donner à ceux qui ont tout".

Macron, pion de l'Oligarchie mondialiste, est sourd. Il faudra crier vraiment très fort, pour se faire entendre !

chantal dupille dite eva R-sistons

http://chantal-dupille.eklablog.com/premier-bilan-macron-deja-la-casse-de-la-france-a131973858