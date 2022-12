A mon avis ce sont des péripéties sans grand intérêt.

Ce qui est important, c’est le coup d’après qui vient, ses leurres et ses surprises.

→ Comment sauver les apparences, donner le change pour sauver ce système soutenu à bout de bras par les médias dominants (répartition des tâches entre le service public de l’information et la ronde des chaînes d’info) et des politiciens fébriles entretenant confusions et divisions factices, bricolant des éléments de langage de plus en plus fluctuants.

Afin de justifier finalement une coalition rassemblant les survivants (il va y avoir des trahisons -vilain mot qui plombe l’ambiance, proscrit maintenant - et des sacrifiés). Dans la macronie, chez LR, UDI, Modem, RN et tutti quanti qui changeront de maillot ou de discours de plus en plus vite maintenant avec l’espoir de rester à flot.

→ Comment éviter cette énième débandade dont nous risquons d’être les vraies victimes avec une réforme institutionnelle vouée aux calendes grecques et tout le poids de l’UE sur nos têtes en raison de dirigeants affaiblis et de nous-mêmes divisés et désemparés dans cette configuration ?