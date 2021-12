Présidentielle 2022 / Urgent / Stop ! / On recherche une perle rare !

_____________________ Avis de Recherche ! _____________________ ••• LE BONHEUR DE VIVRE POUR TOUS ! ••• Nous, les pauvres citoyens, recherchons pour les prochaines élections présidentielles de 2022 : UNE PERSONNE QUI INCARNERA EN POLITIQUE LE BONHEUR DE VIVRE POUR TOUS ! Nous recherchons un(e) candidat(e) aux élections présidentielles qui s'engagera à respecter les droits de l'homme, à abolir toute forme de corruption. Cette personne mettra les ressources économiques et technologiques au service des populations, sans aucune discrimination. Elle s'engagera à réduire à néant l'arsenal nucléaire, à ne pas s’ingérer dans les affaires intérieures d’un autre Etat, à ne pas recourir au secret, à la raison d’Etat ou aux forces spéciales pour agir en sous-main sur la scène internationale. Elle assurera la protection de tous les lanceurs d’alerte, mettra en place un revenu de bien-être universel à défaut de supprimer l'argent. Elle assurera la répartition équitable des richesses produites en abondance par une redistribution et un partage équilibré, effacera la notion de pouvoir pour la remplacer par la notion de partage et assistance collégiale... Le bonheur ne vaut que s'il est partagé, alors pourquoi persévérer dans la pénurie et la souffrance générées par les systèmes socio-politico-économiques du passé, entretenus par une minorité qui entend dominer une majorité maintenue à un niveau de survie afin de pouvoir l’asservir, alors que de merveilleuses et simples solutions existent... Voilà ! C’est tout simple ! Une société solidaire et cohérente…

EN CADEAU :

Pour cette personne qui serait intéressée par ce poste d’envergure, nous lui offrons des propositions et pistes d’orientations pour réaliser ces objectifs ci-dessus mentionnées :

Propositions pour en finir avec cette violence du travail…

La solution proposée serait de ne plus travailler du tout !

En un mot et en un seul ! Le travail sous sa forme actuelle, on n’en a plus rien à faire ! On ne veut plus travailler pour des prunes et continuer d’être des SDF en puissance ! Ça suffit l’esclavage moderne que l’on nous impose depuis des siècles ! Travailler pour des clopinettes n’est plus supportable (cf. : Un exemple parmi d’autres : La journée d’une auxiliaire de vie diplômée : Salaire 8 euros net de l’heure en 2016 ! http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-journee-d-une-auxiliaire-de-vie-179720 )

Ce que nous voulons…

C’est « le revenu de base inconditionnel » à vie (https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_fr) (ou la Donation Inconditionnelle d’Autonomie), “ la fin de tous les impôts” (directs et indirects) et la mise en place d’un “Revenu Maximum” sur la base de 1 à 4 !

Bref ! Nous on veut faire comme les capitalistes, les puissants et les riches de ce monde, ne plus rien faire contre notre gré. Vivre pépère (et mémère !) et ne plus avoir de soucis !

Mais nous voulons vivre dignement, en gaspillant le moins possible ! Et en vivant tout en étant heureux et épanoui…

Et comme jamais le travail mal rémunéré n’a épanoui un humain, on n’en veut plus du travail actuel et de ses lois débilitantes qui ne servent que les puissants !

Alors, la solution que nous proposons (depuis très longtemps !), c’est que l’on nous présente le Revenu de Base Inconditionnel (https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_fr) ou la Dotation Inconditionnelle d’Autonomie (http://www.projet-decroissance.net) pour que l’on puisse se changer les idées et découvrir les vrais intérêts de l’existence ici-bas et pas en attendant de voir plus haut par la suite si la vie est belle.

Car c’est maintenant et pas dans l’éternité que l’on veut vivre heureux et dignement (cf. : “Vous avez droit aux récoltes, droit à la joie, droit au monde véritable, droit aux vraies richesses ici-bas, tout de suite, maintenant, pour cette vie. Vous ne devez plus obéir à la folie de l’argent.”, Jean Giono, Les vraies richesses, préface. Manosque, janvier 1936.)

Vous les politiques actuels, aveuglés par le pouvoir et vos petites magouilles, on vous le redit, c’est cela que l’on veut et tout de suite.

Et ne nous bourrez pas le mou en nous disant que ce n’est pas possible. Ou alors laissez la place aux autres, car nous savons que c’est possible de mettre en place immédiatement le Revenu de Base Inconditionnel (https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_fr) (ou la Donation Inconditionnelle d’Autonomie) et un “Revenu Maximum” sur la base de 1 à 4.

Pour les revenus c’est même possible sur une échelle salariale de 1 à 3 comme avec les SCOP qui le réalisent déjà dans certaines entreprises coopératives depuis plusieurs décennies (https://www.les-scop.coop).

Pour le financement, on vous suggère même qu’il suffit juste de mettre en place « Une taxe sur les transactions financières (à défaut de les supprimer !) pour remplacer tous les impôts actuels »

Oui vous avez bien lu !

C’est fini les impôts et taxes en tous genres ! (Cf. : http://www.letemps.ch/economie/2015/06/26/une-taxe-transactions-financieres-pourrait-remplacer-impots-actuels ).

Il est d’ailleurs regrettable que des idées aussi lumineuses et évidentes, ne s’imposent pas puisque cela concernent le bien-être des peuples. Oui mais voilà ! Êtes-vous vraiment pour le bien des peuples ou pour vos petits profits personnels avec vos bricolages et évasions diverses… Là est la question à se poser… De plus, vous les politiques, vous êtes tellement bornés avec vos certitudes d’un autre temps, que s’en est effarant.

IDÉE JUDICIEUSE ••••• ABOLISSONS TOUS LES IMPÔTS ET TAXES •••••

Précision : Une taxe unique à 0.1% sur toutes les transactions économiques, de l'achat de la baguette de pain jusqu'aux transactions spéculatives financières permettrait non seulement d'abolir toutes les taxes et les impôts mais surtout permettrait de financer un revenu de base par redistribution monétaire.

Voir la vidéo de la proposition pour remplacer la quasi-totalité des taxes existantes par une seule et universelle taxe sur les transactions financières. Oui, c'est possible !

Voir la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=jSEiMVQAIY4

Pour le désarmement nucléaire civil et militaire :

Pour le nucléaire civil et militaire, il est possible d’arrêter cette folie de la course à l’armement nucléaire et le remplacement du nucléaire civil par d’autres sources d’énergies plus « écologiques »…

Ratifié par plus de 50 pays, le traité interdisant les armes nucléaires est entré en vigueur le 22 janvier 2021.…

On peut SIGNEZ LA PETITION EN LIGNE pour que la France et tous les Etats du monde signent et ratifient le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires.

[Pétition en direction des parlementaires, du Président de la République et du gouvernement français.]

Cliquer ici ! ((https://www.mvtpaix.org/wordpress/petition-pour-un-traite-dinterdiction-des-armes-nucleaires/)

Pour les ventes d’armes en France et dans l’UE :

Personnellement, nous pensons que l’Union européenne devrait avoir le courage d’opter pour l’interdiction de toutes exportations de matériels militaires en dehors de l’UE.

• Oui à une Europe dénucléarisée.

• Oui à une Europe de non interventions sur les territoires extérieurs de l’UE.

• Oui à une Europe de défense passive basée sur le concept de non violence comme défini par le défunt parti Les Verts en 1984.

• Oui à une Union européenne non affiliée à l’OTAN.

• Oui à une politique de désarmement mondial et une interdiction d’exportation de tout armement des pays de l’UE dans le reste du monde.

• Oui à un blocage de l’accord programmé d’association entre l’UE et Israël tant que ce pays ne respecte pas les Droits de l’Homme et continue de mener une politique d’apartheid envers les Palestiniens. … »

Un dernier conseil pour vous les politiques :

Si étiez plus éclairés, vous sauteriez immédiatement sur l’occasion pour mettre en place le Revenu de Base Inconditionnel à vie (ou la Donation Inconditionnelle d’Autonomie) car cela résoudrait le chômage puisqu’il n’y aurait plus de chômeurs mais seulement des demandeurs d’emploi !

Et en plus comme il n’y a de toute façon pas d’activité pour tous dans ces sociétés super robotisées et perfectionnées, on changerait alors de paradigme en ne vivant plus pour travailler, mais en vivant pour s’ouvrir sur les réalités de la vie ici bas en la redécouvrant et en la respectant… vu que les richesses actuelles permettent de subvenir dignement à chacun dans la société. Vaste programme d’ailleurs au regard de notre réalité quotidienne…

(En outre, en termes de théories économiques, nous savons tous que le chômage est un mal nécessaire accepté dans les sociétés capitalistes compétitives pour imposer des salaires bas et que le taux moyen est toujours volontairement maintenu dans une fourchette de 13 à 15 %, tous les experts vous le diront. Donc résorber le chômage comme on l’entend dans tous vos discours est une tromperie et une infamie pour nous le pauvres.).

Rappels :

Un article descriptif et didactique sur le Revenu de base :

http://alternatives.blog.lemonde.fr/2014/01/13/leurope-compte-pres-de-250-000-citoyens-favorables-a-un-revenu-de-base-garanti-a-vie/

Remarques utiles :

À propos du Revenu de base inconditionnel et/ou de la Dotation Inconditionnelle d’Autonomie, ce qu’il faut aussi avoir en tête, c’est que les spéculateurs espèrent pouvoir à cette occasion en profiter pour instaurer légalement une allocation esclavage officielle, dont ils détermineront souverainement le montant.

Les peuples doivent donc impérativement à l’occasion de l’instauration du Revenu de Base Inconditionnel et/ou de la DIA, décider d'un Revenu Maximum légal au delà duquel le taux d’imposition soit de 100% autrement cela n’aura servi strictement à rien de proposer un seuil minimum pour éviter l’effondrement de la notion du vivre ensemble dans une société.

• Favorisons donc l’égalité et la solidarité dans nos sociétés par la mise en place d’une Dotation Inconditionnelle d’Autonomie (DIA) pour tous les citoyens de l’UE et par l’instauration, dans chaque pays, d’un revenu minimum et maximum sur la base d'un espace écologique d’inégalités allant de 1 à 4.

En conclusion :

Alors les politiques, si vous voulez que l’on vote pour une personne responsable devant le peuple et que nous n’options pas à nouveau pour l’abstention ou le vote blanc, on se décrasse un peu et on s’active pour mettre en place le nouveau mode de vie solidaire en société dès demain…

Ou faut-il que vous attendiez que tout soit explosif et cassé, pour évoluer et pour ne pas passer une fois de plus pour des ringards d’un autre siècle…

Bien à vous, votre serviteur prospecteur, visionnaire et facilitateur d’idées, de service, devant l’éternel et par délégation et pour le bien des pauvres citoyens,

Pierre Sarramagnan-Souchier, le 21 décembre 2021.

