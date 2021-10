« Présidentielles : Festival de propositions nulles »

Quand on est candidat, il faut exister et par conséquent attirer l’attention de catégories bien ciblées d’électeurs dans le but d’engranger leur vote. Hélas, les promesses n’engageant que ceux qui les croient, cette vieille ficelle politique utilisé par des politiques sur le retour incapables de décrypter le monde qui les entoure, a fait son temps.

Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés

Cette citation de la Fontaine résume bien le paysage politique actuel qui cumule les promesses électorales pour se faire élire : de Hidalgo à Pécresse en passant par Le Pen, ou Mélenchon…, tous sacrifient au rituel.

Doubler le salaire des enseignants, diminuer drastiquement le nombre de fonctionnaires, supprimer la taxe audiovisuelle ou renationaliser les autoroutes figurent en bonne place dans les annonces, le tout étant destiné bien évidemment à « faire des économies » ou à « rendre du pouvoir d’achat aux français ».

Ce qui caractérise le plus ces promesses, c’est le flou artistique autour de leur coût ou des effets qu’elles pourraient avoir sur notre économie.

De la plus simple à la plus contestable

La proposition la plus simple à lire est celle qui concerne le doublement du salaire des enseignants. Combien coûte-t-elle ? 50 ? 100 ou 150 milliards et comment sera-t-elle financée ? Là n’est pas l’important. Il s’agit seulement de mobiliser ces leaders d’opinion que sont les enseignants chargés d’entraîner les parents d’élèves vers le vote Hidalgo. A voir les sondages, cela ne fonctionne pas très bien…

D’autres propositions plus alléchantes, se situent dans la logique du « rendre du pouvoir d’achat aux Français » : il s’agit de la suppression de la taxe sur l’audiovisuel ou de la renationalisation des autoroutes très populaires parmi l’électorat. Mais supprimer la taxe sur l’audiovisuel entraînerait immédiatement la suppression du service public dont on peut critiquer la qualité, qui serait vendu donc au plus offrant et viendrait donc compléter l’offre abrutissante d’émissions de téléréalité des chaînes privées et de débats à la noix ou orientés. Pas grand-chose à gagner donc, le formatage des cerveaux serait complet et les tunnels de pub là pour vous dire ce qu’il faut bouffer ou acheter.

S’agissant de la renationalisation des autoroutes, ceux qui proposent cette mesure oublient tout simplement de parler des quelques 40 Milliards d’indemnisations qui seraient dus aux concessionnaires actuel, une paille.

Rappelons que le « rendre du pouvoir d’achat aux français » a déjà été mis en œuvre par Macron avec la baisse de cotisations salariales. Il n’aura pas échappé aux esprits curieux que cette mesure se traduit par une baisse des budgets sociaux et que cela favorisera à terme le discours sur leur suppression pour manque de financement ou la baisse des prestations servies.

Le meilleur pour la fin

Il s’agit de la proposition Pécresse de suppression de 150 000 fonctionnaires de l’administration « administrante », celle qui gère les normes et les procédures !

Or, si on a besoin actuellement de ces fonctionnaires, c’est précisément en raison de l’inflation de ces normes et de ces procédures, conséquence directe de l’inflation des lois votées. A chaque nouvelle loi est votée il faut en contrôler l’application, c’est simple, aussi faudrait-il en premier lieu que nos politiques et parlementaires soignent d’abord leur propre incontinence législative et réglementaire en votant moins de textes inutiles qui font parfois doublon, qui rajoutent des normes sans supprimer les anciennes, ce qui fait les délices des tribunaux administratifs.

Madame Verdier-Molinié directrice du très libéral IFRAP (Institut Français pour la Recherche sur les Administrations et les Politiques Publiques) est bien évidemment sur la même ligne que Mme Pécresse, dès lors qu’il s’agit de supprimer des fonctionnaires pour « faire des économies ». Elles oublient simplement de dire que les choses ne sont pas aussi simples : à force d’affaiblir les administrations, celles-ci se tournent vers des cabinets privés pour évaluer les risques juridiques, bâtir des stratégies (cf le cabinet américain retenu par le Ministère de la Santé pour le Covid 19 malgré la pléthore d’agences existantes) ou plus simplement bâtir des projets, qui pourraient être élaborés par les fonctionnaires en place, qui possèdent les compétences.

Qu’on ne s’y trompe pas, cette proposition « Pécresse » aura pour effet d’accentuer le mouvement d’externalisation vers les entreprises et cabinets privés ce qui entraînera des surcoûts à terme et non des économies.

Alors, comment fait-on des économies ?

Moins d’élus, moins de strates administratives, encadrement strict des activités de lobbyistes et des allers-retours entre public et privé pour les hauts fonctionnaires afin de supprimer la corruption rampante.

Moins d’élus, c’est d’abord réfléchir sur le nombre de parlementaires, leur mode d’élection et leur contrôle par les citoyens.

Supprimer des strates administratives revient à repenser la décentralisation en supprimant au moins un niveau et les élus qui vont avec afin de diminuer les risques de clientélisme ou de corruption. C’est aussi supprimer des « agences » qui doublonnent avec les Ministères qui n’ont plus de contrôles sur elles (cf les ARS) et qui servent de points de chute pour des recalés du suffrage universel ou offrent des postes grassement payés à des amis politiques.

S’agissant des lobbyistes et des hauts fonctionnaires (dont les intérêts sont souvent croisés), il faut interdire les projets de lois écrits et soutenus conjointement pour favoriser les intérêts d’un secteur économique et mettre fin au système de pantouflage de fonctionnaires privés dans le privé.

Accessoirement, on pourra s’intéresser au contrôle des fonds publics déversés sur les entreprises depuis quelques dizaines d’années, sans effets marquants sur l’emploi…

Appel aux candidats

Arrêtez de nous endormir, de nous raconter de belles histoires pour vous faire élire, bossez un peu vos dossiers et sortez de vos dogmes pour être de véritables représentants du peuple et non des relais consentants d’intérêts privés qui ne pensent qu’à leurs intérêts et leurs actionnaires.