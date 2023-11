Proche-Orient : l’indécence du pouvoir macroniste bat de nouveaux records [ #11Novembre #marchecontrelantisemistisme]

Alors qu’à Gaza, au moins 13 000 personnes, très majoritairement des civils, et parmi eux au moins 5000 enfants, sont victimes du terrorisme d’Etat quotidien pratiqué par le fasciste* Netanyahou et par son armée (laquelle est armée jusqu’aux dents par Washington, politiquement soutenue par l’UE et dont l’action a été par avancé légitimée par Macron), alors que des milliers de blessés graves vont mourir à Gaza parce que les hôpitaux y ont sciemment été mis hors d’état de fonctionner, y compris à l’appel de 100 « médecins » israéliens qui viennent d’appeler à les bombarder, alors qu’en France, quantité de manifestations de solidarité avec le peuple de Palestine sont, vont être, ou ont été interdites et/ou réprimées en vertu de l’effarant « deux poids deux mesures » gouvernemental, alors que le ministre de la « justice », l' »avocat » Dupont-Moretti, que l’histoire surnommera un jour « Accuse-à-tort » et qui comparaît présentement devant la Haute-Cour de justice, édicte une circulaire scélérate criminalisant la solidarité franco-palestinienne et restreignant gravement la liberté d’expression, le pouvoir macroniste organise, avec l’appui de tout ce que la France compte d’ultraréactionnaires à la Eric Ciotti, et sans même refuser l’appoint déshonorant de ces « adversaires bien connus de l’antisémitisme » (!) que sont Zemmour et la dynastie Le Pen nièce, une prétendue manifestation d’Etat « pour la République » et « contre l’antisémitisme » !

En réalité le but de cette « manifestation » d’Etat, sera,

de masquer le soutien honteux de l’Elysée, mais aussi des Ciotti, Sarkozy, Le Pen et autre Zemmour, à l’actuelle offensive génocidaire sur Gaza, à la colonisation redoublée des terres palestiniennes, au « nassage » géant et à l’anéantissement en cours de la population civile de Gaza pour y faire rapidement place nette à l’annexion et à l’occupation militaires de facto de ce territoire indéfectiblement palestinien

à la colonisation redoublée des terres palestiniennes, au « nassage » géant et à l’anéantissement en cours de la population civile de Gaza pour y faire rapidement place nette à l’annexion et à l’occupation militaires de facto de ce territoire indéfectiblement palestinien de diaboliser et de criminaliser la gauche populaire et anti-impérialiste française et de tenter de culpabiliser les Français qui restent attachés au droit à l’autodétermination de tous les peuples, y compris le droit du peuple palestinien illégalement privé d’Etat et chassé de ses propres terres depuis 75 ans

et de tenter de culpabiliser les Français qui restent attachés au droit à l’autodétermination de tous les peuples, y compris le droit du peuple palestinien illégalement privé d’Etat et chassé de ses propres terres depuis 75 ans d’achever de « dédiaboliser » l’extrême droite zemmouro-lepéniste en l’intégrant officiellement à l’arc belliciste, antipalestinien et euro-atlantiste du pouvoir macroniste (1) et de ses parrains bruxellois et étatsuniens

Une manifestation « Pour la République », dites-vous ?

Mais comment Zemmour qui disculpe ouvertement l’ « Etat français » pétainiste sur sa politique juive, et dont le discours d’entrée en campagne présidentielle de Zemmour s’achevait sur l’appel subliminalement royaliste « Vive la République, ET SURTOUT, vive la France !« , comment l’héritière de Jean-Marie Le Pen, l’homme qui, depuis quarante ans, a le plus contribué à « dédiaboliser » l’antisémitisme en France avec ses « plaisanteries » odieuses (évoquant « Durafour-crématoire » (sic) ou qualifiant les camps de la mort de « point de détail de la Seconde Guerre mondiale » !), peuvent-ils être crédibles sur de tels sujets qu’ils ne brandissent l’un et l’autre, très provisoirement, que pour signifier à la grande bourgeoisie euro-atlantique hexagonale et mondiale, qui soutient Netanyahou, qu’ils seront en toutes circonstances, s’ils accèdent à l’Elysée, les gérants « français » loyaux du suprémacisme étatsunien et de son UE-OTAN menaçante pour la paix mondiale ?

Et comment des gens de gauche, voire de simples Français humanistes et antiracistes, qu’ils soient juifs ou non juifs, peuvent-ils envisager un instant de défiler derrière les sénateurs soi-disant « républicains » (LR) de G. Larcher qui viennent, toute honte bue et en tout « humanisme », de voter la suppression de l’aide médicale d’Etat aux étrangers vivant sur notre sol : ce qui revient à les laisser crever au boulot ou dans la rue pour peu qu’ils soient pauvres et malades ? Oh, le bel « antifascisme », le bel « antiracisme », la belle fidélité à la devise républicaine « liberté, égalité, fraternité », que voilà !

Une manifestation « contre l’antisémitisme », dites-vous ?

Mais comment oublier que l’administration Biden, que l’UE d’Ursula von der Leyen, que leur petit proconsul Macron, et qu’à leur suite Marine Le Pen, Eric Ciotti, Mme Braun-Pivet, G. Larchet et Cie, parrainent l’envoi de tonnes d’armes lourdes, notamment, françaises, au très extrémiste régime ukrainien pronazi de Zelensky que soutiennent par ailleurs les bataillons néonazis Aïdar ou Azov (dont les soldats sont tatoués de croix gammées de la tête aux pieds !) ? Un régime Zelensky qui rebaptise odieusement des centaines de sites ukrainiens du nom de STEPAN BANDERA, le chef milicien ukrainien antisoviétique et pro-hitlérien qui a génocidé et pogromisé des centaines de milliers de juifs ukrainiens, d’Ukrainiens communistes ou d’Ukrainiens de langue polonaise, avant que l’Armée rouge ouvrière et paysanne ne finisse par mettre un terme aux « exploits » des bandéristes avant de libérer le camp d’Auschwitz alimenté par tous ces fous furieux ? Faut-il également rappeler l’ « incident » récent, encore vérifiable par tous sur internet, qui a vu le Parlement fédéral canadien et le premier ministre canadien Trudeau, alter ego de Macron sur la scène diplomatique internationale, offrir une « ovation debout » unanime à un ancien officier nazi ukrainien au seul motif que ce vénérable salaud a « glorieusement » combattu en son temps l’Armée rouge et l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques ?

Dans ces conditions, le PRCF

a) appelle les gens de cœur, y compris les très nombreux et très courageux juifs de France, des USA, voire d’Israël, qui comprennent que la sécurité des personnes vivant en Israël est inséparable, sur le fond, de la justice enfin rendue aux Palestiniens, donc pour le moins du cessez-le-feu immédiat à Gaza, de la fin du siège permanent de ce territoire, de la cessation de l’apartheid (l’expression est reprise par Amnesty International) et du colonialisme d’Etat israélien à l’encontre des Palestiniens des territoires occupés, à participer massivement aux manifs anti-impérialistes appellant au cessez-le-feu immédiat à Gaza ; bien entendu, et comme elles l’ont toujours fait, les organisations appelant à ces manifs sur des bases humanistes chasseraient sans ménagement (si le cas se présentait, par hypothèse d’école) comme elles l’ont du reste toujours fait, toute espèce de provocateur nuisant à la cause palestinienne qui abuserait de ces manifs pacifiques pour lancer des slogans antisémites (des slogans que tout démocrate distinguera toujours des slogans ciblant la politique criminelle du gouvernement israélien saboteur des accords d’Oslo !).

Du reste, le PRCF organise lui-même ce 11 novembre, date de la fin de la première tuerie impérialiste mondiale, un rassemblement internationaliste ; il y exigera entre autres le cessez-le-feu immédiat à Gaza et dans les autres territoires sujets à l’oppression, la désescalade et la cessation des livraisons d’armes en Ukraine, la mise en oeuvre immédiate des résolutions de l’ONU pour la décolonisation des territoires palestiniens illégalement colonisés et occupés, le droit pour les Palestiniens comme pour les Israéliens, conformément aux décisions de l’ONU, de disposer chacun d’un Etat internationalement reconnu sans exclure toute autre solution laïque et démocratique qui puisse au besoin être ultérieurement débattue et démocratiquement codécidée par l’ensemble des habitants de la région et qu’il leur revient, et à eux seuls, de décider.

b) appelle de même les partisans du « cessez-le-massacre » immédiat à Gaza à prendre conscience que, dans le monde entier, l’impérialisme euro-atlantiste piloté par Washington et par sa clique d’Etats vassaux, dont hélas la France euro- et atlantico-vassalisée des Sarkozy, Hollande et Macron en totale rupture de politique étrangère gaulliste (cf les déclarations à ce sujet de MM. Pierre de Gaulle et Dominique de Villepin, etc.), crée jour après jour les conditions d’un « conflit mondial de haute intensité » qui, à notre époque d’armes nucléaires surpuissantes, peut conduire à un embrasement planétaire du Donbass à la Corée en passant par le Caucase, le Proche-Orient et Taiwan : ce qui amènerait sans doute à la disparition de la France, à la mort de milliards d’humains, voire la fin de toute vie sur Terre !

c) concernant la lutte indispensable contre l’antisémitisme, le PRCF, dont la présidence est entièrement composée de ces anciens Résistants ou de ces filles et fils de Résistants antifascistes que Vichy et les nazis honoraient déjà du titre de « terroristes judéo-bolcheviks », et dont certains ont héroïquement combattu au sein des FTPF ou des FTP-MOI à côté de nombreux jeunes juifs héroïques, elle mérite tout autre chose que les grossières manipulations hypocrites et politiciennes de Macron, Larcher et Cie. C’est pourquoi nous proposons

d’une part, aux formations de la gauche populaire et anti-impérialistes, ainsi qu’aux syndicalistes internationalistes et à tout ami de la paix mondiale, de la République française souveraine, sociale, laïque et démocratique, de se réunir publiquement dans chaque chef-lieu de département autour de plaques de rue, de stèles, etc. honorant la mémoire de Résistants antinazis, juifs ou non juifs, et/ou de lieux rappelant les nom d’Emile Zola et de Jaurès, figures de proue de la défense du Capitaine Dreyfus, pour des prises de parole plurielles et pour des dépôts de gerbe qui, sans l’aval les Macron, Ciotti, Zemmour, Le Pen et Cie, fustigeront la fascisation rapide de notre pays par le bloc idéologique macro-lepéniste en gestation, exigeront la levée de la circulaire scélérate Dupont-Moretti et la démission de ce triste sire, appelleront au cessez-le-feu immédiat à Gaza, la libération inconditionnelle des otages israéliens ainsi que le retour non moins inconditionnel chez eux des prisonniers politiques palestiniens détenus par milliers sans jugement par Israël, dont Marwan Bargouti, l’application des résolutions de l’O.N.U. sur la décolonisation des territoires occupés, la mise en place de deux Etats, le droit au retour ou à une juste indemnisation des Palestiniens expulsés de leur maison, tout en exigeant aussi un coup d’arrêt rapide à la marche à la guerre mondiale impérialiste dont les conditions se mettent en place chaque jour un peu plus. Bien entendu, ces prises de parole plurielles et décentralisées, à l’initiative des citoyens et non pas de l’appareil d’Etat macroniste et de l’extrême droite qui s’y rallie, seraient aussi l’occasion d’appeler à combattre à la fois le racisme, l’antisémitisme, mais aussi la haine recuite de la droite et de l’extrême droite à l’encontre « des musulmans ». On pourrait par ex. y lire des passages du « J’accuse » de Zola, entendre le poème d’Aragon L’Affiche rouge chanté par Ferré ou écouter la chanson de Jean Ferrat, né Jean Tenenbaum, « Nuit et brouillard« .

d’autre part, et puisqu’il est question d’une prochaine « panthéonisation » (enfin !) du grand résistant Franc-Tireur et Partisan de la Main-d’Oeuvre Immigrée (F.T.P.-M.O.I.) que fut le communiste français immigré d’Arménie Michel (Missak) Manouchian (torturé puis fusillé par les Allemands), nous appelons solennellement les organisations sincèrement antifascistes et engagées contre l’antisémitisme à exiger d’Emmanuel Macron que, à cette occasion, soit honorée de la même manière la mémoire de JOSEPH EPSTEIN, l’héroïque résistant français d’origine juive polonaise, qui commandait le bataillon FTP-MOI dit « de l’Affiche rouge » à côté de Manouchian. Epstein était en effet un autre militant communiste et patriote français originaire de Pologne qui fut lui aussi, comme Georges Politzer, Jacques Solomon et tant d’autres, torturé puis fusillé par les nazis. Honorer l’un sans honorer l’autre, célébrer Manouchian mais pas Epstein qui co-dirigea le même bataillon F.T.P.-M.O.I. et qui tomba lui aussi en criant « vive la France ! », serait en effet pire qu’incompréhensible : ce serait injurieux pour la mémoire de Manouchian, lequel n’eût certes pas apprécié qu’on pût honorer son souvenir en le détachant de celui de ses camarades communistes et patriotes juifs ou non juifs, espagnols républicains, italiens antifascistes comme Roger Landini, etc. fût-ce le jour où la République bourgeoise daignerait enfin, avec 80 ans de retard, inscrire son nom au mur du Panthéon. JOSEPH EPSTEIN DOIT ENTRER AU PANTHEON AVEC M. MANOUCHIAN ! M. Macron, vous ne vous déroberez pas à une réponse claire et nette sur ce point !

On apprend par ailleurs que l’accablant Fabien Roussel, que d’aucuns, au PCF, osent encore présenter par plaisanterie comme un « communiste identitaire », se rendra (bien évidemment !) à la manifestation d’Etat aux côtés des Macron, Ciotti, Le Pen, Zemmour et Cie. Dans ces conditions, on ne peut que répéter aux membres du PCF qui continueraient contre vents et marée d’idéaliser Roussel la rude interpellation que, fraternellement, Lénine adressait aux militants de bonne foi qui s’accrochaient encore désespérément aux partis sociaux-démocrates en 1914-18 : « camarades le moment est venu d’ôter la chemise sale et de passer une chemise propre ! ».

Pour le Pôle de Renaissance Communiste en France, le 11 novembre 2023, date anniversaire de la Marche antihitlérienne interdite et réprimée à l’Etoile, drapeaux tricolores en tête, de l’Union des étudiants et lycéens communistes (UELC) et d’autres patriotes antifascistes, le 11 novembre 1940.

Fadi Kassem, secrétaire national, agrégé d’histoire, Georges Gastaud, membre du secrétariat national, fils de Raymond Gastaud, Résistant (gaulliste), chevalier de la Légion d’honneur au titre de la Résistance, également décoré pour faits de Résistance par les USA et par la République populaire de Pologne

avec l’appui total de : Léon Landini, président du PRCF, ancien officier FTP-MOI du Bataillon Carmagnole-Liberté, Grand Mutilé de Guerre, Médaille de la Résistance, Officier de la Légion d’honneur, décoré également par l’URSS pour faits de Résistance, Hermine Pulvermacher, membre de la présidence du PRCF, ancienne agente de liaison FTP-MOI, chevalière de la Légion d’honneur, chevalière de l’Ordre national du Mérite, ancienne secrétaire du Groupe parlementaire du PCF.

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/proche-orient-lindecence-du-pouvoir-macroniste-bat-de-nouveaux-records/

(1) Au passage, on attend toujours l’autocritique de ceux qui, à gauche, ont appelé à voter Macron au second tour des présidentielles 2017 et 2022 « afin de faire barrage à l’extrême droite » !