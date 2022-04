Profession de foi (suite)

On continue à lire la profession de fois de Le Pen, présentée avec complaisance comme “la candidate du pouvoir d'achat”. À peu près tous les candidats disent qu'ils vont améliorer le sort des gens. Le problème, c'est que l'augmentation du pouvoir d'achat de certains pourrait se faire au détriment de celui des autres. Il faudrait donc savoir quels seraient les gagnants et les perdants.

Dans un précédent article , j'avais analysé une partie de la profession de foi de Mme Le Pen concernant le pouvoir d'achat. J'avais souligné l'inconsistance de la plupart de ces propositions, montré que certaines mesures ne bénéficieraient qu'aux plus riches (frais de succession), alors que d'autres pénaliseraient les plus pauvres ("priorité nationale").

Continuons à lire le chapître "Augmenter le pouvoir d'achat".

“Pour améliorer le quotidien de nos aînés, je réindexerai les pensions de retraites sur l'inflation, augmenterai les petites pensions au desssus de 1000€, rétablirai la demi-part fiscale des veuves et des veufs.”

La réindexation, cela n'a rien d'original, même Macron la propose ( source ). D'ailleurs, en principe, les retraites sont déjà indexées sur l'inflation, mais en pratique, il y a eu des entorses ( source ).

L'intention a l'air bonne, mais n'oublions pas que Mme Le Pen est déjà députée. À ce titre, qu'a-t-elle fait pour les petits retraités ?

retraites agricoles sont souvent très insuffisantes. Le député communiste André Chassaigne s'est emparé du sujet à travers une proposition de loi visant à assurer la revalorisation des retraites agricoles les plus faibles ( Prenons un exemple emblématique : lessont souvent très insuffisantes. Le député communiste André Chassaigne s'est emparé du sujet à travers une proposition de loi visant à assurer la revalorisation des retraites agricoles les plus faibles ( texte ).

Le 17/06/2021, cette proposition de loi était présentée en première lecture.

Voici la liste des parlementaires qui l'ont votée , regardez si vous trouvez Mme Le Pen.

Heureusement, d'autres députés étaient là, et la loi a été adoptée ( source ) !

Vous pouvez en profiter pour examiner le récapitulatif des votes de Mme Le Pen à l'Assemblée Nationale. Allez voir, c'est édifiant ( lien ).

Il est possible que les paysans retraités votent majoritairement pour Mme Le Pen, mais dans la pratique, c'est bien un député communiste qui a fait le boulot, avec succès, pour les défendre !

Zut, j'allais oubllier la "demi-part fiscale des veuves et des veufs" ? Eh bien, comme d'habitude, cela ne profitera qu'aux plus aisés !

Continuons la lecture : “je garantirai à chacun une retraite juste et digne à partir de 60 ans avec un système progressif de 40 à 42 annuités.”

Alors là, je n'y comprends plus rien ! “À partir de 60 ans”, ça veut dire quoi au juste ? 60 ans ? 62 ans ? 65 ans ? 67 ans ? Et le nombre d'annuités, c'est combien ? 40 ? 41 ? 42 ?

Continuons : “Pour faire des jeunes la priorité des mon quinquennat, je supprimerai l'impôt sur le revenu des moins de 30 ans...”

C'est vraiment une des propositions les plus contestables de Mme Le Pen. Bien sûr, chacun admettra que les jeunes sont l'objet de nombreuses injustices : chômage, emplois précaires et sous-payés. Cependant, la suppression de l'impôt sur le revenu ne profiterait qu'aux plus aisés d'entre eux, pas à ceux qui sont dans la panade !

Comme son nom l'indique, l'impôt sur le revenu est calculé d'après... le revenu. À revenus égaux, une personne de 30 ans payerait l'impôt, mais pas celle de 29 ans ? Où est l'égalité républicaine ?

Désolé ! Le paiement de l'impôt fait partie de la citoyenneté. En exempter les moins de 30 ans reviendrait à considérer ceux-ci comme des sous-citoyens, pas comme des adultes !

Et cette question lancinante : Mme Le Pen défiscalise dans tous les coins, mais quand on a moins de recettes, il faut moins de dépenses. Lesquelles ?

Poursuivons “(je) soutiendrai les étudiants qui travaillent”.

Comment ? On leur donnera une médaille ?

“et (je) créerai un chèque-formation mensuel de 200 à 300€ pour les apprentis et alternants”

Ça, c'est le comble de l'injustice, car les “apprentis” et “alternants” sont déjà les seuls étudiants qui reçoivent un petit salaire. On donnerait donc 200 à 300 € de plus à ceux qui touchent déjà quelque chose, mais rien à ceux qui ne reçoivent déjà rien ?

Conclusion

Après avoir fait, en deux temps, le tour de la rubrique “Augmenter votre pouvoir d'achat”, on peut retenir l'inconsistance ou le caractère injuste des propositions de Mme Le Pen. On peut également s'interroger sur la continuité entre le programme de la candidate et son travail parlementaire.

“Augmenter votre pouvoir d'achat”. Peut-être, mais celui de qui ?