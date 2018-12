Propositions des gilets jaunes ?

C’est la même chose pour le point 13, protéger l’industrie française. Impossible pour les mêmes raisons. Liberté de circulation des capitaux et absence de contrôle, liberté de circulation des marchandises, etc, etc.

C’est la même chose encore pour la politique d’austérité qui n’en est pas une car c’est la politique normale.

L’évasion fiscale n’est pas une fraude ; elle est tout à fait légale. Ce sont des mécanismes tout à fait légaux permis par le législateur (c’est-à-dire les députés) et couverts par le secret fiscal (l’exécutif), que le bon gros peuple n’y voie que dalle. Cela a été dit par le juge ayant statué dans l’affaire de la succession Wildenstein. Et bien évidemment, cela s’accrode très bien avec la nature de l’Ue et la liberté de circulation des capitaux et la présence de paradis fiscaux comme le Luxembourg.

’L’Europe, ce sera la prospérité.’