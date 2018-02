Qu'est-ce que la jeunesse ?

Près de 30% des moins de 35 ans ne se sont pas déplacés pour le premier tour de la dernière élection présidentielle. Les chiffres sont là : les jeunes ne croient plus en la politique. Ils ne croient plus en nos dirigeants. Ils ne croient plus en l'avenir. Pour certains, ils ne croient plus en la France.

Et pourtant, les tumultes du monde nous rappellent sans cesse que seule l'irruption continuelle d'une jeunesse toujours impertinente et transgressive empêche les communautés humaines de se fossiliser, de s'enliser, de se figer par habitude dans des structures usées et archaïques.

​

Qu'est-ce que la jeunesse ? La jeunesse, c'est une rencontre entre deux moments de notre vie qui sont sur le point de se succéder : chaque jeune voit le monde avec le regard encore neuf de l'enfant qu'il n'est plus, et la raison déjà formée de l'adulte qu'il n'est pas encore. A la jeunesse revient donc, aujourd'hui comme de tout temps, la tâche ô combien difficile de redécouvrir le monde, et de le renouveler, ne serait-ce qu'en portant sur lui un regard neuf ; naïf peut-être, utopique sans doute, mais précieux parce que pas encore habitué ni résigné.

​

Bien sûr, la jeunesse est imprudente parfois, excessive souvent, et si vulnérable dans la sincérité de l'idéalisme ; mais c'est là ce qu'elle peut apporter de meilleur à toute vie, et la flamme de ses révoltes, de ses aspirations, est celle qu'il faut entretenir avec le plus grand soin contre la lassitude des années.

Hélas, pourtant, l'image de la nouvelle génération renvoyée par les médias n'est bien souvent que l'accumulation de stéréotypes : désabusée, découragée, démotivée. A nous de leur donner tort, de montrer un autre visage de la jeunesse de ce pays : engagée, audacieuse, passionnée.

"La jeunesse est un art" nous soufflait Oscar Wilde. L'art de ne rien lâcher. L'art de tout bousculer. L'art de transformer les contraintes en opportunités. L'art d'aller de l'avant sans se retourner.

L'art d'être assez inconscient pour tenter l'impossible et l'accomplir.

​

Face à la sinistrose actuelle et pour lutter contre ce fatalisme morbide, nous avons imaginé un projet citoyen - les Jeunes En Mouvement JEM - dont le but serait de rassembler les jeunes de tous horizons, toutes origines, toutes sensibilités, afin d'échanger et de réfléchir collectivement. Parce que l'espoir est plus fort que la peur. Parce que le vrai courage, la véritable audace, ce n'est pas de dire "non" à la France et à ses atouts, c'est de dire "oui" à son redressement, et mieux, de le conduire.

​

Ce défi fou de donner naissance, en partant d'absolument rien, à un mouvement citoyen qui parvienne à réconcilier la jeunesse avec la politique et à influencer le débat ; ce défi fou, nous avons le pouvoir - et le devoir - de le relever.

​

Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quoi que vous pensiez, n'attendez plus : rejoignez l'aventure !

Parce qu'il incombe à la génération​ qui vient de façonner la France et le monde de demain, ne perdons plus une seconde.