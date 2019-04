Le fascisme et l’Europe :





(ici Evola, mais on pourrait citer Adinolfi en actuel)





Une telle question dépasse en fait les fronts d’hier, car il est clair que vainqueurs et vaincus sont désormais sur le même plan et que le seul résultat de la Deuxième Guerre mondiale a consisté à rabaisser l’Europe au rang d’objet de puissances et d’intérêts extra-européens [...]

Abstraction faite que l’idée de patrie est invoquée chez nous, de manière rhétorique et hypocrite, par les factions les plus opposées, et même par les représentants de la subversion rouge, concrètement parlant cette conception n’est pas à la hauteur de l’époque, car d’un côté l’on assiste à la formation de grands blocs supranationaux, tandis que, de l’autre, il apparaît de plus en plus nécessaire de trouver un point de référence européen, capable d’unir, au-delà de l’inévitable particularisme inhérent à la conception naturaliste de la nation et, plus encore, au « nationalisme ».[...]

Ce qui distingue l’américanisme, c’est que l’attaque contre la personnalité et la qualité ne s’y réalise pas par la coercition brutale d’une dictature marxiste et d’une pensée d’État, mais que les mêmes traits y ont pris forme ou y prennent forme quasi spontanément, par les canaux d’une civilisation ne connaissant pas d’idéaux plus élevés que la richesse, la consommation, le rendement, la production effrénée, donc par une exaspération et une réduction à l’absurde de ce qui eut déjà lieu en Europe. Mais le primitivisme, le mécanicisme et la brutalité sont présents d’un côté comme de l’autre [du heidegger et la « Technique »].