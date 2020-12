Quand le gouvernement annonçait la fin de la multiplication des nouveaux radars

La politique de sécurité routière en dit long sur les rapports qu’entretiennent nos responsables politiques, une partie de la haute fonction publique et les responsables de nos médias quant au fait de se sentir citoyen d’un pays et considéré comme tel. Il me semble que beaucoup de ces personnes devraient participer à un recyclage au coude à coude avec leurs concitoyens de toutes conditions afin de cesser de nous envisager comme des suspects à tenir en respect : Thématique « Être citoyen en France au XXI° siècle »

Un pas de côté et un coup d’œil chez le voisin sont toujours instructifs

Sécurité routière France et Allemagne, deux approches.

En Allemagne, le permis à points comporte 18 points. Jusqu’à des excès de 20 km/h, les contraventions n’engendrent aucun retrait de point et les amendes vont de 10 à 35 euros.

Les documents que l’on vous envoie sont d’une courtoisie qui m’a agréablement surpris .La contestation de l’amende forfaitaire ne requiert pas le paiement préalable de celle-ci et déclenche une enquête interne sans comparution en 3 mois maximum. Si votre responsabilité est reconnue, pour une amende de 10 euros, une majoration de 28,50 euros sera appliquée.

A noter aussi distinction significative entre le fait de « glisser » un stop et celui de « griller » un stop. Pour le premier cas, une simple amende de dix euros est adressée au contrevenant tandis que le second cas entraîne une amende de 50 euros et le retrait de 3 points. Le code de la route allemand sanctionne plus lourdement l’erreur de l’automobiliste qui pourrait entraîner la mise en danger d’autrui.

Il semble qu’en France un autre état d’esprit règne qui repose sur ce qui ressemble à une taxation déguisée sur fond de l’exploitation indécente du malheur des victimes et de leur famille en vue de la culpabilisation de tous.

Merci aux élus à qui on doit cette généreuse législation en perfectionnement constant (radars double sens, radars tourelle, 160 véhicules sous gestion privée …) ainsi qu’à la presse généraliste qui nous informe si bien et si objectivement.

Les amendes forfaitaires de contrôles automatisés, c’est-à-dire celles des radars ont rapporté un total de 1.230 milliard d’euros en 2019.

Pour information (Source : Rapport sur la sécurité routière dans le monde, Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles in Atlas magazine, actualités de l’assurance dans le monde), le taux de mortalité moyen sur les routes pour 100 000 habitants en 2015 était en Allemagne de 4.34 pour 48.4 millions de véhicules et en France de 5.18 (38,6 millions de véhicules). Combien de conducteurs roulant sans permis en France déjà ?

En France, la pression incessante sur les services publics sous couvert de « modernisation » selon un pilotage bien particulier des nouvelles technologies fait disparaître du personnel au-delà du raisonnable, en précarise d’autres, parcellise de plus en plus les tâches avec pour effet de renforcer l’emprise bureaucratique en déstabilisant et insécurisant « l’usager » qui se sent de moins en moins respecté comme un citoyen. Ce qui se développe sous couvert de ces pratiques d’apparences administratives, c’est une domination et une mise en respect d’administrés qui ont de plus en plus de mal à se faire entendre. La même évolution se produit dans des relations commerciales de plus en plus déséquilibrées et de moins en moins transparentes pour l’obtention de services devenus indispensables. La plupart des élus qui accompagnent ces évolutions font ensuite mine de réguler lorsque l’exacerbation sur tel ou tel sujet commence à déborder. Cela s’appelle la nouvelle gouvernance.

Dans le même temps, chaque année, il faut se battre pour le maintien d’une desserte ferroviaire cohérente.70 % des travailleurs utilisent leur véhicules pour se rendre au travail. Par plaisir ?

(Déjà publié en commentaires en février 2020)

Je crois que nous avons intérêt à faire très attention. Grâce aux « efforts » convergents et persévérants des 3 composantes citées en préambule, le pays et sa cohésion sont en train de se dérober peu à peu sous nos pieds et nous sommes emmenés tranquillement vers un régime autoritaire que finiront par plébisciter toute une partie des victimes de ce délitement avec en coulisse et aux manettes les plus habiles de la troïka nommée.