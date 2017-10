Quand les souverainistes font du Tsipras sur l’Europe

Bonjour, Laurent

Cela montre tout simplement que les partis souverainistes prennent peu à peu conscience qu’ il n’y aura pas de salut économique hors de l’Union Européenne. Dans le paysage mondial qui se dessine, aucun pays ne pourra en effet prétendre à jouer en solo un rôle de premier plan face aux blocs existants ou émergents. C’est une simple évidence !

Et de grâce, que les militants de l’UPR ne viennent pas nous ressortir les cas de la Suisse et la Norvège dont la richesse est hors-normes UE, et cela en grande parti du fait de son statut pour le premier, et de ses considérables ressources halieutique, pétrolières et gazière pour le second. Tous les autres pays hors Union ont un objectif prioritaire : entrer dans l’UE, et cela même si celle-ci est très loin, avec son modèle libéral, d’être conforme aux attentes des peuples.

Mais des traités, cela se modifie en fonction de l’évolution des majorités au pouvoir et de la pression des peuples. Et un nombre croissant de dirigeants est conscient de la nécessité d’évoluer, ce qui pourrait se faire autour de la zone Euro en cas de blocage au niveau des 27. Un processus qui demanderait sans doute de longues années. Mais l’Europe ne peut se construire en quelques décennies seulement. La France elle-même, de même que l’Allemagne et l’Italie, ont mis des siècles à bâtir leur identité nationale et leur modèle social !