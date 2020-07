Quand Macron ouvre la voie à Le Pen

C’est une petite musique qui se fait de plus en plus forte, notamment depuis la publication du livre de Jérôme Sainte-Marie. Cela peut paraître étonnant après le naufrage de Marine Le Pen lors du débat de 2017, même s’il ne faut pas oublier que la prestation de Macron n’était guère brillante. Le scénario de l’élection présidentielle semble extrêmement ouvert aujourd’hui.

La présidence détestable qui casse le plafond de verre

Jérôme Sainte-Marie a probablement vu juste en soutenant que « la cristallisation du bloc populaire peut aboutir à la défaite de Macron », dans le FigaroVox . Si en 2017, c’était l’opposition à Marine Le Pen qui avait prédominée, on peut aujourd’hui se demander si le moteur de l’opposition à Macron ne sera finalement pas plus fort que celui de l’opposition à la famille Le Pen. Cinq longues années de cette présidence arrogante au service de l’oligarchie, entourée d’une bien piètre équipe a probablement fracassé le plafond de verre qui existait jusqu’en 2017 . C’était bien ce plafond de verre qui avait expliqué l’écart colossal du second tour, où Macron avait réuni près de deux fois plus de voix que Le Pen, malgré une explosion des votes blancs et de l’abstention, et alors qu’il était un piètre candidat, sortant qui plus est.