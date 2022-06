Quand rien ne va

@cevennevive

Je me permets, c’est moi qui ai écrit ca

Si si, pour faire partie des votants en question, j’ai parfaitement réfléchi et j’en attendais strictement rien si ce n’est d’emmerder les autres

Il valait clairement mieux 5 ans d’immobilisme stérile que 5 ans de Macron force 15, ce qu’auraient du comprendre une bonne partie des abstentionnistes et des castors à la presidentielle. Le danger premier de 2022, c’etait Macron et sa clique

L’alliance diabolique, la pensée unique, et le bon sens selon McKinsey, on a vu.

Mais ne vous en faites pas, LR va bientot redonner sa majorité à not’bon mait’...