Quatre idées reçues du Président Macron...

Mais cet homme est-il vraiment un président ? si on remet la démocratie en place, il n’est en fait que le PDG d’une grosse société, mais le propriétaire de la société c’est le peuple. Quant aux élections, et il n’y a qu’à voir ce que donnent les élections dans les pays totalitaristes... elles ne veulent plus rien dire et ne sont pas du tout démocratiques. Si le peuple ne reprend pas ses droits, il y aura au pouvoir tous les cinq ans un autre freluquet qui détricotera une partie des acquis sociaux de la france, pour la laisser au final, exangue. Quant à ceux qui disent « regardez il y a des pays plus malheureux » ce sont des cons, car quand un pays est trop pauvre, le peuple n’a plus rien pour réagir, il n’a plus la santé, et il est donc à la merci de n’importe quel chantage financier, prêt à putaniser ses filles et donner les organes de ses fils pour simplement survivre ; pour moi ces pays là ne sont pas des exemples !