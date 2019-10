Que ça vous plaise ou pas, Macron sera réélu en 2022

Bien sûr, vous allez dire qu'il est beaucoup trop tôt pour parier sur une réélection d'Emmanuel Macron ou sa défaite. Bien sûr, vous allez encore vous plaindre de la pertinence douteuse de ce sondage commandé par l'ignoble média Business FM TV à seulement mi-mandat, qui donne le Président de la République et Marine le Pen au deuxième tour de l'élection à la présidence. Même avec la présence hypothétique de candidats de droite comme Baroin, Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse. En fait, tous les autres prétendants à la fonction présidentielle sont dans les choux voire les navets. Même Mélenchon qui s'accroche tout de même à la troisième place avec 12,5/13%.

Il semblerait donc, que ça vous plaise ou pas, que Macron gagnera encore en 2022. Pauvre Madame Le Pen qui devra encore attendre son tour et supporter le sourire cannibale de sa nièce Marion Maréchal.

Mais honnêtement, vraiment honnêtement, les sondés par Elabe ne croient pas à la victoire finale de Macron.

Et si les sondés avaient raison... Car après tout Marine Le Pen fait mieux qu'en 2017 avec un score entre 29 et 27,5% au premier tour, ce qui est un meilleur résultat que celui de l'actuel président de la République, qui améliore quand même son chiffre de 2017 avec un score entre 29 et 27%.

C'est vrai que depuis la dernière élection présidentielle notre jeune président est devenu moins jupitérien. Il faut dire que les Gilets Jaunes sont passés par là plusieurs samedis de suite. Ce qui a fait comprendre au Prince que le Gaulois n'était pas seulement réfractaire mais aussi colérique. Ce qui n'empêchera pas Macron de gagner la prochaine élection. À moins que cette fois la majorité des Français décide de casser la baraque comme l'avait promis François Fillon avant d'avoir des ennuis qui n'avaient rien de fictifs.

Parce que voyez-vous, il arrive toujours un moment où trop c'est trop, la coupe déborde d'amertume et le président l'a bien compris. Il sait également que retrouver Marine Le Pen dans un autre débat télévisé est sa seule chance de faire un deuxième mandat. Les Français électeurs pourraient-ils faire confiance à une candidate qu'ils ont rejetée cinq ans auparavant ? La réponse la plus probable est non, donc Macron sera réélu en 2022. Et n'écoutez pas les observateurs politiques des médias qui chercheront à faire peur en annonçant une arrivée possible de Le Pen au pouvoir. Une stratégie usée jusqu'à la corde pour pousser les électeurs de gauche dans les bras de Macron.

Pourtant, l'insatisfaction par rapport à Macron est bien réelle...

Une question restera pour l'instant sans réponse, combien de sondages dans les mois qui viennent donneront Le Pen et Macron au deuxième tour en 2022. Et combien de sondages donneront Marine Le Pen gagnante de la présidentielle ?