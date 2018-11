Que le libéralisme se prend pour la justice-même

Il y a la libéralité, qui n'est pas encore le libéralisme, puisqu'elle est prodigalité, dispense, mais aussi vigueur, franchise, et vaillance. Ce n'est pas surprenant, que le latin liber donne aussi bien la liberté que le livre, puisque le livre délivre librement et sans réserve son contenu.

En outre, l’État est toujours-déjà pris - dans les libéralismes - comme entité institutionnelle administrative territorialisée, pour ainsi dire éternellement bureaucratique, d'autant plus qu'on veut y concentrer le monopole régalien et de la violence. Mais cet État apparut et se répandit lors de ce que Marcel Gauchet nomme le tournant axiologique, quelque part pendant l'Antiquité mésopotamienne. Il y avait et il y a différentes répartitions du pouvoir, à travers les sociétés historiques, mais il a fallu que le libéral(iste) renonce profondément à toute libéralité réelle (adj. libéral) puisqu'il présuma devoir s'aliéner la force à l’État, comme garant de la sécurité de sa propriété - à commencer par son propre corps.

Pourquoi ? à partir de quelle motion préfère-t-on en arriver là de perdre les moyens d'être libéral au sens originel du terme ? ... A partir de la gentillesse, puis progressivement la gentilhomie, qui en est le raffinement. Mais de base, aussi bien, l'on peut estimer que c'est de lâcheté et de couardise. En effet, s'aliéner la force à l’État est particulièrement hobbesien.

Thomas Hobbes théorisa un absolutisme libéraliste, certainement pas démocratique, mais d'abord certainement pas libéral au sens originel du terme, encore qu'au principe de cet État libéralsite il y ait comme une largesse du souverain à l'égard de chacun, puisqu'il autolimite l'usage de sa propre force à l'égard de ses sujets. Cela rassure, et c'était précisément ce dont avait besoin la lâcheté des gentils, sans qu'il soit permis de dire qui de la lâcheté ou de la gentillesse cause l'autre.

Quoi qu'il en soit, c'est bien la peur, la peur, que Thomas Hobbes met à l'origine, puisqu'à l'origine putative, c'est l'état de guerre de tous contre tous, et qu'il faut éprouver un effroi dément pour s'imaginer l'alternative fallacieuse : "État ou Chaos" ! ... C'est monstrueux de manques de nuances, de sottises et d'indigences intellectuelles, c'est-à-dire de manichéisme, encore que Hobbes ne soit pas si niais par le détail, mais qu'il aboutît pourtant dans le fait à cette dichotomie dérisoire.

Ainsi, une fois implémenté dans les esprits (par la lâche gentillesse, la gentille lâcheté, l'aliénation de l'usage de sa force au souverain), advient toujours-déjà la médiocratie, c'est-à-dire autant le règne de la médiocrité que de la médiumnité - à condition d'entendre cette médiumnité comme le principe du moyen. La porte est ouverte à l'utilitarisme, qui ne juge plus tout que sous l'angle de son employabilité, c'est-à-dire par calcul rationnel - serait-ce en vue du Bien commun. Car alors ce Bien est réduit à l'Utile, c'est-à-dire l'ustensile, qui conduit directement au matérialisme de droit commun, et au capitalisme soudain vécu et interprété "comme une évidence" (par exemple, par des Ayn Rand, etc.).

Comme les gentils|lâches craignent fondamentalement toute souveraineté réelle (G. Bataille) en dehors de celle qui leur servira de domestique - l’État défini comme gestionnaire et garant de la sécurité-propriété, pseudo-liberté ou liberté médiocre - ils ne voient plus que le sort pour les départager, sorte de grande loterie cosmique !

Cela est de sincère abnégation devant le Néant, à dénier toute légitimité qu'il y a à intervenir sur la donne, au nom d'un empirement interventionniste putatif, en vertu d'un préjugé systématiquement négatif à l'égard de la nature d'autrui qui utiliserait l’État - comme si l'Entreprise valait mieux ! car le seul utilisateur légitime pour un libéraliste, c'est soi-même ! alors qu'une véritable libéralité ne craint rien sans nécessairement sombrer dans la témérité - néanmoins, une véritable libéralité est courageuse. Nous l'avons perdu depuis longtemps à ce stade, le courage, quand même des Emmanuel Macron en appelleraient aujourd'hui "à un extrême courage devant l'extrême-droite", par exemple (sic).

En vérité, le courage est toujours extrémiste, au point de vue libéraliste, sans quoi jamais ce dernier n'aurait désiré aliéner sa force à l’État, et sans quoi il n'aurait jamais développé à ce point l'assurance en capitalisme, c'est-à-dire tout fait pour que son dernier "maître" inéluctable (le sort, le hasard) lui fasse le moins peur possible, encore qu'il y abandonne l'humanité entière avec fanatisme.

Oui, le libéraliste est un psychotique fou dangereux, puisqu'il prive tout le monde des moyens réels de se défendre en l'abandonnant ainsi au Néant. Mais, comme cela partait de bonnes intentions, le libéraliste se sent d'humeur à identifier son existence avec la justice-même.

Son projet "est" la justice comme telle, et à ce stade il n'a plus aucun scrupule à la nommer libéralité, liberté, égalité, fraternité, sûreté, responsabilité, etc. puisqu'il est totalement allumé. Or il l'est d'autant plus, qu'il fait comme si chaque individu n'intervenait nulle part en dehors de sa bulle spéculative, ne se constituait pas comme force intégratrice ("tribu") ni planificatrice ("socialiste") - cf. Oswald Spengler et Joseph Schumpeter. De telle sorte qu'au final, le libéraliste vive non pas spécifiquement dans la tyrannie de la majorité, comme disait Tocqueville ... mais dans la tyrannie du soi qui, comme soi, ne peut pourtant pas être seul. Aussi les soi sont-ils inexorablement menés à s'affronter et se concurrencer dans un jeu fallacieux, mais aussi bien s'imaginent-ils que cette fallace (fake) reste ... la justice-même. Sans moufter.

In God we trust, c'est-à-dire en rien - absolument rien - et, au fond, même pas en soi-même, quand on voit toutes les techniques de développement personnel managériales qui cartonnent (coaching, etc.). Si seulement nous devenions plus libéraux au sens originel, nous redécouvririons tout notre potentiel, un peu comme les Gilets Jaunes ne déclarèrent régulièrement rien en préfecture en restant solidaires. Mais ce n'était qu'une fragrance d'antique libéralité, un peu comme chez les Celtes, dont les Gaulois étaient.