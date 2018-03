Quelle force républicaine peut-on envisager demain pour une France souveraine ? Débat le 26 mars

Plusieurs représentants de partis ou mouvements politiques - républicains de gauche, gaullistes ou "souverainistes" - se rencontreront le 26 mars à 19h à Bourg-la-Reine pour répondre à la question aussi simple que complexe : "Quelle force républicaine peut-on envisager demain pour une France souveraine ?". Débat intellectuel en perspective. Les citoyens peuvent assister gratuitement à ce moment politique inédit.

Une rencontre publique qui s'annonce intéressante et enrichissante. De la France insoumise aux gaullistes de droite, plusieurs forces politiques et intellectuelles sont invitées à se rencontrer et exposer leur point de vue sur un éventuel rassemblement pour une alternative politique. La problématique générale : "Quelle force républicaine peut-on envisager demain pour une France souveraine ?"

Evidemment, la place de la Frace au sein de la mondialisation et de l'Union européenne, ou encore la possibilité d'une alternative économique feront partie des thèmes abordés. Nul doute, des points de divergences apparaitront. Mais les différences politiques sont-elles si importantes entre les différentes formations ?

La conférence-débat aura lieu le 26 mars à partir de 19h au théâtre de l'Agoreine à Bourg-la-Reine. L'entrée est libre et gratuite même s'il est "recommandé" de s'inscrire en envoyant un mail à : lesrencontresrepublicaines@gmail.com

Parmi les invités :

- Pierre Ouzoulias, Sénateur du parti communiste des Hauts-de-Seine, vice-Président de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication et vice-Président de la commission des affaires européennes au Sénat

- Djordje Kuzmanovic, de La France insoumise, conseiller de Jean-Luc Mélenchon

- Jean-Pierre Lettron, conseiller municipal de Bourg-la-Reine, pour le Mouvement Républicain et Citoyen, fédération du 92

- L'Unité Nationale et Citoyenne (co-fondée par l'écrivain Dominique Jamet, l'historien Éric Anceau et le cancérologue François Morvan)

- Notre France (mouvement créé par Martial Sciolla, dont le président d'honneur est Henri Guaino)

- Avec la présence également du blogueur et ancien syndicaliste Jean Lévy du Comité Valmy

D'autres partis comme l'UPR ont également été conviés au débat. Prochainement, des intellectuels devraient également confirmer leur participation au colloque.

Organisée par un journaliste, cette réunion publique a initialement reçu le soutien de la fédération 92 (Hauts-de-Seine) du MRC.

La page Facebook de l'événement : https://www.facebook.com/events/353533831798792/