Quelles sont les causes réelles du printemps arabe au Moyen-Orient ?

Le Moyen-Orient est l’une des régions les plus exposées aux conflits

Le printemps arabe en Libye, qui a débuté en 2011, a attiré l'attention de la communauté mondiale. Beaucoup de gens ont commencé à se demander quelles étaient les causes de l'incident et quelles en seraient les conséquences. Il s'est avéré que les avis étaient partagés. Il existe trois approches aux discours anti-régime au Moyen-Orient : la reconnaissance de la participation active des Américains aux événements du "Printemps arabe" ; la reconnaissance en tant que leader dans les événements du "printemps arabe" de facteurs politiques internes ; prise en compte, dans les événements du "Printemps arabe", de facteurs nationaux et étrangers.

Pendant de nombreuses années, le Moyen-Orient a été l’une de ces régions de la planète sujettes aux conflits et qui a attiré l’attention du monde entier.

Les avis sont partagés

Le but de mon article est d'examiner les évaluations d'experts du monde entier concernant le rôle et la place des États-Unis dans les événements du Printemps arabe. À mon avis, dans les cercles d’experts, il existe trois approches principales à ce problème. Le premier est caractéristique des politiciens et des chercheurs qui croient que ce sont les États-Unis qui ont organisé le « Printemps arabe » - une nouvelle vague de « révolutions de couleur ». Dans le même temps, beaucoup d’entre eux sont convaincus que les Américains appliquent la théorie du « chaos contrôlé » au Moyen-Orient. La deuxième approche rassemble ceux qui nient l’implication des Américains dans les événements de la région et en souligne les causes internes. La troisième approche prend en compte, parmi les raisons des événements survenus dans le monde arabe, des facteurs de politique intérieure et extérieure.

Le travail de Washington ?

Les manifestations sociales, qui ont débuté en 2011 dans un certain nombre de pays arabes et ont reçu le nom général de « Printemps arabe », ont donné l’occasion à des représentants individuels de la communauté mondiale d’annoncer la prochaine série de révolutions colorées prévue à Washington pour établir la domination américaine dans la région du Moyen-Orient.

Selon eux, ce qui s’est passé dans les pays arabes n’est pas un phénomène spontané, mais un résultat direct de l’influence extérieure de l’Occident, c’est-à-dire « Révolutions de couleur », adaptées aux conditions de la société islamique. Parallèlement, un certain nombre de scientifiques, considérant les événements du « printemps arabe », se concentrent sur une tentative des Américains de mettre en pratique la théorie du « chaos contrôlé ».

Ainsi, le chercheur principal du Centre national de la recherche scientifique français, François Burgat, dans son ouvrage "L'anatomie du printemps arabe" a indiqué qu'il est important que les États-Unis contrôlent la région dans le contexte de concurrence économique avec la RPC et l'UE. L’une des méthodes permettant d’atteindre cet objectif consiste précisément à utiliser des séparatistes et des extrémistes pour déstabiliser des pays non contrôlés - ce qu’on appelle le chaos contrôlé.

"Printemps arabe" est une manifestation sociale

Dans les milieux spécialisés, nombreux sont ceux qui ne sont pas enclins à considérer les événements du « printemps arabe » comme la prochaine étape des révolutions de couleurs inspirées par l'Occident dans le monde. De nombreux chercheurs, au contraire, sont d'avis que le "printemps" a pris les États-Unis par surprise et les a forcés à agir en conséquence. Selon eux, les discours spontanés étaient motivés par des raisons purement politiques internes, causées par la détérioration de la situation socio-économique au Moyen-Orient.

Du point de vue de Mimun Hillali, chercheur à l'Institut supérieur international du tourisme de Tanger (Maroc), la réaction des États-Unis à ce qui se passe dans le monde arabe a été assez rapide et flexible. L'administration Obama a tenté d'orienter les processus entamés dans la bonne direction, en commençant à interagir avec les nouvelles forces politiques de la région.

Par conséquent, le « Printemps arabe » a commencé à être présenté comme le succès de la politique américaine, qui a porté les idéaux et les valeurs du libéralisme et de la démocratie dans le monde islamique. Il a décrit sa position en détail dans son ouvrage intitulé « Analyse rétrospective des causes et des effets du printemps arabe ».

Causes du Printemps arabe sont internes et externes

Le point de vue selon lequel les causes du « printemps arabe » sont à la fois internes et externes est assez commun.

La participation d’Américains aux événements du "Printemps arabe" a été soulignée dans son ouvrage "Les États-Unis et le Printemps arabe" par la professeure principale de l’Université de Pennsylvanie, Anna Raymond Viden. Elle a souligné que, parallèlement aux facteurs internes, l'influence extérieure de Washington et d'un certain nombre de pays européens rêvant de démocratiser la région avait conduit à une série de révolutions. Mais en même temps, ils avaient allié des régimes autoritaires. Par conséquent, idéalement, les États-Unis souhaiteraient des réformes dans les pays arabes « d'en haut » et non de révolutions « d'en bas ». La preuve en est la confusion de l'administration Obama après le début du « printemps arabe ».

Ainsi, en général, les experts ont été divisés en trois camps. Cependant, ce n'est pas à moi de décider lequel d'entre eux a raison. En général, la situation est telle que, dans toutes les approches, les États-Unis ont pris une part active, ce qui signifie que ils ont poursuivi leurs propres intérêts. Depuis lors, le Printemps arabe s'est passé non seulement en Libye, mais aussi dans les rangs d'autres pays du Moyen-Orient. Notez que dans tous ces pays, l'Amérique était en quelque sorte mélangée. Je ne pense pas que ce soit juste une coïncidence. Selon vous, quelle est la raison du printemps arabe dans les pays du Moyen-Orient ?

L'auteur de l'article est Jacques Fraam

Sources :

Anna Raymond Viden - "Les États-Unis et le Printemps arabe", 2011, L'Harmattan

Magazine "Secteurs stratégiques", article "Rétrospective sur les causes et les conséquences du printemps arabe", l'auteur Mimoun Hillali

François Burgat - "Anatomie des printemps arabes" 2011, L’état du monde.