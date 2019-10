QUI A DIT : « Vous ne verrez jamais dans votre vie un homme d’État de cette stature. »

@kimonovert

Seance du : 16 OCTOBRE 2017 SÉANCE DE DIX-SEPT HEURES COMPTE RENDU N° 2 PRÉSIDENCE DE MME VIRGINIE DUBY-MULLER, PRÉSIDENTE – Table ronde sur la question de savoir s’il faut réformer le statut du député, pourquoi et comment, et s’il faut réformer la Constitution, réunissant : M. René Dosière, ancien député ; Mme Anne Levade, professeur de droit constitutionnel à l’Université Paris- Est Créteil Val-de-Marne, présidente de l’Association française de droit consitutionnel ; Mme Julie Benetti, professeur de droit public à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne ; M. Denis Baranger, professeur de droit public à l’Université Paris II Panthéon-Assas ; M. Érice Phélippeau, professeur de sciences politiques à l’Université de Paris Ouest-Nanterre ; M. Étienne Ollion, chercheur en sciences politiques au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). La réunion commence à dix-sept heures dix. Mme la Présidente Virginie Duby-Muller. Le rapporteur Yves Blein et moi-même vous souhaitons la bienvenue pour cette deuxième réunion du groupe de travail consacré au statut du député et à ses moyens de travail. J’ai le plaisir d’accueillir pour cette table ronde notre ancien collègue René Dosière, député de l’Aisne pendant près de vingt-cinq ans, dont les dernières propositions de loi ont été en bonne partie reprises dans les lois pour la confiance dans la vie politique,...

M. René Dosière, ancien député. Quand j’ai pris connaissance du thème de la présente table ronde, j’ai bien compris que vous étiez préoccupés par les problèmes de constitutionnalité et je craignais de ne pas être la personne adaptée pour vous répondre ; or je suis rassuré de me trouver entouré de constitutionnalistes avertis. En ce qui me concerne, je ferai quatre observations qui, donc, ne seront pas nécessairement de nature constitutionnelle mais qui permettront de cadrer l’ensemble de la réflexion des élus. Je reprendrai pour commencer une phrase de Jean-Louis Debré, selon laquelle « une démocratie sans mémoire est une démocratie en danger ». Or vous êtes les héritiers des quelque 15 500 députés qui se sont succédé depuis 1789. Le statut de député s’est construit au fil du temps avec des périodes plus riches que d’autres et, en particulier, toute la procédure parlementaire a pris naissance sous la monarchie de Juillet. C’est en effet sous Charles X puis Louis-Philippe, époque où le suffrage universel n’était pas en vigueur, que la Chambre des députés, influencée par l’exemple britannique, a posé les premiers jalons de la procédure parlementaire. Si l’on faisait l’étude de l’antiparlementarisme en France, non seulement nous relativiserions celui qui a cours mais nous comprendrions mieux les motivations des uns et des autres. Quand on veut modifier le statut des députés, il ne faut pas oublier cette histoire et certainement pas faire du passé table rase. Deuxième observation : la fonction parlementaire n’est pas un métier. On le rappelle mais je ne suis pas sûr qu’on en tire toujours les conséquences. Pour ce qui est de la durée des mandats, si j’ai moi-même fait une longue carrière, ce n’est le cas que de 5 % des parlementaires ; les autres exercent donc leurs fonctions pendant un temps limité, même si je ne veux pas faire de pronostics concernant les élus de 2017 – il est toutefois vraisemblable qu’ils ne feront pas tous une très longue carrière en tant que député. Je me suis rendu compte que cette fonction, avec celle de ministre, bien sûr, était sans doute la plus honorable. Vous êtes, députés, les représentants du peuple souverain, ce qui reste fondamental dans un régime démocratique, le nôtre ayant été fondé en 1789. Le protocole républicain prévoit d’ailleurs que le député passe immédiatement après le représentant de l’exécutif et avant tous les autres élus et représentants des corps constitués. C’est sans doute également la fonction la plus exigeante, qui nécessite un désintéressement, une vertu – Péguy aurait dit : une mystique – qui, puisqu’elle n’est pas innée, doit être encouragée cependant que l’action des députés doit être encadrée. Sur ce point précis, un aspect me paraît important et urgent : renforcer les compétences et les moyens du déontologue de l’Assemblée. Je me rends compte que cela n’a pas été fait. On vient de recruter – le terme est sans doute impropre –, et pas à temps plein – ce qui est regrettable –, le quatrième déontologue – si bien que l’Assemblée a déjà une expérience en la matière et l’on sait de quelle manière agir et en quel domaine. Si la carrière parlementaire est brève, la carrière politique, elle, ne l’est pas, comme l’ont montré plusieurs travaux, comme ceux menés par M. Ollion. Il est donc nécessaire, quand on envisage le statut des députés, de ne pas oublier non plus la place des élus locaux. Je ne pense pas aux 500 000 élus locaux dont on nous rebat les oreilles mais aux 2 000 qui ont un train de vie supérieur à celui des députés et qui, par exemple, ont tous une voiture avec chauffeur. Je considère qu’aucun élu local ne devrait être rémunéré davantage qu’un parlementaire – ce qui n’est pas le cas puisque plusieurs centaines d’élus locaux sont largement mieux rémunérés que les députés et sénateurs. Troisièmement, l’Assemblée dispose, depuis sa naissance, d’une autonomie qui s’est d’ailleurs renforcée avec le temps. Eh bien, cette autonomie, il faut absolument la préserver non seulement vis-à-vis du pouvoir exécutif mais aussi, d’une certaine manière, vis-à-vis du pouvoir législatif de l’exécutif, en première ligne quand il s’agit de fabriquer une loi et qu’il a la majorité pour la faire voter. Or la loi n’est pas nécessairement le meilleur vecteur pour traiter du statut des députés. En effet, l’autonomie dont dispose l’Assemblée lui permet de régler les choses comme elle l’entend – certes sous le regard des citoyens et sans s’accorder des privilèges exorbitants –, plus précisément d’apporter des réponses spécifiques à une fonction spécifique. On évitera ainsi les réponses un peu populaires, dirai-je : on avance souvent – je l’ai même entendu dans la bouche, je crois, du président de l’Assemblée, au reste cohérent avec lui-même sur ce point – qu’il ne faudrait pas traiter les députés différemment du reste de la population ; ainsi, leur système d’allocations chômage devrait être le même que le système normal. J’ai fait une petite étude sur le sujet, récemment, qui démontre que le système en vigueur à l’Assemblée est beaucoup plus économe, qu’il est autofinancé, juste, mutualisé. Autrement dit, tout ce que l’on n’a pas dans le régime général, on a été capable de le mettre en place à l’Assemblée, si bien que c’est l’alignement du régime général sur celui de l’Assemblée qu’on devrait demander. Dernière remarque : si l’on touche au nombre des parlementaires, il faudra veiller à ce que le rapport entre le nombre de sénateurs et celui de députés reste le même dans la perspective d’une révision constitutionnelle. Il faudra sans doute également diminuer le nombre de députés pouvant saisir le Conseil constitutionnel – nombre qui figure dans la Constitution. On pourrait par ailleurs supprimer la disposition constitutionnelle prévoyant que des députés représentent les Français établis hors de France – je n’ai aucune hostilité à leur égard mais l’expérience montre qu’ils sont déjà représentés au Sénat. Aussi renforcer ce club des Français établis à l’étranger était-il à mon sens une erreur, d’autant que les sénateurs en question font très bien leur travail. Enfin, il faudrait supprimer le droit de veto du Sénat en matière de révision constitutionnelle puisque toute modification doit se faire sur un texte qui a obtenu l’accord du Sénat. Or à chaque réforme constitutionnelle à laquelle j’ai pu participer, j’ai constaté que le Sénat, pour donner son accord, tendait à vouloir négocier un accroissement de ses compétences. Il faut donc redonner à l’Assemblée, issue du suffrage universel, le dernier mot.