Qui gagne au jeu du plus affabulateur dans ce tiercé de spécialistes, E.Macron, Darmanin ou Véran ?

Nous avons des virtuoses de ce que les anciens appelaient L’escobarderie et que l'on nomme aussi dissimulation, mensonge, affabulation, contrevérité, duplicité ou désinformation.

Dans tous les domaines, dans toutes les déclarations, dans toutes les promesses jamais tenues, le résultat final est pratiquement le même, ''on s'est trompé, mais on ne l'avouera jamais ou on savait, mais on ne voulait pas le dire.''

Certains pourraient penser que c'est exagéré, que c'est uniquement une rhétorique d'opposition, une exagération elle aussi mensongère.

Alors allons y, on va essayer d'étayer cette affirmation.

Chacun pourra désigner le vainqueur

Commençons par le premier des Français.

Les promesses dit-on n'engagent que ceux qui les entendent.

-100% des OQTF seront exécutées

On en est à 6%

-Plus personne dormant dans la rue, zéro SDF

« La première bataille, c’est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d’ici la fin de l’année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. »

Résultat Plus de 2 000 sans-abri décèdent chaque année en France, en moyenne à l'âge de 49 ans.

Près de 300 000 personnes étaient sans domicile fixe en France en 2020. C'est 2 fois plus qu'en 2012 .

4,1 millions de Français sont eux mal logés, et des immeubles entiers s"effondrent.

-L’interdiction du glyphosate

-L’interdiction du glyphosate, Le président s’est finalement rétracté en 2019,

-L’introduction d’une dose de proportionnelle aux élections législatives

Une proposition de loi du Modem prévoyait 15 % de proportionnelle, mais les discussions avaient été interrompues en 2018, depuis RIEN !

-La construction de 15 000 places de prison

La dernière fois que le gouvernement a communiqué sur le sujet, en avril 2021, 2 000 places supplémentaires étaient opérationnelles. la construction des 15 000 à nouveau promise pour 2027

- « La France a toujours été un pays d'immigration »,

déclaration récente dénotant une ignorance historique grave ou Fake News impardonnable auguranr de la teneur de ses 'mesures' sur l'immigration ?

-Macron vous souhaite un joyeux Noël à la bougie

<<Si on se mobilise tous", "on passe l'hiver",>> affirme Emmanuel Macron, alors que le gouvernement présente son plan de sobriété énergétique, destiné à préparer un hiver difficile sans gaz russe et avec des réacteurs nucléaires arrêtés

Macron prenant le relais de Hollande a passé l’ensemble de son quinquennat à essayer de détruire la filière nucléaire.

Résultat :

-Une centrale à charbon rouvre en Moselle merci Macron. La remise en service de la centrale à charbon de Saint-Avold ce lundi 28 novembre doit fournir un tiers des foyers du Grand-Est en électricité tout l'hiver.

- On va vivre comme les Amish,

coupures d’électricité cet hiver : les médias nous préparent au pire, encore merci.

Le premier flic de France

l'homme aux déclarations fracassantes. Florilège de démagogie, d'hypocrisie, et de mensonges.

-sur Macron en 2017

« Loin d'être le reméde d'un pays malade, il sera au contraire son poison définitif. »

En Janvier 2017, il le perçoit comme un danger mortel pour la nation, quatre mois plus tard il devenait son ministre.

-Fiasco du stade de France : Darmanin et le mensonge d’État. Comment 40 000 supporteurs de football peuvent-ils s’évaporer sur 800 mètres ? Risée du monde entier, colère des Anglais et des Espagnols mis en cause.

-à propos d'Hassan Iquioussen : "Nous le rattraperons, nous l'interpellerons et nous l'expulserons". c'est Iquioussen qui porte plainte.

-Ocean Viking : un "fiasco"total

230 migrants à bord dans un premier temps enfermés dans une "zone d'attente" internationale

''quatre rescapés'' auront vocation à être reconduits dans leur pays d'origine

L'essentiel des migrants se sont "évanouis dans la nature",

Aucune des mesures prévues n'a été appliquée.

Le roi du cirque Covid et du fiasco sanitaire

"La France peut tester massivement" :

Olivier Véran, ministre de la Santé

8 mai 2020

-« On n’a pas fermé des lits intentionnellement ».

Auditionné au Sénat, le ministre de la Santé Olivier Véran justifie la fermeture de 5.000 lits en pleine pandémie : « On n’a pas fermé des lits intentionnellement. Il y a des chambres doubles qui sont devenues des chambres seules… »

- "la France est prête",18 juin 2020

" il n’y a même "pas besoin de le vérifier, parce que nous avons un système de santé extrêmement solide."

-Le 10 mars 2020, Olivier Véran : « Aujourd'hui, il n'y a pas une pénurie de masques. Aujourd'hui, nous avons un stock d’État de masques où il reste encore plusieurs dizaines de millions de masques et fort heureusement d'ailleurs.

-J'ai pris un arrêté qui interdit la vente de masques pour toute personne qui ne relève pas d'une prescription ou qui n'est pas un professionnel de santé. »

Les mensonges à répétition, les incohérences concernant la crise du covid étant tellement nombreuses, une vidéo sera plus explicite.

Compilation des mensonges d'Olivier Veran sur Covid, soignants, vaccin, myocardite, passe sanitaire, 3ème dose.

https://streamable.com/ipmbac

Mais il n'y a pas que les mensonges, il y a les nombreuses affaires qui trahissent la promesse d'une « république exemplaire » qui nous avait été garantie par Emmanuel Macron.

Depuis l'élection du président de la République, de trop nombreux membres du gouvernement ou de son cabinet ont été ciblés par la justice.

Un nombre impressionnant de ses ministres et membres de son cabinet ont été cités ou directement visés dans des affaires ou enquêtes judiciaires.

Les ministres mis en cause, certains démissionnaires

François Bayrou, Marielle de Sarnez, Richard Ferrand, Laura Flessel, Françoise Nyssen, François de Rugy, Jean-Paul Delevoye, Sébastien Lecornu, Olivier Dussopt, Alain Griset, Eric Dupond-Moretti, Agnès Buzyn, Sylvie Goulard, Caroline Cayeux.

Des proches de Macron

L'affaire Kohler et l'affaire Benalla.

Par ailleurs, il convient de constater une propension quasi systématique issue de l’ancien monde à « caser » ses anciens ministres démis de leurs fonctions dans des postes bien placés et bien payés souvent à mille lieux de leur compétence Promesse avait été faite de ne plus tomber dans ces outrances !

Alors la question que l'on doit se poser, comment un tel pouvoir a-t-il été reconduit aux affaires par les Français ?

Plusieurs hypothèses semblent possibles.

-S'appuyant sur l'adage, qu'au pays des aveugles les borgnes sont roi

-parce que les oppositions pensant essentiellement à leur ego et leur chapelle oublient le sort des Français qui désertent les urnes.

Aussi peut-être parce que la gouvernance par la peur due au covid, à la guerre en Ukraine ont influencé les votes et occulté les problèmes Franco Français ?

Mais il arrive à nos dirigeants de nous dire la vérité

en clair, vous allez en baver encore plus !

Des lendemains qui chantent ? Les médias prévoient l'apocalypse.

Les trains seront-ils supprimés ?

Pourra-t-on se déplacer ?

L'école peut-elle fermer ?

Quid des malades pris en charge à domicile ?

Les commerces seront-ils fermés ?

Pourra-t-on retirer de l'argent ?

Prendre l'ascenseur ?

Le téléphone sera-t-il coupé ?

Pourra-t-on appeler les numéros d'urgence ?

Soit les médias en accord avec le pouvoir veulent nous faire peur, cela ne peut arriver et Macron sortira grand vainqueur d'une fausse guerre énergétique.

Soit cela arrivera et alors l'hiver sera très très chaud et très problématique pour le pouvoir. Les Français ne savent plus à quel saint se vouer.

Alors comme disait Sacha Guitry faisons un rêve, bientôt nous aurons la possibilité d'avoir une république exemplaire, et d'élire un président autrement que par défaut !

Demain reviendra le temps où les responsables de la nation penseront et agiront pour le peuple qui les a élus et non à court terme et pour leur réélection .