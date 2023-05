Qui sont les associés de Jeffrey Epstein, nouvellement révélés ?

Un rapport en plusieurs parties du Wall Street Journal a révélé un certain nombre de personnalités supplémentaires qui étaient associées à Jeffrey Epstein.

Leurs liens avec le trafiquant sexuel notoire et le “hobnobber” de longue date de la haute société n'étaient pas connus auparavant, n'apparaissant pas dans le tristement célèbre livre noir d'Epstein ou dans les journaux de vol publics des passagers qui ont voyagé à bord de son jet privé avant sa mort en prison en 2019 en attendant son procès.

Les nouveaux rapports approfondissent également la compréhension du public des liens entre Epstein et certains noms en gras avec lesquels il avait déjà été associé. Et ils ont souligné à quelle fréquence Epstein rencontrait ses amis de haut vol. Vendredi, le Wall Street Journal a analysé son planning, chargé pour une seule journée - 8 septembre 2014, - et a découvert qu'il prévoyait de rencontrer quatre hommes extrêmement riches : Bill Gates, Léon Noir, Thomas Pritzker et Mortimer Zuckermann.

Le Wall Street a découvert les noms après avoir obtenu une mine de documents jusque-là non déclarés, y compris des milliers de courriels et les horaires privés d'Epstein datant de 2013 à 2017. Tout cela après qu'Epstein a plaidé coupable en 2008 d'avoir sollicité et procuré un mineur à des fins de prostitution en Floride, et au moins une partie de la période a eu lieu après qu'Epstein a été publiquement accusé de trafic sexuel par la victime Virginia Giuffre en 2015.

Les horaires incluent des détails sur les nombreuses réunions prévues par Epstein et sur ses interlocuteurs – mais le Wall Street signale qu'il n'a pas pu vérifier si toutes les réunions ont effectivement eu lieu. De nombreuses réunions ont eu lieu dans la maison de ville d'Epstein dans l'Upper East Side, l'un des endroits où il aurait abusé sexuellement de femmes et de filles.

En 2019, le New York publiait une liste exhaustive de tous les prétendus contacts d'Epstein dans la haute société, selon des documents publics disponibles à l'époque. Ci-dessous, un aperçu des nouveaux noms contenus dans le Wall Street rapport et ce que nous savons sur comment et pourquoi ils étaient liés à lui.

Ehud Barak, ancien premier ministre israélien

Selon les documents, le politicien israélien de longue date était un invité régulier d'Epstein dans sa maison de ville de l'Upper East Side dans les années 2013 à 2017, rencontrant le financier tous les mois pendant de longues périodes. Il a également volé sur le jet d'Epstein. Contacté par le Wall Street, Barak a reconnu qu'il avait rencontré Epstein lors de sa visite à New York et qu'Epstein "amenait souvent d'autres personnes intéressantes, de l'art ou de la culture, du droit ou de la science, de la finance, de la diplomatie ou de la philanthropie". Il a dit qu'il n'avait jamais rencontré Epstein "avec des filles ou des mineures, ou même des femmes adultes dans un contexte ou un comportement inapproprié".

Léon Botstein, président du Bard College

Epstein avait prévu environ deux douzaines de réunions avec Botstein au cours des quatre années couvertes par les documents, principalement dans sa maison de ville. Concernant sa relation avec Epstein, Botstein a déclaré au Wall Street qu’il n'était intéressé que par l'argent d'Epstein : "J'étais un mauvais “leveur de fond” et l'objet d'un peu de sadisme de sa part, dans un soutien philanthropique."

Botstein a déclaré avoir rencontré Epstein pour la première fois en 2012 pour le remercier d'avoir fait des dons non sollicités à des grandes écoles, puis il a continué à le rencontrer pour essayer d'en obtenir davantage. Epstein a fait don de 66 ordinateurs portables à Bard en 2015, selon les documents, et Botstein a invité Epstein à deux reprises à des spectacles musicaux universitaires, mais le président de longue date de Bard a déclaré qu'il avait finalement conclu qu'Epstein n'était pas intéressé à faire plus de dons et "il était simplement en train de nous “enchaîner”.

Le fait qu'Epstein était un délinquant sexuel condamné qui avait admis avoir procuré un enfant à des fins de prostitution n'a pas dissuadé Botstein et Bard de solliciter son soutien financier. "Nous l'avons recherché, et il était un criminel condamné pour un crime sexuel", a déclaré Botstein au Wall Street, mais « nous croyons à la réhabilitation ». Il a déclaré qu'ils avaient gardé à l'esprit ses antécédents criminels lors de la visite d'Epstein à l'école : « En raison de son casier judiciaire, nous avions préparé la sécurité. Il n'avait aucun accès gratuit à qui que ce soit. Selon les plans des documents, Epstein a amené certaines de ses jeunes assistantes lors de ses voyages à Bard.

William Burns, directeur de la CIA

Les documents indiquent qu'Epstein avait prévu trois réunions en 2014 avec Burns, qui était à ce moment-là l'adjoint à la sécurité d'État de l'administration Obama. Ils se sont rencontrés à Washington, D.C. et à New York, selon le Wall Street :

Un déjeuner était prévu en août au bureau du cabinet d'avocats Steptoe & Johnson à Washington. Epstein a prévu deux rendez-vous en soirée en septembre avec M. Burns dans sa maison de ville, selon les documents. Après l'une des réunions prévues, Epstein a prévu que son chauffeur emmène M. Burns à l'aéroport

Le diplomate de longue date a quitté le département d'État en octobre de la même année et est devenu président du Carnegie Endowment for International Peace, où il est resté jusqu'à ce que le président Biden nomme Burns pour diriger la CIA en 2021.

La porte-parole de la CIA, Tammy Kupperman Thorp, a publié une déclaration au Wall Street niant que Burns avait une quelconque relation avec Epstein : "Le directeur ne savait rien de lui, à part qu'il avait été présenté comme un expert du secteur des services financiers et offrait des conseils généraux sur la transition vers le secteur privé", a-t-elle déclaré. "Ils n'avaient aucune relation".

Noam Chomsky

Selon les documents, Epstein a organisé plusieurs réunions avec Chomsky en 2015 et 2016, alors qu'il enseignait au MIT, où Epstein avait fait don de centaines de milliers de dollars. Les réunions prévues comprenaient des rassemblements d'universitaires ainsi qu'un vol avec Epstein à bord de son jet privé à destination de New York pour dîner dans sa maison de ville avec le réalisateur Woody Allen et sa femme, Soon-Yi Previn.

Quand le Wall Street a interrogé Chomsky sur les réunions, l'homme de 94 ans a répondu dans un e-mail que sa "première réponse est que cela ne vous regarde pas. Ou celui de n'importe qui. Deuxièmement, je le connaissais et nous nous rencontrions occasionnellement. Chomsky a déclaré que lui et Epstein avaient discuté de politique et d'universitaires, et "s'il y avait eu un vol, ce dont je doute, cela aurait été de Boston à New York, 30 minutes. J'ignore le principe qui veut que je vous informe d'une soirée passée avec un grand artiste.

"Ce que l'on savait de Jeffrey Epstein, c'est qu'il avait été reconnu coupable d'un crime et qu'il avait purgé sa peine", a déclaré Chomsky.Journal. "Selon les lois et normes américaines, cela donne une table rase." Il a également déclaré qu'Epstein s'était arrangé pour qu'il rencontre Barak afin qu'ils puissent parler de "la politique d'Israël concernant les questions palestiniennes et la scène internationale".

Terje Rød-Larsen , ancien diplomate renommé

Rød-Larsen n'est peut-être pas un nom familier, mais il est un gros problème dans les cercles diplomatiques, ayant aidé à mettre en place le point de repère des Accords d'Oslo au début des années 1990. Selon le Wall Street, il était tellement présent dans la maison de ville d'Epstein à New York entre 2013 et 2017 que le personnel savait qu'il avait des concombres prêts pour son gin. Il a également reçu un prêt personnel d'Epstein, ainsi qu'un don à son organisation à but non lucratif.

Rød-Larsen à démissionné de cette organisation à but non lucratif lorsque ses liens avec Epstein ont été initialement révélés en 2020. Il n'a fait aucun commentaire supplémentaire au Wall Street cette semaine.

Joshua Cooper Ramo, membre du conseil d'administration de FedEx

Le Wall Street rapporte qu'Epstein a prévu plus d'une douzaine de réunions au cours des quatre années avec Ramo, qui était à l'époque co-PDG de la société de conseil d'Henry Kissinger. Ramo a également siégé au conseil d'administration de Starbucks et siège toujours au conseil d'administration de FedEx. La plupart des réunions étaient prévues le soir dans la maison de ville d'Epstein à Manhattan. Epstein l'a également invité à un petit-déjeuner en 2013 dans la maison de ville à laquelle Barak a assisté.

Ramo n'a pas répondu au Wall Street afin de commenter les réunions.

Ariane de Rothschild, présidente du groupe Edmond de Rothschild

En 2019, la banque privée suisse Groupe Edmond de Rothschild l'a prétendu à tort et sa présidente, Ariane de Rothschild, n'avait aucun lien avec Epstein. Selon les documents examinés par le Wall Street :

Mme de Rothschild, qui s'est mariée dans la célèbre famille de banquiers, a eu plus d'une douzaine de rencontres avec Epstein. Selon les documents, il a demandé son aide pour le personnel et l'ameublement et a discuté d'affaires avec elle. En septembre 2013, Epstein a demandé à Mme de Rothschild dans un e-mail de l'aider à trouver une nouvelle assistante, "féminine... multilingue, organisée". "Je vais demander autour de moi", a répondu Mme de Rothschild par e-mail. Elle a acheté pour près d'un million de dollars d'articles aux enchères au nom d'Epstein en 2014 et 2015, selon les documents. Mme de Rothschild a été nommée présidente de la banque en janvier 2015. En octobre, elle et Epstein ont négocié un contrat de 25 millions de dollars pour la Southern Trust Co d'Epstein afin de fournir "l'analyse des risques et l'application et l'utilisation de certains algorithmes" pour la banque [.]

Dans une réponse au Wall Street, la banque a admis que sa déclaration de 2019 était inexacte et a déclaré que de Rothschild avait eu des réunions d'affaires avec Epstein de 2013 à 2019, qu'il avait présenté la banque à des dirigeants financiers américains, fournit des conseils en matière de fiscalité et de risque et avait recommandé des cabinets d'avocats. La banque a également déclaré qu'Epstein "l'avait sollicitée personnellement à quelques reprises pour obtenir des conseils et des services sur la gestion immobilière" et qu'elle "n'était pas non plus au courant de questions concernant sa conduite personnelle" à l'époque.

Kathryn Ruemmler, avocate générale de Goldman Sachs

Les documents révèlent qu'Epstein a prévu plus de trois douzaines de réunions avec Ruemmler, à partir de 2014, après avoir quitté le bureau de l'avocat de la Maison Blanche et rejoint le secteur privé en tant qu'associée du cabinet d'avocats Latham & Watkins. Epstein lui a également programmé de voler avec lui à Paris en 2015 et de son domaine insulaire désormais notoire dans les îles Vierges américaines, il a regardé les appartements qui l'intéressait et il a discuté avec son équipe pour savoir si les jeunes femmes travaillant dans sa maison de Manhattan mettraient Ruemmler mal à l'aise.

En 2020, Ruemmler a accepté un poste d'avocate de premier plan au sein du groupe Goldman Sachs, où elle co-préside le comité consultatif sur le risque de réputation du cabinet. Un porte-parole de Goldman a déclaré au Wall Street que la relation de Ruemmler avec Epstein était professionnelle et liée à son travail chez Latham & Watkins :

Dans le cours normal, Epstein l'a également invitée à des réunions et à des rassemblements sociaux, l'a présentée à d'autres contacts commerciaux et a fait des recommandations. C'était le même genre de contacts et d'engagements qu'elle avait avec d'autres contacts et clients.

Le porte-parole a également déclaré que Ruemmler n'avait jamais rien remarqué de fâcheux dans sa maison de ville, qu'elle n'avait jamais volé nulle part avec lui, qu'elle n'avait jamais visité son île et que son commentaire était "Je regrette d'avoir jamais connu Jeffrey Epstein".

Laurent Summers

Les liens entre Epstein et l'ancien secrétaire au Trésor et président de Harvard étaient déjà bien connu. Mais le Wall Street fournit plus de détails sur leur connexion. Bien que Harvard ait cessé d'accepter les dons d'Epstein après sa condamnation en 2008, Summers a continué à le rencontrer fréquemment.

Le journal a découvert un e-mail de Summers envoyé à Epstein en 2014, dans lequel il demandait conseil au financier sur la manière de collecter des fonds pour une initiative de poésie à but non lucratif dirigée par sa femme, la professeure de Harvard Elisa New. « J'ai besoin de conseils en matière de philanthropie à petite échelle. Ma vie sera meilleure si je lève 1 million de dollars pour Lisa », a écrit Summers. "Cela ira principalement pour en faire une série pbs et pour la formation des enseignants. Des idées ? » Epstein et Summers ont prévu de dîner près de la maison de Summers à Massachusett deux jours plus tard, et en 2016, une organisation à but non lucratif liée à Epstein a donné 110 000 $ au projet de New.

Dans une déclaration au Wall Street, Summers et New ont déclaré que Summers "regrette profondément d'avoir été en contact avec Epstein après sa condamnation", New "regrette d'avoir accepté un financement d'Epstein" et que l'association à but non lucratif de New avait fait un don "excédant le montant reçu" qu'elle avait reçu d'Epstein à un groupe anti-trafic sexuel.

