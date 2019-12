Qui veut encore débattre avec les LREM ?

La députée LREM Nathalie Sarles a arraché le micro d'un Gilet Jaune ce lundi 16 décembre 2019 près de Roanne dans la 5ème circonscription de la Loire (42) lors d'un débat organisé sur les retraites.

Son geste prend une dimension symbolique particulière car il représente avec exactitude l'attitude des gouvernements successifs auprès de la population prétendument représentée. Car les "débats" et "entreprises de pédagogies" auprès de la population ne servent qu'à essayer de se donner une légitimité populaire. Ceux qui se donnent un peu de peine sur le sujet savent que les gouvernements suivent les directives des GOPE instituées par l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que ces directives seront de toute façon appliquées.

Il n'y a pas plus de débat sur les retraites, qu'il y en a eu sur les revendications des Gilets Jaunes, qu'il n'y en a eu avec la PMA/GPA et qu'il y en a eu pour les élections législatives ou présidentielles. Il y a simulacre de débat tout comme il y a clairement simulacre de liberté d'expression publique en France.

A l'issu de ce débat, Madame Sarles a déclaré "Je ne peux plus entendre qu’on n’est pas légitime". Il serait bon d'admettre que ce parti improvisé pour la marionnette de la famille Rothschild est indigne du pays. Il serait bon que le peuple arrête de croire aux marionnettes secouées devant leurs écrans télévisuels. Il serait bon que le peuple arrête de se croire souverain lorsqu'il ne fait que suivre depuis trop longtemps des menteurs.

Qui écoutera encore ceux et celles qui privent d'expression publique et qui estropient la population ? Ce n'est pas des retraites qui vont disparaître dont il faut s'inquiéter. Il n’y a pas d’avenir lorsqu’une population cherche des solutions chez ceux qui les méprisent et ne s’intéressent à eux que pour les tromper.