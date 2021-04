Raoult : disparition d’un militant très engagé et clivant

@Aristide

Ajout :

Mais peut être que sa mission sur le voile islamique qui a abouti à la loi contre la burqa contrarie l’islamo-gauchiste qui sommeille dans tout insoumis. Et pourtant, il a été le modérateur de son collègue lors de cette mission : André GUERIN du PCF qui avait des positions encore plus opposées à islamisme et à ses débordements, c’est peu dire.