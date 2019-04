Rassemblé, le camp du Frexit ne serait-il pas bien plus fort ?

@samy Levrai

oui je fait quelques erreurs parfois, mais bon personne n’est parfait.

Par contre sur l’UE et concernant le vote de 2005 on était déjà dans une forme d’union européenne et c’est sur les nouveaux traités que les français ont votés qui nous privaient dés lors de notre souveraineté, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Mais effectivement comme les nouveaux traités englobent les anciens tu a raison et je n’ai pas tort... , on joue un peu sur les mots, mais c’est vrai qu’ils ont de l’importance.

Non je ne suis pas sensible à la propagande euro fasciste ; mais je me souviens bien des discours de FA qui dit bien que les français ont voté contre ces nouveaux traités, ce qui ne me fera pas dévier de vouloir sortir de l’UE.