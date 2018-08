Rassemblement oxymore.

Le Système (chuchotant) : Dites, Marine, reniez votre père et on dira que vous êtes fréquentable...

Marine : Je renie, je renie !

Le Système (tout haut) : Marine, vous êtes une répugnante parricide.

Le Système (chuchotant) : Dites, Marine, acceptez l’Euro et on vous laissera le pouvoir...

Marine : J’accepte, j’accepte !



Le Système (tout haut) : Marine, vous êtes une girouette très dangereuse.





Marine le Pen, malgré tout le respect, est d’une grave bêtise politique. Tout le contexte international lui donne raison et elle s’est privée des moyens de récolter les fruits de sa ligne politique en l’abandonnant. Elle aurait dû laisser la place à Philippot qui seul pouvait encore opérer la synthèse entre gaullistes, communistes et extrême droite. Mais on est dans un cas de blessure narcissique. Le changement de nom n’est qu’une abdication de plus.