Record de juillet pour le coronavirus : le plus petit nombre de décès depuis 8 ans

Les consignes visant à combattre le coronavirus ne faiblissent pas. Chaque jour les journaux font le compte des décès et des personnes en réanimation. Dès qu’on trouve une personne de plus que la veille, les gros titres se déchaînent et cela devient la preuve d’une deuxième vague. Même quand cela rebaisse les médias disent de rester prudent puisque cela va sûrement remonter. Dans la vidéo précédente https://www.youtube.com/watch?v=w4_jWdZ3lKs on avait vu que le nombre de décès en France est devenu inférieur à celui des années précédentes depuis le premier mai. Cela fait donc 3 mois qu’on attend dans la peur la 2e vague qui n’arrive pas. La saga de l’été c’est un peu le Brice de Nice du coco. Ce qu’on va voir dans cette vidéo c’est que la France est en train de battre son record du plus petit nombre de décès pour le mois de juillet. C’est une très bonne nouvelle, mais jusqu’à combien faut-il descendre pour reprendre une vie normale ?

lien vers la vidéo : https://youtu.be/9fcZCpzfvY8

Les décès augmentent chaque année mécaniquement

Sur le site de l’insee on peut voir l’outil interactif de la pyramide des âges française qui évolue entre 1991 et 2019. https://www.insee.fr/fr/statistiques/2418114 On peut par exemple suivre les 844 778 personnes qui sont nées en 1946 et qui avait donc 44 ans révolu en 1991. Ce pic de personnes forme la première génération du baby-boom, provenant de ce pic de naissance qui a eu lieu juste après la 2e guerre mondiale et donc qui sont nées après 1945. Fatalement ces personnes très nombreuses vont vieillir et finir par décéder. Comme elles sont beaucoup plus nombreuses que les personnes nées avant 1945, il y a forcément un moment où le nombre de décès va augmenter. Dès passé 60 ans, en 2006, il n’y en a déjà plus que 727 206 et en 2019 il n’en reste que 704 382.

L’arrivée des babys boomers en période de fin de vie explique en bonne partie pourquoi le nombre de décès par an augmente fortement en France depuis 2014 https://insee.fr/fr/statistiques/2383440.

Il est donc assez malhonnête de s’alarmer quand on voit des décès qui augmentent sans aller plus loin puisque oui, les décès augmentent et même fortement depuis 2014. Ce n’est pas forcément lié à des maladies mais juste au fait qu’avec le baby-boom, on a beaucoup de vieux et ils meurent plus souvent que les jeunes.

En revanche sur ce graphique, on voit bien la canicule de 2003. Pour mémoire en aout 2003, on avait eu en France 35000 morts entre le 4 et le 18 aout alors qu’à cette période on a plutôt autour de 20 000 morts en France. Par rapport aux autres années, sur le graphique tout se passe comme si étaient décédées en 2003 des personnes qui devaient plutôt décéder en 2004 ou un peu après.

Au plus fort de la période de coronavirus en mars on a eu 36000 morts en France en 14 jours pour 22 000 d’habitude à la même période. On est dans le même ordre de grandeur mais sachant qu’il va décéder en 2020 environ 50 000 personnes de plus qu’en 2003 à cause de l’effet baby-boom.

Record du plus petit nombre de décès pour juillet

Comme on l’a vu dans la vidéo précédente, on a moins de mort en France que l’année dernière depuis le 1er mai. On a eu un pic de mortalité avec le coronavirus en mars-avril et au 1er mai on est redescendu en-dessous du niveau de l’année dernière. Comme pour la canicule de 2003, beaucoup de personnes décédées prématurément en mars étaient en fin de vie et seraient décédées dans les mois suivants.

Entre le 1er et le 20 juillet en revanche la France est en train de battre un record du plus petit nombre de décès depuis 8 ans. Il faut remonter à 2012 pour trouver moins de décès sur cette période. Rappelons qu’en 2012 les enfants du baby-boom étaient plus jeunes et qu’il y avait donc beaucoup moins de décès que maintenant.

Avec le fait que les personnes fragiles sont décédées en mars, que les gens ne partent pas en vacances et que l’activité est ralentie, c’est le calme plat du côté des décès. En France, quand on dit très peu de décès ça veut dire 1300 par jours. Normalement on est plutôt autour de 1400-1500 par jour. Il faut donc relativiser quand on parle de 4 décès liés au Covid il faut comparer aux 1500 décès chaque jour dont on se cogne complètement. Entre le 1er et le 20 juillet il y a eu 2500 morts de moins que d’habitude depuis 8 ans.

C’est très bien, mais est-ce qu’on peut encore justifier la psychose actuelle sur le coronavirus sachant qu’en ce moment on bat des records de non-décès ?

Tout se passe comme si le gouvernement et l’OMS attendaient non pas que la situation en termes d’impact chiffré sur la vie des gens revienne à la normale, puisqu’on peut constater qu’on est déjà bien en-dessous, mais plutôt qu’on commercialise un vaccin afin de rassurer tout le monde avec une piqûre. Au passage, ça ne fera pas de mal au portefeuille d’un grand nombre de scientifiques et médecins qui ont des parts dans les laboratoires.

Tout se passe comme si les dirigeants voulaient répéter le même schéma que pour la grippe. Il n’existe pas de vaccin qui empêche d’attraper la grippe, mais chaque année l’OMS donne des préconisations pour faire une mixture qui contient 3 ou 4 souches différentes de grippes qui sont inoculées aux personnes âgées notamment en leur disant qu’il s’agit d’un vaccin contre la grippe.

Chaque année en période grippale en France on constate une surmortalité de 10 000 à 20 000 personnes sans que personne ne tire la sonnette d’alarme puisque tout le monde est rassuré grâce à ce soi-disant vaccin.

Ce vaccin n’empêche pas d’attraper la grippe puisqu’il ne contient pas la souche de la grippe de l’année mais on pense qu’il permet de dynamiser les défenses immunitaires. On donne donc des marqueurs de maladies, dont on espère qu’elles ressemblent à la grippe de l’année aux gens pour stimuler leurs défenses.

Cependant depuis 3 mois le gouvernement entretien la peur sur les individus, fait porter à tout le monde des masques et les incite à se laver les mains 100 fois par jour avec de la solution hydroalcoolique. Depuis 3 mois, le moins que l’on puisse dire c’est que l’on entretien pas du tout nos défenses immunitaires. Donc on fait exactement le contraire de ce qui est préconisé pour la grippe.

La population est maintenue dans un état de peur. En cette période où on bat des records de baisse de mortalité, on n’en profite pas du tout pour entretenir les défenses immunitaires. En revanche cet hiver quand arrivera la grippe, il faudra s’inoculer le vaccin de la grippe pour booster nos défenses immunitaires qu’on aura bien fait baisser tout l’été. Tout ça au plus grand profit des laboratoires pharmaceutiques.

Cette psychose aujourd’hui du coronavirus, cette peur irrationnelle de mourir, fait qu’aujourd’hui on s’attaque à la résistance naturelle des individus aux maladies en n’entretenant pas naturellement leurs défenses immunitaires. Ensuite on payera rubis sur l’ongle les laboratoires pharmaceutiques pour qu’ils nous vendent la piqûre miracle pour permettre de nouveaux à nos défenses de fonctionner contre la grippe ou le coronavirus.

La peur aura permis de rendre dépendante toute la population aux produits des laboratoires pharmaceutiques. Entretenir médiatiquement la peur permet de maintenir en esclavage toute la population.