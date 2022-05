Lu sous Facebook, cet hommage aux combattants français engagés sous le nazisme. Il s'agit des divisions Charlemagne, Wallonie, Bezen Perrot... Réflexions éthiques et culturelles après ce 8 mai 1945, au prisme politico-religieux.

Un hommage inquiétant

Ce n'est pas rien que cette mémoire des combattants français engagés sous le drapeau nazi. Il faut (vouloir) oser la défendre, actuellement... de même qu'Emmanuel Macron avait bien traité Pétain, pour la première partie de son combat, voilà 4 ans maintenant. C'est de l'ordre de Jean Mabire, ressortissant de Nouvelle Droite.

Notre abhorration rétrospective envers ces combattants - ou ce maréchal de France - vient de la vision d'ensemble et de la perspective, que nous nous sommes donnés sur le XXème siècle, jusqu'à la caricature : le nazisme, c'est le Mal ; Hitler, c'est Satan. Il suffit d'observer la série the Preacher pour s'en convaincre (qui joue ironiquement sur cette caricature).

Mais en effet, lors de la Deuxième Guerre pan-européenne, les moyens étatiques et managériaux de l'ère industrielle, furent mis au service d'un ethnocide radical (radical et radiciel pour le monothéisme de toucher à son ethnie-source) encore que le monothéisme composa pour sa survie : vaticanais évidemment, mais aussi islamiste... et concrètement fasciste : vichysme, franquisme et mussolinisme sont des structures catholiques.

Autant d'alliances contre-natures avec Hitler, en dehors du pragmatisme, de même que l'alliance avec Staline fut pragmatique (le soviétisme est un mouvement antireligieux pourtant crypto-monothéiste, par son millénarisme laïc et sa fraternité camarade) : car l'hitlerisme est un néo-paganisme non-traditionnel (tout comme la wicca, quoiqu'idéologiquement opposée). Bien entendu, le fascisme, en convoquant la swastika (croix gammée hindoue traditionnelle en spiritualité), le faisceau (sur la base de la hache franque), le triskel celte (comme sur l'image initiale), etc. mobilise des symboles traditionnels issus du monde païen. Et pourtant...

Justice à deux vitesses

En attendant, tous les peuples de la Terre, juifs compris (lorsqu'ils déboulèrent bibliquement en Canaan, avec la bénédiction de leur dieu) pratiquèrent l'ethnocide. Des plus sauvages aux plus sophistiqués (la preuve par le nazisme)... L'ethnocide n'est pas une invention européenne récente, pas plus qu'il n'est spécialement adressé à l'ethnie juive. Aussi y a-t-il une justice à deux vitesses, inhérente à notre héritage monothéiste.

Car des réflexes monothéistes demeurent, crypto-monothéistes même dans le monde post-monothéiste actuel. Par exemple, nous disions que le soviétisme, bien qu'antireligieux, a un millénarisme laïc et sa fraternité camarade (c'est la raison pour laquelle il mobilisa le monde sémitique, judéo-islamique, au XXème siècle, et qu'on put parler de judéo-bolchévisme autant que l'on parle d'islamo-gauchisme, mais la Russie est avant tout d'héritage chrétien orthodoxe). De manière générale, la charité est une valeur moralement suprême, même dans le capitalisme - aussi hypocrite semblent-elle dans la philanthropie, pour le meilleur et pour le pire : c'est un héritage de la charité bourgeoise, au prisme des nouvelles causes tous azimuts, du monde post-altermondialiste et post-indigné... C'est ainsi, que l'atteinte aux juifs émut toute la chrétienté (plus vivace voilà quelques décennies à peine, sachant que les USA vivent littéralement d'un biblisme ordinaire).

Effroi devant l'Holocauste

Ce qu'on nomme l'Holocauste, en vérité, nous effraie avant tout de ce que, comme avec la Première Guerre pan-européenne, le "Progrès", la "Technique", la "Civilisation"... nous apparurent sous un jour démesuré. C'étaient les désillusions d'Antonin Artaud, Emmanuel Mounier, Albert Camus, Jean-Paul Sartre ou André Malraux : l'intelligentsia était au théâtre de la cruauté, aux sentiments absurdes, à l'existence dépourvue d'essence, à la condition humaine... autant d'émotions elles-mêmes crypto-monothéistes, dans leur universalisme (c'est le sens de catholicisme : universalisme).

Là-dedans, la mémoire juive n'est qu'un prétexte monothéiste, et crypto-monothéiste dans le post-monothéisme de l'universalisteme occidental. Le problème aurait été fondamentalement le même, si les nazis avaient voulu ethnocider la Roumanie ou la Yougoslavie, mais c'est tombé sur les juifs, et ça s'est donc télescopé à une mémoire monothéiste, faisant écho dans toute la chrétienté. Chrétienté qui jusque là, se définissait essentiellement pour européenne, détachée du judaïsme jugé arriéré dans le monothéisme.

Désormais, à travers des Bernard-Henri Lévy rebondissant sur Jean-Paul Sartre (et surtout Benny Lévy)... les déclarations n'arrêteraient plus de se multiplier, pour reconsidérer l'Histoire européenne dans une perspective nouvelle : judéo-chrétienne (alors qu'auparavant l'antijudaïsme ordinaire voire brutal, était monnaie courante en Europe). Le judéo-christianisme n'existait pas jadis, ou marginalement : entre juifs messianiques au plus récent, et autres nazôréens et ébionites, inspirant même l'islam originaire... aujourd'hui, on ne définit plus que l'Europe en tant que judéo-chrétienne, entre Rome et Jérusalem, parfois Athènes et Jérusalem*.

Aussi est-il permis, conformément à l'élément initial lu sous Facebook, d'honorer sans honte la mémoire des combattants français consentants sous le nazisme. Par principe guerrier d'une part (comme Jean Mabire déjà cité) et par uchronie ou utopie européiste, quand on croit que les formes pragmatiques du fascisme sont des solutions modernes. Mais qu'on me permette d'en douter de façon mainstream néanmoins (oui, je me rallie délibérément au mainstream...) de même que je doute du néo-nazisme.

Les fascismes n'ont rien de païens

Si le fascisme semble organisationnellement efficace, il ne l'est que pragmatiquement, à l'heure du modernisme. Car le fascisme est un modernisme (cf. par exemples, la poésie futuriste russe, vantant "l'homme nouveau" avant Vladimir Maïakovski... ou encore Marinetti en Italie). Les fascismes sont des réformes techniques, administratives, rationnelles, désenchantées (dans les termes de Max Weber et de Marcel Gauchet) de structures pré-contemporaines. Des réformes.

Donc pas des structures pré-contemporaines, telles que la monarchie. La monarchie, c'est autre chose encore, contrairement aux délires hollywoodiens nous présentant systématiquement l'ancien pour "facho", certes apparemment plus arbitraire que "l’État de droit" néo-romain** dit républicain (pas spécialement démocratique, ni dépourvu d'hypocrisies pour sa sauvegarde).

Le monde paÏen était claniste, dans des formes agraires, pastorales, civiques et impériales - Rome comprise - et le fascisme n'a rien à voir, pas même hitlerien. Le cosmopolitisme romain, quoiqu'impérialiste, était fondé en clanisme civique italique romain... dans l'assimilation des clanismes atlantiques, méditerranéens - et continentaux entre ces deux aires. Il s'agit d'un maillage plus que d'une emprise, quoique les points de jonctions dans ce maillage soient impérieux. Les fascismes subornent allègrement un territoire jusqu'à son moindre espace, jusqu'au totalitarisme***.

Les combattants français consentants, sous le nazisme

Les combattants dont parlent l'initiale de cette article, étaient Français. C'est au nom de la communauté française, du souvenir français, qu'on peut les honorer : ils sont les aïeux de certains d'entre nous, dans la chaîne des générations, inaliénable.

De même que les malgré-nous alsaciens.

De même que les travailleurs du STO, plus ou moins consentants, soutenant l'effort de guerre des combattants en question.

De même que les résistants.

De même que la masse profiteuse, docile, mafieuse et autre, qui s'accommoda des états de faits.

Enfin, avec tout ça, pas étonnant que l'Europe soutienne l'Ukraine malgré ses néo-nazis - liaisons inquiétantes.

___________________

* Alors que dans l'Histoire des mentalités, le christianisme européen rejeta longtemps Israël, et quoiqu'il s'alimenta contradictoirement à des sources israéliennes en vénérant Jésus : un homme qui jamais ne s'est dit post-juif, et qui au contraire prétendait être venu pour la maison d'Israël uniquement - c'est dans les Evangiles. La dénégation fut grande, et néanmoins elle conserva une spécificité héritée du monde païen.

** Avec nuance judéo-chrétienne actuelle, ou crypto-judéo-chrétienne dans le monde post-judéo-christianien, qui cherche à enrôler l'islamisme, dans sa démarche exégétique législatrice à caractère bibliste.

*** Raison pour laquelle, le républicanisme néo-romain actuel, n'est pas plus antique que le fascisme, et semble si aisément fasciste - d'ailleurs.

______________________________