Réforme des retraites 2023 : le Sénat évitera-t-il l’obstruction ?

1. La démocratie dans toute sa splendeur derrière laquelle certains se cachent.

« Si nos oppositions étaient tentées par l’obstruction, alors il faudrait sans hésitation recourir aux outils qui, dans notre règlement, permettent de bloquer le blocage. » (Bruno Retaillleau, « Le Parisien » le 25 février 2023).

2. Pour avoir une idée de comment on devient sénateur et pouvoir donner des leçons de démocratie à tout le monde.

Elections municipales : 30 000 maires élus au 1er tour le 15 mars 2020 en l’absence de 55% des électeurs contre 7600 en 2014 appuyés sur 64% de leurs concitoyens. 60% d’abstentions au second tour et des élus qui représentent entre 10 et 20 % du corps électoral.

Elections sénatoriales 2020 : renouvellement de la moitié des mandats de la chambre haute (vote obligatoire) pour un mandat valable jusqu’en 2026 par les nouveaux élus municipaux composant la plus grande part de ce corps électoral. En toute discrétion et arrangements de l’entre-soi.





3. Réforme des retraites : Ce que ne racontent pas nos médias. Ce qu’il s’est passé à l’Assemblée qui dérange le ronron habituel de la résignation et du découragement (30 mn, Antoine Léaument, député LFI-Nupes de l’Essonne 1/03/23).

https://le-bon-sens.com/2023/02/28/reforme-des-retraites-ce-quil-sest-passe-a-lassemblee

Rappel, c’est bien la macronie qui a choisi en connaissance de cause la tactique de l’article 7.Pour mémoire, dans la mandature précédente, dans la configuration que l’on connaît, elle a refusé sur toute la période tous les amendements de LFI et du RN. Maintenant on sait de qui on parle et comment cela manœuvre et ce que valent leurs indignations.

֎ Amendements. Le cœur de la tactique de LFI afin d’éviter le couperet de l’article 7 posé là pour clore le débat au plus vite, c’était des amendements sur le financement de la retraite parce que cela dévoile qui paie et qui est protégé. Sur un enjeu de cette ampleur, les difficultés à se débattre dans un combat inégal par principe quand on sait combien notre parlement sert mal l’expression de la démocratie sont d’autant plus grandes que les journalistes mettent la lumière sur les difficultés et pas leurs causes. La réalité est que cette attitude et le fonctionnement de notre parlement sont devenus pour la démocratie intolérables. On pourrait parler aussi des amendements du RN, 200, assez insignifiants mais qui protègent l’argent des super nantis pour l’essentiel. Ceux qui ont voté pour eux savent maintenant à qui ils ont affaire s’ils cherchent un peu à comprendre.

֎. La macronie s’est plaint du temps perdu après avoir fait du sur-place avec l’article 2.....

֎ Chahut. Il y en a toujours eu bien avant cela chaque fois que certaines conditions sont réunies .Moins relayé par les médias, la macronie n’a pas donné sa part aux chiens. Un député LFI a présenté ses excuses comme un de la macronie qui l’a fait aussi. Et pourtant, ils n’avaient pas les mêmes cartes.