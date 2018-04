Réforme Macron des institutions (1) : les grandes lignes

Toute réforme qui n’introduit pas de manière formelle la consultation directe des citoyens n’a aucun intérêt et ne changera rien à l’énorme rancoeur et exaspération qui est le sentiment actuel plus que dominant ( et plus que légitime)



Référendum venant du « sommet » ou de la base, possibilité de révoquer les élus menteurs, incapables, malfaisants ou godillots...S’il n’y a pas ce préalable formel, il n’y a aucune réforme qui est digne de ce nom





La « faute historique majeure » est que l’assemblée actuelle ne représente absolument pas la France et les francais, n’a aucune liberté de ton autre que marginale et pour els caméras, et n’est qu’une chambre aux ordres ( du parti ou du gouvernement) , telle l’assemblée du PC à l’époque de Brejnev qui applaudissait debout pendant trente minutes aprés un discours lénifiant

Un député ne devrait pas être inscrit à un parti mais ne dépendre que de ses électeurs qu’il serait tenu ( lui aussi) de consulter régulièrement .