Réforme Macron des institutions (5) : l’impossible principe de proportionnalité démographique de la représentation démocratique.

La représentativité est une fiction juridique éculée. Le député-maire d’antan pouvait bien réclamer à ses collègues une bretelle d’autoroute pour ses administrés ça ne la rendait pas plus véridique pour autant.





Le scrutin proportionnel est toujours mauvais, le véritable scandale démocratique est le découpage électoral. Le scrutin proportionnel devait arriver le jour où le scrutin majoritaire commencerait à jouer contre le système. Le but des élections est de dégager une majorité pour gouverner pas de représenter équitablement les forces politiques. Le scrutin majoritaire permet cela et aussi de sanctionner une politique. Qui sanctionner dans une coalition élue à la proportionnelle ?





Il faudrait élire l’ensemble de la représentation nationale au scrutin de liste national. On en finirait avec le problème du découpage. Evidemment on monterait dans la liste par ancienneté ou loyauté. C’est moins de liberté individuelle mais plus de discipline de parti. Tant mieux. Les frondeurs sont des hypocrites. Qu’ils démissionnent.





La représentation des Français de l’étranger est une hérésie. Il faudrait suspendre le droit de vote des Français exilés depuis plus de 5 ans à l’étranger. Bien souvent ils prennent la mentalité ultra-libérale du pays hôte et finissent par cracher sur l’Etat-Providence français dont ils ne bénéficient plus.





La plupart des lois étant d’origine gouvernementale les parlementaires n’ont plus qu’un pouvoir de nuisance/contrôle. De Gaulle lui-même voulait supprimer le Sénat. La question du nombre est accessoire.