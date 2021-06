Régionales 2021 (3) : le premier tour, déconfiture ?

Bonjour,

La comparaison des taux d’abstention ente législatives partielles et élections régionales est à la limite de l’honnêteté.

La loi obligeait à la tenue des récentes législatives partielles, mais difficile de motiver les électeurs. Pourquoi se déplacer pour élire un député qui remettra son mandat en jeu dans un an ? En sachant que quels que soient les résultats, ça ne changera rien à l’équilibre politique.

Par contre voter pour un exécutif de région qui sera en place 5 ans avec des compétences renforcées, ça du sens. Et c’est grave quand plus des 2/3 des électeurs ne se déplacent plus.

Clairement les partis en place dans les régions et départements, LR et PS surtout, ne craignent pas trop l’abstention, voire même s’en félicitent, pas ouvertement bien entendu.

Leur électorat traditionnel et fidèle c’est la petite bourgeoisie rentière et bien-pensante, plutôt âgée, active ou retraitée du privé pour LR et du public pour le PS

Cet électorat est partisan d’un statu quo qui leur profite bien. Au détriment des jeunes et des couches populaires.

Ce groupe démographique vote massivement et évolue peu dans ses choix.

C’est donc lui qui fait les rois en cas d’abstention massive.

Le principe politique de base qui dit que l’abstention massive ne sert que les minorités organisées et n’influe ni sur les élus par défaut, ni sur les politiques menées en faveur des minorités votantes, s’est encore vérifié ce dimanche.