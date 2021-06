Régionales 2021 (5) : vous avez dit front républicain ?

En la ville de Vichy OUI !!!

Elections régionales 2021 Auvergne-Rhône-Alpes : une longue nuit de négociations et un accord entre EELV et la gauche

Les écologistes d’EELV, première force d’opposition dans la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, ont négocié à Lyon toute la nuit avec les autres partis de gauche, Parti Socialiste, Communiste et La France Insoumise, pour établir une fusion au second tour.

Après cette longue nuit les liens semblent toujours aussi sérieux entre les 3 forces d’opposition que sont EELV, le PS et La France Insoumise / Parti Communiste : Fabienne Grébert, Najat Vallaud-Belkacem et Cécile Cukierman se sont montrées en pleine forme lundi 21 juin pour une conférence de presse qui avait pour objectif d’officialiser cette union.

EELV : le feu vert pour le 2e tour

Les écologistes ont créé la surprise lors du 1er tour avec près de 15% des voix. En additionnant tous les taux, l’opposition de gauche arrive à 31,41% des voix, difficile d’atteindre les 43,7% du président sortant (LR) Laurent Wauquiez. « Les chiffres ne sont pas simples, mais si vous êtes fatalistes, vous ne faites pas de politique » lance Najat Vallaud-Belkacem. « La politique ce n’est pas de l’arithmétique » dit-elle en affichant sa volonté (qui a le mérite d’être clair) de « déloger Laurent Wauquiez ».

Une liste avec 230 noms, pas plus

Cette alliance a-t-elle été difficile à réaliser ? Fabienne Grébert ne répond pas directement : « elle repose sur une volonté de 3 femmes qui s’unissent pour battre la droite et l’extrême-droite, et porter un projet de transition écologique, de justice sociale et de renouveau démocratique. » Selon elle plusieurs thèmes réunissent les 3 partis : la primauté de la santé, une alimentation saine et locale, des alternatives à la voiture individuelle et des conditions dignes d’éducation dans les lycées.

230 noms ont été choisis pendant cette longue nuit de négociation. A la question de savoir comment s’est déroulée la répartition, il n’y a pas eu de réponse précise. Najat Vallaud-Belkacem se contente de répondre : « c’est un travail très classique qui consiste tout simplement à nous retrouver et à nous rassembler », pas plus de précision pour l’instant donc.

Pour Cécile Cukierman : « Il y a eu les échanges nécessaires, qui prennent le temps qu’il faut. Nous savons tenir nos engagements. Nous ne faisons pas des paroles en l’air. »

