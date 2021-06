Régionales 2021 (6) : Emmanuel Macron et le qui perd gagne.

« Un cœur viril et courageux ... »

J’hallucine !



Non, sans blague, c’est de notre très immature et narcissique petit Monarc que vous parlez, là ??? On croirait un slogan à la gloire de Kim Il Jong II !



Son égo hypertrophié, tout le monde connaît, mais son « cœur » ??? Encore faudrait lui en trouver un !!!

Et si conformément à La Fontaine, « ...tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute ... », j’entends bien — comme tous vos lecteurs sur Agoravox — que l’usage de la brosse à reluire est votre incontestable spécialité, mais qualifier cet improbable « cœur » de « viril et courageux » ne fera pas rire que moi, et nul doute que d’autres qualificatifs tout aussi plus dithyrambiques eussent été en l’occurence plus judicieux ou appropriés !