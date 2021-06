Régionales 2021 (7) : tous les sortants restent !

J’ai écouté Brice Teinturier tenter d’expliquer les abstentions.

Une fois de plus les votes blancs ne furent pas évoqués.

Je répète ce que j’ai dit avant le second tour des élections régionales et départementales. Fermement opposé à l’abstention, je suis allé voter au premier tour. Ne voyant aucun candidat préoccupé par ce qui me préoccupe le plus j’ai mis dans l’urne une enveloppe vide. Elle ne fut pas décomptée, et je n’ai pas vu ce type de vote commenté, si peu que ce soit, par les médias.

Je n’avais donc pas d’autre possibilité que de m’abstenir au second tour.

Le mépris pour les votes blancs alimente l’abstention justifiée.

Ce mépris est la marque principale des politiciens actuels de toutes tendances.