Régionales et départementales 2021 : à propos de leurs dates et de l’âge du capitaine

« voter, pour les nuls »

La démocratie est le vêtement dont se pare le pouvoir sous le prétexte qu’existe une représentation populaire. Mais cette représentation n’est pas populaire, car, en réalité, elle est contrôlée par des partis politiques sous influence des puissances d’argent.

Mais la grande habileté des dirigeants actuels est de faire croire au peuple qu’il se gouverne lui-même. C’est pour créer cette illusion qu’on a inventé le « suffrage universel » qui est l’opinion de la majorité supposée faire la loi. Mais ce dont on ne s’aperçoit pas, c’est que l’opinion est quelque chose que l’on peut très facilement diriger et modifier : on peut toujours, à l’aide de suggestions appropriées : sondages, attentats, pandémies… gouvernance par la peur, etc., y provoquer des courants allant dans tel ou tel sens déterminé.

En démocratie, le perdants est toujours le peuple, quel que soit le résultat. C’est un constat assez évident aujourd’hui, sauf pour un « aveugle ».

À l’issue, le politicien professionnels, ce clown pathétique, repart hiberner jusqu’aux prochaines élections, c’est-à-dire ses prochaines pitreries, dont les masses sont assez encore friandes, mais pour combien de temps ?

Origine de la démocratie moderne