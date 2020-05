Rejoignez les 1000 qui, gilets jaunes, syndicalistes, artistes, soutiennent l’appel à virer Macron et l’Euromondialisation virale

C’est à la date symbolique du 1er mai 2020 qu’ensemble plus de 160 personnalités de tous horizons, du Gilet jaune François Boulo au syndicaliste ouvrier Mickael Wamen, des artistes et intellectuels tels La Compagnie Jolie Môme ou François Bégaudeau, des militants politiques, syndicaux, associatifs, des étudiants représentatifs de toutes les composantes populaires ont répondu présent à l’initiative du PRCF pour lancer un appel pour une République française sociale souveraine démocratique et souveraine. Pour virer Macron et l’euro-mondialisation virale.

En appelant à l’action, en se saisissant de la date anniversaire du NON populaire et majoritaire du 29 mai 2005.

Un appel lancé à la France par une radiodiffusion sur les ondes d’une radio libre, Radio Campus Lille, le 1er mai 2020 à midi.

En une semaine plus de 850 voix les ont rejoints en signant en ligne, c’est donc maintenant 1000 résistants qui soutiennent et s’impliquent dans cet appel : https://www.mesopinions.com/petition/…

Et ce, malgré le confinement : preuve s’il en est qu’il est non seulement urgent mais possible de se rassembler pour faire vivre au présent et dans l’action les valeurs du Conseil National de la Résistance, et proposer et imposer une alternative politique pour de vrais nouveaux jours heureux.

Partagez et faites connaitre cet appel.

https://www.mesopinions.com/petition/politique/republique-francaise-sociale-souveraine-democratique-fraternelle/88587