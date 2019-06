Remaniement ministériel en préparation ? Attention à un nouveau mauvais casting !

Lecture de la complaisante interview de Patrick ARTUS le 4 Juin 2019, où on découvre l’incroyable médiocrité des pseudos élites qui gravitent autour de la très haute finance, incapable de véritablement appréhender l’énorme volcan qui se prépare à exploser et surtout de proposer la moindre solution audible et crédible pour y faire face. Lecture d’une interview encore plus complaisante de Jean-Yves Le Drian le 12 Juin 2019, où on se demande finalement s’il n’y a pas une offensive médiatique coordonnée pour mettre en avant les futures politiques les plus crétines par les responsables les plus crétins ayant fait largement leur preuve en matière de crétineries. Un remaniement gouvernemental est-il en discrète préparation ? Lorsque l’on se remémore la « brillantissime » prestation de Nathalie Loiseau à l’ENA, au Ministère de Affaires Européennes et en campagne (qui a obligé Emanuel Macron à redresser de justesse la situation électorale) ainsi que la catastrophique entrée tonitruante de « l’oiseau » au Parlement Européen (Canard Enchaîné du 12 Juin 2019), on ne peut s’empêcher de tirer à nouveau le signal d’alarme concernant les futures éventuelles erreurs de casting annonçant les futures « maladresses politiques ».

Dans cette interview, à nouveau aucune question sur les dossiers qui fâchent, voire qui sont explosifs. Silence radio sur l’action militaire de la France à l’ouest de l’Euphrate. Et surtout sur la position scandaleuse du Ministre vis-à-vis de l’invasion du Nord de la Syrie par les mercenaire djihadistes de Erdogan (et de la sanglante épuration ethnique qui a suivi et qu’il a également couverte), au risque que la France soit accusée de complicité de crime de guerre.

.

Silence radio sur la trouble affaire du pacte (dit « de Marrakech ») malgré la polémique découlant des lourdes responsabilités juridiques de ce texte (confirmées officiellement par la chancelière Angela Merkel co-auteure du texte incriminé). La moitié des pays européens ont rejeté ce sulfureux document ou sont revenus sur leur signature (du jamais vu à l’ONU !). La France a validé en catimini ce long texte à la foi trouble et surtout très engageant (sans débat à l’Assemblée Nationale, au Sénat, au Conseil Constitutionnel, lors du fameux « grand débat national » et même lors de la campagne électorale européenne. Là aussi, comme transparence, on fait mieux…

Rien sur les graves dossiers des paradis fiscaux, des systèmes frauduleux des royalties transfrontaliers, du démentiel système financier international vis-à-vis de la titanesque bulle spéculative des « dérivés » qui risque d’exploser et générer X fois la crise de 2008.

(NB/ Une solution française et européenne pourrait pourtant dégonfler cette menaçante bulle et faire rentrer des recettes pour le budget déficitaire de l’Etat et pour financer de futurs « grands travaux industriels européens ».

.

Etc.

.

Je pèse donc mes mots par rapport à cette interview :

Jean-Yves Le Drian est l’un des plus mauvais ministres que la France ait jamais eu.

Un jour, les français le découvriront (trop tard ?).

Pour les « Bouledogues de la République » (au sein de « En Marge » et des partis de droite ou de gauche), Jean-Yves Le Drian ne doit en aucun cas devenir Premier Ministre. Dans le cas contraire, le sursaut dégagiste (qui a même englouti la Maduriste France Insoumise) sera encore pire. Le Drian sera encore plus nuisible que l’actuel Premier Ministre*.

.

.

(*) NB 1 /

Malgré l’un des engagements électoraux phares d’Emmanuel Macron,

malgré le constant travail de porte à porte des militants LaREM (censés informer sa hiérarchie sur la colère montante des contribuables),

malgré les nombreux signaux d’alarme tirés par « En Marge » depuis le 25 décembre 2017 (largement avant les Gilets Jaunes),

l’aveugle augmentation fiscale du Premier Ministre Edouard Philippe a fait de la France la suicidaire championne du Monde des prélèvements obligatoires.

Révolte des Gilets Jaunes (attendue et que nous jugions inévitable).

Tardive rétrocession maladroite et partielle de 11 puis 7 milliards d’Euros

(et pour nous « En Marge », cette affaire est loin d’être terminée : APL, CSG, représentation des usagers, etc.).

.

.

NB 2 /

A signaler qu’un « test dégagiste » est déjà en préparation contre l’apparatchik et ex porte parole de l’Elysée Benjamin Griveaux pour l’élection municipale à Paris.

Une menace électorale suffisamment réelle pour qu’une autre candidature LaREM, moins cynique et moins « clivante », soit choisie en dernier recours par Emmanuel Macron…

Nous verrons.

Là aussi, une erreur de casting doit absolument être évitée, en choisissant de préférence une personnalité LaREM ayant fait ses preuves sur le terrain depuis des années. J’ai bien sûr un nom à proposer mais je souhaite limiter à cette candidature alternative quelques désagréments en provenance de la « basse cour ».

Il ne faut en aucun cas piocher parmi les « courtisans » mouillés par le scandaleux concours Lépine du « encore plus de taxes » orchestré en 2017 par « l’exemplaire » ex mutualiste Richard Ferrand (encore une erreur de casting lui aussi, avec « l’efficace » Christophe Castaner en Parole puis en Ministre de l’intérieur...).